Maluma lanzó Dembow, su marca digital de hamburguesas y hot dogs

El artista global, actor, filántropo y empresario, Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, lanzó recientemente su nuevo restaurante digital Dembow.



No se trata de un negocio de comidas cualquiera. Inicialmente no tendrá ningún punto de venta físico y estará únicamente enfocado en delivery, siendo en el primer restaurante digital que se lanza en 4 países, 17 ciudades y 86 puntos de venta al mismo tiempo.



Dembow llegó con una propuesta culinaria disruptiva de hamburguesas y hot dogs en un mismo lugar. Las hamburguesas son las Super Smashed Burgers, hoy tendencia en Estados Unidos y Europa. Estas se aplastan sobre la plancha durante apenas unos segundos hasta lograr una capa de costra crujiente que maximiza y potencia su sabor. Los hot dogs contiene ingredientes que normalmente no se ven en un hot dog común.



El concepto de la marca parte de la música, así como el éxito de Londoño. Dembow es el ritmo que une el género urbano; el sonido del barrio latino que inspira las canciones de los cantantes de reggaetón que ahora llenan estadios en el mundo entero. Dembow es también un recuerdo con el que el artista urbano paisa le rinde homenaje a sus raíces.Se inspira en los vecinos que abren muy temprano sus negocios, en la tienda de la esquina donde hacíamos los ‘mandados’ y quizás en una que otra travesura.



Dembow es puro flow con todo lo que eso implica: el mestizaje de culturas, ritmos, colores y sabores que, sin importar a dónde vamos o a dónde lleguemos, nunca nos abandonan.



A partir de este mes, personas en las principales ciudades de Colombia, México, Brasil y Perú podrán disfrutar de Dembow y conocer más de la marca a través de Instagram en @dembowbymaluma y probar su oferta de comida ordenando por Rappi o por los canales de delivery propio: dembowbymaluma.com o Whatsapp.





“La esencia es lo más importante [...] y es un orgullo llevar mi cultura al mundo entero”.

Juan Luis Londoño, artista.

Datos generales

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico MALUMA (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global.



Ganador del Latin Grammy 2018 al Álbum Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.) Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 62.5 millones de seguidores en Instagram. De hecho, él es el primer y único artista latino masculino que ha sobrepasado 50 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 25 millones de fans en Facebook, 8 millones en Twitter y 28.2 millones de suscriptores en su canal de YouTube.



En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. En el 2018 y el 2019 rompió récords con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F.A.M.E. World Tour y 11:11 World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) y dos The Forums (Los Ángeles) entre otros.



En el 2019, agotó las entradas en el estadio más grande de Israel, el Yarkon Park en Tel Aviv con más de 60.000 espectadores; hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, estableciendo un récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200.000 personas; y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25.000 personas.



Desde su firma con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado cinco álbumes: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) y #7DJ (2021). Es el artista más joven en obtener simultáneamente las posiciones #1 y #2 en el listado "Latin Airplay" de Billboard, lo cual ha logrado tres veces. Hasta la fecha, Maluma tiene veintiún éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard.



Su pasión por la alta costura le ha llevado a ser embajador de marcas de lujo como Versace y a co-diseñar una línea especial con Balmain. Además, el espíritu altruista de Maluma se destaca por el trabajo comunitario que lidera con su fundación "El Arte de Los Sueños" con sede en su país natal. Fundada en 2016, la misión de la Fundación es transformar a los jóvenes en riesgo a través de la educación artística y musical, llevando un mensaje inspirador a los jóvenes.



Este año, la superestrella mundial regresó con su Papi Juancho Maluma World Tour 2022 y debutó en Hollywood con su papel protagonista como "Bastian" en la película "Marry Me" junto a Jennifer López y Owen Wilson. Asimismo, Maluma actuó en su primera película de animación de Disney, "Encanto", ganadora del premio Oscar 2022.