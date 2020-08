La cultura del Pacífico ahora en un videojuego

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Marimbí es un alegre niño que vive con sus padres a orillas del río Saija, en el litoral Pacífico. Inspirado por el recuerdo de su abuelo, el gran músico Marimbo ya fallecido, el niño decide embarcarse en una aventura río arriba para encontrar al maestro Silvino, último marimbero de la región, y pedirle que le enseñe a tocar el instrumento ancestral de su pueblo. Pero para conocer los secretos de la marimba, antes el pequeño Marimbí deberá superar diferentes obstáculos y resolver los misterios del río que se le presenten durante el recorrido.



Esa es la historia de Marimbí, y en su travesía lo pueden ayudar otros niños, ya que es el personaje principal de ‘Oí Marimbí’, el primer videojuego inspirado en la cultura del Pacífico colombiano y que, además, enseña las técnicas básicas para la interpretación de instrumentos tradicionales como el bombo, el guasá y la marimba.

Puede leer: 'High Score', la serie sobre la historia de los videojuegos que llega a Netflix

El videojuego fue desarrollado por un grupo multidisciplinario de 25 personas, entre músicos, investigadores universitarios, productores audiovisuales, ingenieros de software y diseñadores gráficos, quienes durante 5 años exploraron las posibilidades que la tecnología actual ofrece para preservar los saberes ancestrales de la cultura del Pacífico.

Entonces lo que inició el ‘Método Oí’ de enseñanza de la marimba, una herramienta creada por Héctor Javier Tascón Hernández, un músico investigador y docente de Bellas Artes, empezó a transformarse con la ayuda de Jorge Alberto Vega Rivera, director del Laboratorio de Imagen Narrativa y Transmedia de la Universidad del Cauca, quien a partir de ese método creó una aplicación para enseñar a interpretar marimba a los niños.



Pero allí no terminó todo, al final descubrieron que esta tecnología también podría transformarse en un pequeño universo virtual que a través de un juego recreara la cultura del Pacífico: su música, costumbres, paisajes, mitos y saberes, fue en ese momento cuando nació ‘Oí Marimbí’.

El videojuego ya se encuentra disponible

y se puede descargar gratis por la aplicación ‘Oí Marimbí’. Es una aventura con diferentes niveles para desarrollar destrezas y habilidades.

Para entonces, ya se había sumado al equipo José Venancio Palacios García, ingeniero de sistemas y gerente de Intuitiva S.A.S., una empresa de software caleña, quien creyó en esta idea única para conservar la cultura a través de la virtualidad. De modo que juntos, y con el apoyo de diferentes instituciones como la Universidad del Cauca, el Instituto Departamental de Bellas Artes y La Valiente Estudios de Popayán, el proyecto finalmente se hizo realidad, no sin antes obtener algunos reconocimientos nacionales como ser una de las propuestas ganadoras del programa Crea Digital 2019, realizado por el Ministerio de Cultura y el Ministerios de Tecnologías de la Información, y también otro reconocimiento en el Show Room 2020 de la comunidad de gamers ‘Tan grande y jugando’.



Aunque se había proyectado presentar el videojuego como una de las innovaciones culturales en el marco del Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’ de este año, debido a los cambios de programación generados por la pandemia del Covid-19, los creadores de ‘Oí Marimbí’ ya tienen disponible el juego como una aplicación gratuita para dispositivos móviles (Android / IOS) en las tiendas de PlayStore y AppStore.



El ingeniero José Venancio Palacios García cuenta cómo fue el proceso que logró llevar la riqueza cultural del Pacífico, desde las orillas del río Saija, hasta las tablets y celulares de cualquier hogar, donde todos los niños podrán divertirse y aprender con las aventuras Marimbí.

Esta es una primera versión del videojuego que pensamos seguir desarrollando para incluir nuevos personajes y más elementos de la cultura, por eso es importante recibir más apoyo”, José Venancio Palacios García.

¿Cómo se vinculó al proyecto de ‘Oí Marimbí’?

​

Gracias a un amigo que es luthier y fabricante de marimbas, conocí al profesor Héctor Tascón Hernández y él me contó que había desarrollado un método para aprender a tocar la marimba partiendo de unas palabras rítmicas que usan en el Pacífico. También me dijo que estaba trabajando con la Universidad del Cauca para hacer una aplicación de ese método, allí me uní con mi empresa para desarrollar esta aplicación.



Para conocer mejor lo que queríamos hacer hicimos un recorrido por el Pacífico sur, estuvimos alrededor de seis meses en Timbiquí, Santa Rosa de Saija y Chacón, conociendo cómo tocaban la marimba para hacer ajustes al prototipo de la aplicación. Pero el año pasado cuando presentamos la propuesta al programa Crea Digital y resultó ganadora, recibimos un apoyo económico para convertir la aplicación de solo marimba a un videojuego, incorporando muchos elementos de la cultura del Pacífico.

¿Cuáles fueron los retos para crear este videojuego?

​

Nuestro objetivo es hacer un aporte a la cultura a partir de la tecnología y de esta forma conservar la tradición. Por eso buscamos que el celular o la tablet, objetos tecnológicos que usan los niños, se transformen en un instrumento musical cuando jueguen, como el bombo, el guasá y la marimba, que cuando toquen el celular suenen igual.



Ese fue el primer reto, que no exigió recursos tecnológicos para imitar la forma del instrumento y cómo se debe tocar según las indicaciones del profesor Tascón. Por ejemplo con el guasá, que es un cilindro lleno de semillas, el cual se agita con patrones rítmicos para para que suene, en este caso hicimos que el celular o tablet se puedan mover para que suene, y si el jugador lo hace correctamente hace puntos para avanzar en el juego.



Otro de los grandes retos fue a nivel de diseño gráfico, del cual se encargó un equipo de la Universidad del Cauca, con ellos se buscó que toda la riqueza visual del Pacífico quedara reflejada en el escenario del juego. Además del río hay paisajes importantes como el estero, una zona surcada por múltiples brazos del río, en cuyas islas se encuentran los personajes secundarios, con quienes puede Marimbí dialogar y aprender.

Las casas del videojuego corresponden visualmente a los materiales y características típicas de esta región: madera, palma y techos de zinc. Y cada personaje tiene los rasgos característicos de los pobladores del pacífico colombiano, también se incluyen en las pruebas algunos alimentos y productos típicos como el chontaduro y el viche, incluso hay figuras de los mitos y leyendas de la región.

Cómo jugar Oí Marimbí

​

Los niños a los que se dirige el videojuego son nativos digitales que viven en entornos donde las nuevas tecnologías son comunes. Y aunque el tema central son las músicas tradicionales, no obstante la historia y los retos que se proponen en el videojuego son atractivos para niños con pocos conocimientos musicales, dado que la lúdica se apoya principalmente en el ritmo y la exploración de los personajes y su ambiente.



También busca despertar el interés de los niños de las comunidades afrodescendientes para fortalecer la conexión entre los saberes ancestrales y los intereses de las generaciones más jóvenes. Por ahora, el videojuego tiene la posibilidad de un solo jugador y toda su trama puede durar una hora y media, pero según informaron los creadores, se irá actualizando para incluir mejoras y ampliar los niveles. Solo es necesario descargar y dejarse llevar por la historia de Marimbí.