"La pelea y el bochinche": el duro enfrentamiento entre los Hermanos Lebrón, por la propiedad de la orquesta

Ángel Lebrón, miembro de la reconocida orquesta de salsa Hermanos Lebrón, denunció a través de un video difundido en redes sociales que uno de sus hermanos y su sobrino estarían tratando de adueñarse de la agrupación.



"Una manager que trabajaba con nosotros hace tiempo, ella, mi sobrino, Julián y mi hermano, Carlos están tratando de quitarme la orquesta. Yo soy dueño de la empresa, representante legal de esta orquesta", denunció.



Ángel aprovechó para lanzar duras confesiones sobre la relación con su hermano Carlos y su sobrino, advirtiendo que se están aprovechando para tratar de adueñarse de la empresa que legalmente le pertenece.



"No tienen ni educación. Pusieron un aviso para que contraten con la manager que era de nosotros, la señora Rosa. Hay una sola orquesta Hermanos Lebrón y los representantes somos yo y mis hermanos cuando estaban juntos. Entre Carlos y el hijo de Julia se quieren aprovechar y tratar de quitarnos la orquesta antes de que yo muera, por egoísmo", indicó.



Además, anunció que la manager que se encuentra trabajando para ellos se va a llevar una demanda, pues, según Ángel, no es la primera vez que intercede para generar divisiones entre los hermanos.



"La señora Rosa se va a llevar una gran demanda porque ella hizo lo mismo cuando estaba con nosotros hace nueve años y nos ponía a pelear", señaló.



Finalmente, Ángel dejó un mensaje a los seguidores de la agrupación para que, en caso de querer contratarlos, se comuniquen con él y Gilberto Cárdenas, manager oficial de la orquesta.



"El que quiera contratar a los Hermanos Lebrón debe contactar con el manager de nosotros que es Gilberto Cárdenas, el único que puede vender la orquesta", concluyó.



Ante las acusaciones, su hermano Carlos también compartió un video desmintiendo lo dicho por Ángel.



"Nunca le he robado a nadie. No soy de ese tipo de personas, ni yo ni mi hijo Julián, ni mi esposa, se dijo eso y quiero aclarar que nunca lo permitiría. Este problema comenzó porque mi hermano José y yo no estábamos conformes con los dos anteriores manager", dijo.