¿Quiénes triunfarán? estos son los nominados a las principales categorías de los premios Emmy

La serie dramática "Succession" está al frente de la carrera por los premios Emmy de la Academia de Televisión, que este año recibió un número récord de postulaciones cuando la industria retoma el ritmo de producción de los tiempos prepandemia.



Estos son cinco destaques del anuncio este martes de los nominados a la 74ª edición de los premios Emmy:

Sin controversia para Dave Chappelle

El comediante Dave Chappelle se vio en medio de una controversia cuando calificaron de transfóbico parte de su repertorio incluido en el especial de Netflix del año pasado "The Closer".



Manifestantes se apostaron al frente de la sede del gigante del streaming en octubre acusando a Netflix de lucrar con discursos de odio en el programa, en el cual Chappelle afirma que "el género es un hecho".



En mayo, Chappelle fue atacado por una persona del público mientras realizaba una presentación en el marco del festival de comedia "Netflix es un chiste", en Los Ángeles.



Pero nada de esto le quitó el entusiasmo a los 20.000 votantes de la Academia, que lo nominaron para mejor especial de variedades pregrabrado.



Lea además: Roldanillo se prepara para el encuentro de mujeres poetas en el Museo Rayo

Mujeres conquistan espacios

La lista de nominados este martes trajo conquistas para las mujeres cuya representación ha sido tradicionalmente desigual en las categorías técnicas, así como de dirección y redacción en los Emmy y otros premios del espectáculo.



Casi la mitad de las nominaciones en el campo de dirección fueron para mujeres incluyendo a Amy Poehler ("Lucy and Desi") y para Lorene Scafaria por la serie dramática "Succession".



Las mujeres también ganaron 40% de las nominaciones en la categoría de guiones.

Nominaciones póstumas

El actor Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon, estuvo nominado el año pasado al mejor actor por su participación en el drama "Ma Rainey's Black Bottom", sin embargo perdió con la estatuilla yendo a manos de Anthony Hopkins.



Los Emmy de este año representan probablemente una última oportunidad de alcanzar la gloria en los premios para la difunta estrella, que puso voz a una versión de su personaje de "Pantera Negra" en la serie de animación de Marvel "What If...".



La exestrella de la serie "Arrested Development", Jessica Walter, quien falleció el año pasado, también fue nominada por su rol en "Archer".



Lea también: A los 94 años falleció Monty Norman, compositor del icónico tema de James Bond

Obama vs. Abdul-Jabbar

Las galas de premios suelen encontrar formas creativas de nominar a grandes nombres de fuera de la industria del entretenimiento, y la categoría de mejor narrador este año parece ser el camino para los Emmy.



Entre los nominados está el veterano naturalista David Attenborough ("The Mating Game") y la oscarizada actriz Lupita Nyong'o ("Serengeti II").



Pero la categoría trae además otro duelo: enfrenta al gran jugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar ("Black Patriots: Heroes Of The Civil War") con el expresidente Barack Obama ("Our Great National Parks").



El exmandatario estadounidense tendrá la oportunidad de añadir un Emmy a su repisa donde ya están un Premio Nobel y dos Grammy.

Nada para "Yellowstone"

La novela del oeste "Yellowstone", protagonizada por Kevin Costner, estrenó su cuarta temporada con 11 millones de espectadores, sin embargo no consiguió ninguna nominación a los Emmy este martes.



La serie sólo fue nominada una única vez a los Óscar de la televisión, el año pasado en una una categoría.



Los votantes de la Academia parecen haber sido desalentados por el espacio de la serie en la relativamente pequeña cadena de cable de Paramount, o por sus ostensibles inclinaciones conservadoras, aunque "Yellowstone" ha aumentado recientemente su popularidad en los estados liberales de Estados Unidos.

Nominaciones en las principales categorías

A continuación, la lista de los nominados en las principales categorías para la 74ª edición de los premios Emmy, los Óscar de la televisión, que se entregarán en Los Ángeles el 12 de septiembre.



Mejor serie dramática: "Better Call Saul" (AMC); "Euphoria" (HBO);

"Ozark" (Netflix); "Severance" (Apple TV+); "El juego del calamar" (Netflix); "Stranger Things" (Netflix); "Succession" (HBO) y "Yellowjackets" (Showtime)



Mejor comedia: "Abbott Elementary" (ABC); "Barry" (HBO); "Curb Your Enthusiasm" (HBO); "Hacks" (HBO); "The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video); Only Murders In The Building (Hulu); Ted Lasso (Apple TV+) y What We Do In The Shadows (FX)



Mejor actor dramático: Jason Bateman, "Ozark Netflix"; Brian Cox, "Succession"; Lee Jung-jae, "El juego del calamar"; Bob Odenkirk, "Better Call Saul"; Adam Scott, "Severance" y Jeremy Strong, "Succession"



Mejor actriz dramática: Jodie Comer, "Killing Eve"; Laura Linney, "Ozark", Melanie Lynskey, "Yellowjackets"; Sandra Oh, "Killing Eve"; Reese Witherspoon, "The Morning Show" y Zendaya, "Euphoria"



Lea también: ¿Habrá reconciliación? lo que dijo la mamá de Shakira sobre la relación de su hija con Piqué

Mejor actor de comedia: Donald Glover, "Atlanta"; Bill Hader, "Barry";

Nicholas Hoult, "The Great"; Steve Martin, "Only Murders In The Building"; Martin Short, "Only Murders In The Building" y Jason Sudeikis, "Ted Lasso"



Mejor actriz de comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"; Quinta Brunson, "Abbott Elementary"; Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"; Elle Fanning, "The Great"; Issa Rae, "Insecure" y Jean Smart, "Hacks"



Mejor actor de reparto de serie dramática: Nicholas Braun, "Succession"; Billy Crudup, "The Morning Show"; Kieran Culkin, "Succession"; Park Hae-soo, "El juego del calamar"; Matthew Macfadyen, "Succession"; John Turturro, "Severance"; Christopher Walken, "Severance" y Oh Yeong-su, "El juego del calamar"



Mejor actriz de reparto de serie dramática: Patricia Arquette, "Severance"; Julia Garner, "Ozark"; Jung Ho-yeon, "El juego del calamar"; Christina Ricci, "Yellowjackets"; Rhea Seehorn, "Better Call Saul"; J. Smith-Cameron, "Succession"; Sarah Snook, "Succession" y Sydney Sweeney, "Euphoria"



Mejor película para televisión: "Chip 'n'Dale: Rescue Rangers" (Disney+); "Ray Donovan: The Movie" (Showtime); "Reno 911!: The Hunt For QAnon" (Paramount+); "The Survivor" (HBO) y "Zoey's Extraordinary Christmas" (The Roku Channel)



Series con más nominaciones: "Succession" - 25; "Ted Lasso" - 20; "The White Lotus" - 20; "Hacks" - 17; "Only Murders in the Building" - 17;

"Euphoria" - 16; "Barry" - 14; "Dopesick" - 14; "Severance" - 14 y

"El juego del calamar" - 14