¿A dónde ira a parar? Piqué reveló detalles de su salida del Barsa y su vida personal

Desde que anunció su retiro del fútbol, Gerard Piqué ha generado una ola de comentarios sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Es por ello que en una entrevista con el youtuber español Ibai, decidió dar fin a las especulaciones y contó detalles de su vida personal.



"Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores y vi que el parón del Mundial era una oportunidad para tomar esa decisión. Siempre lo dije, que cuando no me sintiera importante lo dejaría (...) No acababa de sentirme que era mi sitio. Tomé la decisión de dejarlo", aseguró el exjugador.



De igual forma, el catalán manifestó su felicidad y tranquilidad por poder ser "libre" en decir lo que siente, pues antes se sentía bastante limitado ante las declaraciones de prensa y asegura que los medios juegan un rol en la vida personal de muchos, aunque no venga al caso.



"Yo me tomó la prensa como parte del show. Hay gente que le afecta negativamente, a mí no. A la gente ahora le gusta más lo que pasa fuera del campo que en el campo. La gente consume más el mercado de fichajes que el producto en sí. Le gusta más el postpartido, que si la posesión, la estrategia. A la gente no les interesa a las generaciones que están viniendo", subrayó la ex pareja de Shakira.



Además, Piqué señaló que su silencio a la prensa no se trató de nada personal (los rumores de su relación), sino que era algo más deportivo, en especial con la idea que venía tratando de dar a conocer de dejar el fútbol.



"En verano hablo con el presidente y me comprometo a varias cosas... Una de ellas era no hacer nada fuera del terreno de juego. Yo mismo fije voy a desconectar, no quiero hablar y centrarme en mi recuperación por la lesión y estar preparado. A veces tengo ganas de hablar, otras no", agregó.



Asimismo, el ex futbolista, contó detalles sobre su vida personal y el hecho de mantener en fiestas.



"Todo tiene balance en la vida. Una carrera de casi 20 años a máximo nivel y he sabido cuidarme, he salido de fiesta, pero si no sales de fiesta qué me pongo a hacer... tienes que salir con 20, 21, el que no sale de fiesta míralo mal. Tienes que ir a tomar un Whisky, joder.... mientras no salgas de fiesta el día antes de partido...", puntualizó Piqué.



En la entrevista, el español también contesto el por qué de su silencio ante la prensa y dijo: "Hay veces que tengo ganas de hablar, tengo ganas de dar espectáculo y hay veces que no. Durante estos meses es que no tenía ningunas ganas… y ahora, una vez que me he despedido, pues veremos, igual sí damos más espectáculo".



Por último, el 'culé’ no descartó la idea de ser presidente del FC Barcelona para llegar a “revolucionar el fútbol del futuro”.