Pelé, el rey eterno del fútbol mundial

Francisco Henao

La gloria y el éxito mantienen la leyenda viva en momentos en que el hombre se hace viejo. El fútbol celebra este viernes los 80 años de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el rey del deporte más popular del mundo.



La catarata de elogios proviene de varios frentes. Las alabanzas son el resultado de una vida de 10 puntos, como el número de la camiseta que cubrió su torso durante 21 años de carrera deportiva. Y de globalizar una disciplina que para muchos es religión.



"Espero que, cuando fallezca, Dios me reciba de la misma manera en que todo el mundo me recibe hoy gracias a nuestro querido fútbol" , dijo en un video O Rei, considerado por la FIFA como el mejor jugador del siglo XX, una distinción que comparte con el argentino Diego Maradona.



Aquejado los últimos años por problemas de cadera que afectan su movilidad, el delantero que le dio tres mundiales a Brasil (1958, 1962 y 1970) a base de "jogo bonito" , una marca hasta ahora imbatible, mantiene intactos su carisma y su particular humor.



Cuando el mundo comenzaba a festejarle su aniversario, que él se rehúsa a celebrar con fiestas, se plantó frente a una cámara para agradecer los buenos deseos y dar un parte de buena salud, cuyos quebrantos recientemente lo han llevado al hospital en especial por problemas urinarios.



Pelé solo tiene un riñón, el otro lo perdió por una lesión cuando aún jugaba. "Tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad, y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido" , bromeó desde su casa en Brasil, donde se resguarda del covid-19.



Excompañeros, rivales, otras leyendas, la FIFA, los Olímpicos, la Conmebol, federaciones y clubes dedican mensajes este viernes para recordar las hazañas del hombre nacido en Minas Gerais el 23 de octubre de 1940, entre ellas su récord goleador de 1.281 tantos en 1.363 partidos, una cifra cuestionada porque incluye partidos no profesionales.



"Pelé, además de ser el mejor jugador de todos los tiempos, es un símbolo de la excelencia, de la precisión, del talento, en el fútbol y en todas las actividades humanas" , dijo Tostao, con quien brilló en la Seleçao' de México-1970.



"Eres el mejor de todos los tiempos" , afirmó el alemán Franz Beckenbauer, con quien jugó en el Cosmos de Nueva York al final de su carrera.



"Para los brasileños, hablar de Pelé es hablar de una entidad. Hablar de algo muy superior a todos. Le agradecemos por abrir las puertas del mundo del fútbol para las generaciones que vinieron después" , apuntó Ronaldo Nazario.



El exmediocampista Paulo Roberto Falcao lo consideró responsable del "reconocimiento internacional" de Brasil. "Hasta la aparición de Pelé, Brasil era un fútbol considerable (...). A partir de Pelé se convierte en el fútbol más ganador del mundo" , explica a AFP Jorge Barraza, autor del libro "El fútbol de ayer y de hoy" .



También lo alabaron músicos con los que compartió alguna canción como cantante, en una faceta artística que lo llevó a actuar en Hollywood. Y hasta políticos, que puede considerar colegas tras encabezar el ministerio de Deportes durante parte del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) en Brasil.



"Mis felicitaciones. Ochenta años, 800, más de 800, mil y tantos goles, ¡tanta cosa bonita en tu vida!" , exclamó el cantautor brasileño Gilberto Gil.



En el amplio palmarés del rey sobresale ser, con 17 años, el jugador más joven en hacer un gol y en ganar una Copa Mundo. También, la distinción de máximo artillero de la 'Canarinha', con 77 goles en 92 juegos. Neymar, con 64, lo amenaza.



La lista de candidatos a destronarlo siempre ha sido selecta, pero polariza: Di Stéfano, Maradona y Messi. Aunque Pelé pide no obviar a Beckenbauer ni a Cruyff.



Donde no parece haber dudas es en su papel como primer deportista global, que lo convirtió en una figura deseada por patrocinadores y gobiernos. Por eso muchos lo tildan de cercano al poder.



Sin embargo, fue objeto de seguimientos de la dictadura militar de Brasil (1964-1985) . El astro dice que se negó a jugar el Mundial-1974 porque el régimen "estaba exigiendo de más al pueblo" .



Padre de siete hijos y casado tres veces, ahora la Perla Negra evita las apariciones públicas, en las que algunas veces se le ha visto en silla de ruedas.



Su familia dice que sueña con ir a Catar-2022. Y él, bromeando, responde que ya no le "va a dar para jugar" .