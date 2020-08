50 años de José Aguirre y una vida marcada por la música

Juan Felipe Delgado Rodriguez

José Aguirre lleva la mitad de sus recién cumplidos 50 años inmiscuido en el mundo de la música y de manera muy particular en el género de la salsa, del cual es uno de los referentes a nivel internacional.



Siendo el director musical y productor del reconocido Grupo Niche, y de la Calle Maestra Orquesta, con la que está realizando un nuevo proyecto musical, para revivir la salsa de antes, Aguirre habló con El País sobre lo que ha sido su recorrido en clave de salsa.

De estos 50 años, más de la mitad los ha vivido en medio de la música...

​

Yo encontré la música muy temprano en mi vida, pero a nivel ya profesional creo que sí, estoy próximo a los 25 años de carrera. En estos días estuve viendo en retrospectiva mi vida y lo que he hecho y la verdad me siento muy contento.

¿Qué es lo mejor que le ha pasado desde que se dedicó de lleno a la música?

​

Creo que lo mejor que me ha pasado ha sido justamente encontrar la música. Desde muy pelado supe que quería ser músico, muy en contra del parecer de mi familia, que siempre estuvo en contra de mi decisión y le decían a mi mamá que por favor me hiciera recapacitar, para que “cogiera oficio” (risas).



Esa parte fue fuerte. Pero recuerdo que una vez en una universidad en Estados Unidos, a donde yo había ido a tocar con el Grupo Niche, me encontré con un tío que era uno de los más férreos opositores a que yo me dedicara a la música y él quedó loco al ver la presentación, porque estábamos haciendo un trabajo hermoso. Ese día me pidió perdón y me dijo “definitivamente me equivoqué, has hecho una carrera muy bonita y te felicito”.

¿Qué metas le quedan aún por cumplir?

​

Estoy satisfecho con lo que he hecho, aunque aún tengo la ‘fiebre’, como decimos nosotros los músicos, las ganas al componer una canción y vivir esa sensación bonita que da el arte, por la simple felicidad de ser un artista. Eso sigue intacto en mí.



Creo que mi sueño actual es el de hacer música con otras culturas. Ahora estoy trabajando con artistas africanos y estoy buscando hacer algo con música étnica. También estoy haciendo trabajos con las sinfónicas y cada vez pienso más en poder fusionar la música sudafricana, con la música clásica.

“Lo que sucede hoy en Cali es lo que sucedía en Nueva York en los años 60 y 70. Es un hervidero de música y talento”, José Aguirre, músico y compositor.

Con su nuevo proyecto ‘Back to the great sound’, ¿busca regresar a las raíces de la salsa?

​

Ese disco es con Calle Maestra Orquesta, que es una orquesta de salsa con tendencia vintage, retro. Decidí buscar elementos que la salsa ha ido dejando por el camino, porque en el proceso de buscar nuevas tendencias la esencia de un género se pierde mucho. Entonces el objetivo fue buscar hacia atrás, en toda esa riqueza rítmica, armónica, melódica y de intención que tiene la salsa original. Al final logramos una producción muy linda que saldrá al mercado el 27 de agosto y que fue grabada, gracias a Dios, antes de la pandemia.

¿Qué tiene la salsa que no tenga otro género?

​

Este género es irrenunciable, siempre habrá algo para hacer en él. Pienso que todos los países latinos tienen una riqueza sonora enorme por el encuentro de las culturas africanas, indígenas y europeas, pero si podemos hablar de un género o un ritmo que una el sentir del pueblo latino, ese es la salsa. Por eso creo que siempre seguiremos haciendo salsa, aunque no sea tendencia, porque es un género tan rico, que nunca va a morir.

¿Cuál ha sido su mejor público hasta el momento?

​

El mejor público está en el pacífico colombiano y dentro de ese pacífico obviamente Cali, que es la capital de esa zona. Cuando se toca para ellos, es, como decía una canción, “una experiencia religiosa”. Cuando te presentas en Cali, en el pacífico se siente ese fervor, amor y conocimiento, porque la gente de esa zona no consume cualquier cosa, ellos saben.

Qué momento de su vida le gustaría repetir como si fuera la primera vez



A nivel personal, el nacimiento de mis dos hijos.

​

A nivel musical, creo que el día que conocí a Jairo Varela. Me gustaría volver a vivir eso, pero de pronto con la conciencia y el conocimiento que tengo hoy. Trabajé con Jairo tantos años y fueron muchos los discos que hicimos juntos. Eso sería una cosa que me gustaría repetir.

¿Cuál es su percepción sobre la evolución que ha tenido la salsa?

​

Hay muy buena salsa y hay una nueva ‘ola’ de producciones de salsa y yo creo firme e indudablemente que el papel que está jugando Colombia y sobre todo Cali en este momento en la música es muy importante.



En la salsa, específicamente, Cali tiene cantidades de músicos con un talento impresionante, y digo sin temor a equivocarme: lo que sucede en Cali hoy es lo que estaba sucediendo en Nueva York en los años ‘60 y ‘70 y es la convergencia de mucha gente con talento, un hervidero muy importante de música.

Un indudable éxito



José Aguirre a lo largo de su carrera ha ganado 6 Latin Grammy y 5 Premios Grammy.



Siendo músico, arreglista, compositor y productor, ha trabajado junto a artistas como Thalía, Marc Anthony, Grupo Niche, Luis Enrique, Diego El Cigala, Andrés Cepeda, Yuri Buenaventura, entre otros, y se ha inmiscuido en géneros tan diversos como el latin, la salsa, la música clásica o el folclor pacífico.

Aguirre considera una bendición el hecho de poder componer, arreglar y producir su propia música, pero dice que, “si tuviera que escoger una de todas mis profesiones, creo que componer es algo muy grande, porque, en el caso mío que no soy cantante, te permite hablar a través de alguien. Además todo lo que trae consigo una composición, es lo más hermoso del mundo”.