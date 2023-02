"Quiero ser una buena ex": Epa Colombia sobre su relación con la futbolista Diana Celis

Daneidy Barrera, más conocida como la Epa Colombia, habló de lo mal que terminó su relación con Diana Celis, futbolista del Deportivo Cali. Sin embargo, aeguró que quiere 'ser una buena ex' por lo que dejó claro que no le guarda ningún tipo de rencor.



Así, la Colombia respondió a las preguntas que sus seguidores le hicieron a través de sus historias de Instagram sobre el noviazgo que tuvo con la centrocampista del conjunto azucarero.



La influencer confesó que la relación terminó porque Solis la había engañado con un futbolista que, según ella, incluso la llegó a agredir físicamente. Además, explicó que tampoco quiso devolverle parte de sus propiedades que estaban a su nombre, incluyendo varios carros y dinero en efectivo.



“Muy afortunada de haber tenido a una mujer tan trabajadora, que tuvo que darle casi el 50 por ciento. 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo. Que le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces y que guarde y valore todo lo que yo le di, porque fue con mucho esfuerzo lo que logró al lado mío", dijo.



Cabe resaltar que, según la Ley 54 de 1990, establecida por la Corte Constitucional de Colombia, toda pareja que establezca una convivencia de más de dos años debe hacer separación de bienes obtenidos durante la unión marital en partes iguales, no importa quién haya trabajado por ello.



"A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho".



"Artículo 3o. El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes".



Epa Colombia continua trabajando en su empresa de keratinas. En noviembre del 2022 la compañía de Daneidy Barrera facturó 168 millones de pesos mensuales.



Hace poco fue condecorada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y la Asamblea de Ecuador por su apoyo a la mujer.