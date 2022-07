Juez rechazó demanda de Amber Heard para repetir juicio que la enfrentó a Johnny Depp

Una jueza de Estados Unidos rechazó este miércoles la demanda de la actriz Amber Heard de un nuevo juicio en el caso por difamación que perdió frente a su exmarido Johnny Depp.



Los abogados de Heard habían pedido que se anulara el veredicto que la obliga a pagar 10 millones de dólares a la estrella de "Piratas del Caribe" por dudas sobre la identidad de una de las personas que integró el jurado.



Pero la jueza Penney Azcarate, que presidió el juicio en el tribunal de Fairfax, cerca de Washington, lo desestimó al considerar que no salió perjudicada durante el juicio.



La actriz de 36 años, conocida por las películas "Justice League" y "Aquaman", afirma que uno de los miembros del jurado no era la persona convocada para ejercer como tal.



Tenía el mismo nombre, vivía en la misma dirección y la convocatoria no mencionaba la fecha de nacimiento. En Estados Unidos es frecuente que los hombres lleven el mismo nombre que su padre, con el sufijo "Junior" o "III".



"El jurado fue aprobado (por ambas partes), él se quedó con el jurado (todo el tiempo), deliberó y llegó a un veredicto", escribió la jueza Azcarate en su dictamen.



"La única prueba ante este tribunal es que este jurado y todos los demás cumplieron con su juramento, las instrucciones y las órdenes de la corte", explicó.



Johnny Depp, de 59 años, demandó por difamación a su exesposa, quien se describió en un artículo del Washington Post en 2018 como "una figura pública que representa la violencia doméstica", sin nombrar a su exmarido.



Pedía 50 millones de dólares en daños y perjuicios, por estimar que el artículo destruyó su carrera y reputación. Amber Heard contraatacó pidiendo el doble.



Al cabo de seis semanas de debates, el jurado de la corte de Fairfax concluyó el 1 de junio que los excónyuges se difamaron mutuamente.Pero le otorgaron más de 10 millones de dólares a Johnny Depp, contra solo 2 millones a Amber Heard.



El juicio, seguido en directo por millones de espectadores en todo el mundo, provocó una explosión de mensajes insultantes hacia la actriz en las redes sociales.



Durante el juicio, ella contó varios casos de violencia que afirma haber sufrido, incluida una violación en marzo de 2015 en Australia, donde Johnny Depp rodaba la quinta saga de "Piratas del Caribe".



Los dos actores iniciaron una relación sentimental en 2011 y se casaron en 2015. Amber Heard solicitó el divorcio en 2016 alegando ser víctima de violencia de género, algo que Johnny Depp siempre ha negado.



Ella retiró los cargos cuando terminó el divorcio en 2017.