Álex Ubago le canta a Cali este jueves; Detalles de su concierto

Confieso que he cantado, “a grito herido”, como dice este español, sus canciones: Sin Miedo a Nada, Aunque no te Pueda Ver, A Gritos de Esperanza, Estar Contigo, ¿Qué Pides Tú? y Dame tu Aire. Que me enamoré con un par de estas y me desentusé con otro par, y que aún hoy tarareo las versiones que hizo en colaboración con sus amigos artistas, con motivo de sus 20 años de trayectoria artística.



Hablar con Álex Ubago, el cantuator español, es hablar de nostalgia, de melancolía, de amor puro y por supuesto, de desamor.



Admite que está feliz de recorrer Colombia, en su gira que arrancó en España. “La semana pasada estuvimos en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Cúcuta, y fueron increíbles los conciertos, hoy seguimos en Cali y el jueves nos vamos a Ecuador. Este va a ser un año de revisitar muchos países a los que hace tiempo no voy y tengo muchas ganas de llevar este disco de celebración de 20 años en la música al escenario y en directo”.



Con dos décadas, dice este padre de dos hijos (Pablo y Manuela), que si le preguntaran, como lo hace él en su canción: ‘¿Qué pides tú?’, él pediría sobre todo “salud y si se pueden pedir más cosas... amor y trabajo. Me siento muy afortunado por el amor que tengo de mi familia, de mis hijos, de mi mujer, de mis amigos, de mi público y de mis fans”.



Recuerda que a sus 17 años, le regaló a su novia de cumpleaños un demo casero con cinco canciones, “estaba terminando el instituto, a punto de empezar la universidad y le compuse unas canciones a la primera persona de la que me enamoré hasta los huesos”. Pues esa demo acabó en manos de Íñigo Argomaniz, representante de la Oreja de Van Gogh, quien le pidió más canciones, algo que Ubago describe como “surrealista”. (Dos de los temas que le regaló a su primer amor son sus éxitos: Sabes y Hay que Ver).



“Fue el comienzo de un proceso en el que empecé a tomarme más en serio el tema y me puse a componer con una ilusión y creyendo que podría alcanzar el sueño de dedicarme a la música. Lo que vino después y lo que me ha ocurrido a lo largo de 20 años superó con creces lo que yo podía soñar cuando era un chaval. El tío de 15 años no se lo hubiera creído, fue un sueño ir a tantos países”.



Con Sin Miedo a Nada logró otrahazaña impensable, que fuera considerada una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos. “No tengo ni idea de cuál es la fórmula para que una canción conecte con el público de una manera tan especial, no sé si fue el dúo con Amaia (Montero), la pasión que transmitía la letra. Muchas veces me lo he preguntado, porque es difícil superar lo que se logró con esa canción. Es la magia de la música, de los momentos. Es una canción que me ha acompañado toda mi vida y de la que estoy muy agradecido, por todo lo que me ha dado.



Recuerda que su tema Aunque no te Pueda Ver nació en otro país, lejos de casa. “Lo escribí en una libreta de esas que antes dejaban en las habitaciones de hotel, una costumbre que se ha perdido”.



Sobre su disco de celebración ‘20 años’ dice que lo de las colaboraciones no fue premeditado, se dio de manera natural. “La idea inicial era grabar mis canciones más importantes y darles un toque actual de sonido, volverlas a grabar con mi voz, que ha cambiado con el tiempo, lo quieras o no. Luego se me ocurrió invitar a algunos compañeros y fue tan positiva su respuesta, que cuando me di cuenta, tenía un montón de invitados, artistas a los que admiro y con los que tengo una relación cercana, una amistad.



Ubago ama cantar en castellano, idioma con el que conecta con su público en España y en Latinoamérica, pero también ha hecho colaboraciones en inglés con Craig David y Sahron Corr y ha escrito canciones para Alex del Toro, en un estilo más cercano a la música electrónica.



Ha sido, además, coach en el programa La Voz en México, Argentina, Uruguay y en España: “Ha sido una experiencia muy bonita, descubrir tanto talento que hay”.



Confiesa que A Gritos de Esperanza es una de sus composiciones favoritas por su mensaje, la manera en la que habla de la separación o la ruptura, de una manera sana, siempre prevaleciendo el amor y el respeto.



No puede negar que es más inspirador componer desde la tristeza. “Tengo canciones que escribí desde la alegría: Sin Miedo a Nada y Estar Contigo, pero la melancolía es lo mío”.