¿A quién le cree usted? Los argumentos en la disputa legal entre Johnny Depp y Amber Heard

Las palabras de Johnny

Johnny Depp demandó a su ex esposa, Amber Heard, por difamación, tras un artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018 en el que, aunque nunca se mencionó el nombre del actor, sí subrayó que ella era una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

El actor Johnny Depp testifica en la sala del tribunal del tribunal de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 25 de abril de 2022. AFP

El actor pide US$ 50 millones de dólares catalogando las acusaciones de ella como “demostrablemente falsas”. También la acusa de hacerlo para favorecer su carrera con imagen de víctima.



Durante el juicio televisado, que, se estima, dure un poco más de las seis semanas previstas inicialmente, Depp contó como fue víctima del temperamento irracional de Heard, con quien tuvo una relación que calificó de “tóxica”, que casi lo dejó sin un dedo y presentó varios audios en los que se escucha a Amber insultándole y retándole a contar públicamente que era víctima de violencia doméstica.



La defensa del actor llamó a Isaac Baruch, amigo cercano; a la asistente personal de Heard, Kate James; y a la terapeuta de la expareja Laurel Avis Anderson, quien declaró que ambos estaban inmersos en un “abuso mutuo”.



También se presentaron imágenes captadas por las cámaras del ascensor del edificio en el que Heard y Depp vivían, en las que se ve a la actriz muy cariñosa con el empresario Elon Musk y el actor James Franco.



Cabe recordar que Depp y Heard ya se enfrentaron una primera vez en 2020 en un juicio contra el diario The Sun, donde lo calificaron como “golpeador de esposas”. Depp perdió el caso contra el periódico. El juez señaló que la frase era “sustancialmente verdadera”.



En su última intervención antes de hacer un receso solicitado por la jueza, Amber Heard nombró a Kate Moss, para recordar un altercado que, al parecer, Johnny tuvo con la modelo mientras fueron pareja entre 1994 y 1997. Tras pronunciar el nombre de la británica, el abogado del intérprete hizo un gesto de júbilo, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales que cada minuto toman partido, y que significaría que ahora Moss podría presentarse como testigo, apoyando a Depp.

El actor Paul Bettany. AFP

Paul Bettany quien trabajó con Johnny Depp, podría ser llamado a la corte tras hacerse pública una conversación en la que le dice a este que deberían hacerle a Amber Heard la prueba de ahogamiento, la cual se hacía en la Edad Media a las mujeres acusadas de brujería.



El actor responde que, tras ahogarla, habría que asegurarse de quemar el cuerpo.



El actor, por supuesto, tuvo la oportunidad de decir en el juicio que se sentía “avergonzado” de haber usado tal lenguaje.

Las lágrimas de Amber

La actriz estadounidense Amber Heard testifica en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 5 de mayo de 2022. AFP

Amber Heard contrademandó por US$ 100 millones a Johnny Depp afirmando más o menos lo mismo que el actor, pero al revés.



Heard alega que fue ella quien “perdió trabajos y dinero y que el actor estaba detrás de la campaña de desprestigio y presiones en redes para que la despidan, entre otras cosas, de la saga Aquaman”.



Tras varios días en los que Depp parecía haber ganado el caso, por lo menos en las redes sociales, Amber subió al estrado, contando un cuento de hadas que se convirtió en una violenta pesadilla.



Lo más destacado de su intervención fue cuando relató una violación o agresión sexual con una botella, de la que acusa a su ex marido. “Arrancó mi ropa interior y luego procedió a hacer una búsqueda en mi cavidad. Solo me quedé ahí parada”, dijo la actriz casi llorando.



Los abogados del equipo Heard han presentado diferentes fotografías como pruebas para demostrar el maltrato físico por parte del actor hacia Amber. Sin embargo, la veracidad de varias de estas ha quedado en la duda.



Esto fue lo que pasó cuando la actriz nombró la marca de maquillaje y la paleta de colores que utilizó para cubrir los supuestos moretones que le habían quedado tras los golpes. La respuesta de la casa de maquillaje no se hizo esperar, señalando que esa paleta fue lanzada al año siguiente del supuesto altercado.



En otra de las pruebas, fue la misma Amber quien puso en tela de juicio su verdad. En una foto tomada en el año 2012, la actriz aparece con un labio cortado. Sin embargo, en el juicio de Reino Unido, ella misma dijo que el primer incidente violento con Depp había ocurrido en 2013.



Pero un video vale más que mil palabras y el equipo de Heard lo sabe. Es por eso que presentó una grabación hecha por la intérprete en la que se ve, por primera vez a Jhonny Depp siendo violento.



Cuándo se le cuestionó sobre su comportamiento, admitió que estaba mal y enfatizó que solo había golpeado los cajones, pero no había “tocado” a su exesposa. ¿Se equilibra la balanza?

El actor James Franco. AFP

El actor James Franco, quien mantuvo un romance con Amber Heard, podría ser uno de los testigos de los próximos días a favor de la actriz. Por su parte, Elon Musk ya confirmó que no asistirá al juicio.



El 16 de mayo se retomará el juicio y se espera que para el 27 de mayo ambas partes expongan su alegato final.