Agéndese: esta es la oferta de teatro disponible en Cali en mayo

Cali posee un circuito de al menos 15 salas de teatro cuya oferta artística se renueva cada mes, presentando obras originales de las compañías locales, montajes del repertorio dramático universal, así como producciones de compañías nacionales y extranjeras.



El romance, el humor, la tragedia, la sátira política, la memoria del conflicto, cuentos infantiles y títeres, son temáticas de interés para toda la comunidad, y en algunos casos se trata de obras teatrales para disfrutar en familia.



A continuación compartimos una selección de las obras y producciones teatrales que se presentarán este mes en nuestra ciudad:

La escala humana

Desde esta semana, todos los viernes y sábados de mayo, a las 7:30 p.m., en el Teatro La Concha (Calle 4 No. 10-48, barrio San Antonio), se estará presentando ‘La escala humana’, una comedia negra escrita por los reconocidos dramaturgos argentinos Javier Daulte, Rafael Spregelburd y Alejandro Tantanian. La obra cuenta la historia de una madre que, casi sin proponérselo, se convierte en asesina serial.



Un crimen casual la conduce a otro y luego a muchos más, mientras sus tres hijos tratan de encubrirla y después de muchos acontecimientos inusitados resulta involucrado su amante, un policía. ‘La escala humana’ se ha convertido en una obra emblemática del teatro latinoamericano, por su impecable construcción dramática y su divertida trama, además cuestiona las relaciones humanas en una sociedad marcada por la violencia intrafamiliar.



Esta producción está dirigida por Jorge Zabaraín y cuenta con un talentoso elenco conformado por Marleyda Soto, Andrés Holguín, Helbert Sepúlveda, Vicky González y Gerson Andrade. Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro La Concha y en Colboletos.

La Secretaría de Cultura de Cali compartió un mapa virtual con la ruta de las salas de teatro de la ciudad, las cuales se pueden encontrar fácilmente a través de Google Maps, en este link:

Teatro en la radio

El Teatro Esquina Latina, en alianza con la emisora comunitaria Oriente Estéreo Cali presentaron en febrero de este año, el programa ‘Radio Esquina’, un espacio de encuentro comunitario y construcción de paz, a través del radioteatro. Este espacio se puede escuchar todos los jueves a las 2:00 p.m. en la emisora Oriente Estéreo 96.0 FM, y virtualmente por orientestereocali.org y Facebook Live @orientestereo.



Cada semana transmiten una programación que incluye la audición de obras radioteatrales completas, alternadas con charlas en vivo con invitados de la comunidad, niños, jóvenes y adultos pertenecientes a procesos sociales de diferentes barrios de Cali. Para hoy los invitados a ‘Radio Esquina’ serán el Grupo teatral juvenil y comunitario ‘Makalay teatro’ de la comuna 18 de Cali.



El repertorio de ‘Radio Esquina’ posee más de 20 obras radioteatrales que narran historias para la paz y que también pueden escucharse de manera libre en la plataforma web Radio Esquina. Además, están disponibles para todos los públicos en las plataformas podcast Spotify, Anchor, Breaker y Google Podcast.



Por otro lado, el Teatro Esquina Latina confirmó que la remodelación de su sala ya concluyó, por lo que harán una reapertura oficial, después de más de dos años, el próximo 14 de mayo, día que presentarán su Puesta Escénica 2022.

Este sábado, a las 5:00 p.m., el Teatro ‘El telón’ tendrá una función especial con la obra infantil ‘Las mentiras de Ramón’. La sala está ubicada en el ecobarrio y urbanización Aguacatal. Reservas: 3012974056

Un elogio a las madres

El próximo 13 de mayo, la compañía Artescénicas presentará una producción especial con motivo del mes de las madres, se trata ‘Mi mamá me mima’, una comedia para adultos dirigida y actuada por Diego Robledo, junto a Juliana Hernández y Alejandro Nandar. La obra es producida por Lina María Andrade y Linderman Herrera directores generales de Artescénicas, con el sello inconfundible de show comedy que caracteriza a esta compañía caleña.



La obra cuenta la historia de María, una mujer que recibe una de las noticias más importantes de la vida: será mamá. Y desde allí su vida cambiará para siempre. No volverá a dormir hasta tarde los fines de semana, aumentará algo de peso, cambiará su estilo de vida. Pero lo más importante, es que encontrará el verdadero amor: su hijo.



‘Mi mamá me mima’ tendrá única función, a las 8:00 p.m. en el Casino Hollywood Café Concert de Chipichape (Portería 4, Calle 38 Norte, No. 6N-35).

Obras para niños

Castillo Sol y Luna

​

El domingo 15 de mayo, a las 11:30 a.m., en el Teatro de títeres Castillo Sol y Luna, se presentará la obra ‘El gallo Kiriko’, del grupo invitado Titirindeba. Al finalizar la obra se realizará un taller de títeres para niños y padres.



El Teatro de títeres, literalmente un castillo en zona rural de Cali, fundado en 2002 por el maestro Reynel Osorio, está ubicado en la vereda Los Limones, corregimiento La Castilla. También tiene programación infantil de lunes a sábado. Para mayores informes y visitas, comunicarse al número 3116856264 o al correo gestion@castillosolyluna.com