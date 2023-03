Abogado presentó tutela contra el 'influencer' Westcol por burlas e insultos a la ciudad de Ibagué

El influencer 'Westcol' ha sido blanco de fuertes señalamientos en redes sociales por sus polémicas declaraciones sobre la ciudad de Ibagué y sus insultos hacia la comunidad Lgbtiq+. El alcalde de la capital tolimense, Andrés Hurtado, lo ha declarado persona no grata y un abogado ya presentó dos tutelas en su contra.



Este miércoles 29 de marzo, los jueves de la República aceptaron dos tutelas contra Luis Villa, más conocido como 'Westcol' por sus burlas e insultos a la población ibaguereña.



"Los jueces de la República nos han admitido dos tutelas que pretenden hacer respetar una ciudad que a diario trabajar por más oportunidades", señaló Camilo Acevedo, uno de los abogados involucrados, en diálogo con el medio El Irreverente.



"Ninguna persona puede pisotear el nombre de nuestra ciudad y seguir por ahí como si nada", agregó.



Las denuncias hechas por varios abogados de Ibagué han ido a parar al ministerio de las TIC, para que se pronuncien y tomen acciones frente al uso que el 'influencer' le está dando a plataformas digitales como Facebook, Instagram y Twitch.



Según denuncias de usuarios de redes sociales, Westcol ha utilizado sus redes sociales para burlarse de los habitantes de Ibagué y de su Alcalde Andrés Hurtado.



El supuesto influencer no detiene sus ataques. Ha ido tan lejos que incluso ha sido declarado persona no grata en Ibagué.



“Parce, no me van a dejar entrar a Ibagué ja, ja, ja”,dijo. Además, en sus historias de Instagram se ha burlado de las reacciones del Alcalde de Ibagué sobre su comportamiento.



“Buenas tardes, a todos. En especial al hermosísimo Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué, que no me va a cerrar las puertas en su ciudad ¿sí o no?… No, Andrés, por favor. Yo quiero ir, era un chistesito pequeño, a lo bien, no me haga meter en problemas con la gente de Ibagué. Se lo ruego, soy una persona de bien”, dijo a modo de sarcasmo en otra publicación.



También ha compartido videos burlándose de la cultura, la infraestructura y el transporte de Ibagué.



La actitud del joven ha desatado la ira de miles de ibaguereños. De hecho, ha sido objeto de amenazas.