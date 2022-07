¿Habrá reconciliación? lo que dijo la mamá de Shakira sobre la relación de su hija con Piqué

El fin de la relación entre Shakira y Gerad Piqué continúa en el ojo del huracán puesto que hay rumores que aseguran que la cantante colombiana y el futbolista español podrían darse una nueva oportunidad.



De hecho, sobre ese tema se refirió la mamá de la reconocida artista, Nidia Ripoll, a quien los medios le preguntaron sobre las intenciones que tendría Piqué de retomar la relación con Shakira, esto luego de que se conoció que, al parecer, el futbolista habría dejado a la mujer con la que le habría sido infiel a la cantante.



Al ser cuestionada sobre la relación de Shakira con Piqué, la mujer fue enfática en que su hija "está bien, gracias a Dios". Además, al preguntarle si estaría de acuerdo con una posible reconciliación, Nidia respondió "lógico".



Incluso, la madre de la cantante fue cuestionada sobre la supuesta intención que tiene Shakira de mudarse a Miami con sus hijos Milán y Sasha, fruto de su relación con Piqué, a lo que Nidia manifestó que "no tengo ni idea, no he hablado sobre eso".



La madre de la reconocida cantante también se refirió al estado de salud de su esposo, William Mebarak, quien hace unas semanas sufrió una caída y permanece internado en una clínica de España. Al respecto, Nidia comentó que él "está bien, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar".



Con relación a cuándo recibirá el alta médica, la madre de Shakira indicó que “todavía no lo sé… pronto, yo creo. Este mes, Dios quiera que sí”.