El papel de Florida, Valle del Cauca, en el desarrollo urbanístico de la región - El País Palante

Nataly Santacruz Maldonado

El Valle del Cauca es un territorio lleno de oportunidades, que aún en medio de una pandemia mundial busca sobreponerse a las adversidades, seguir adelante y cumplir sueños de vida. Muchos de esos sueños se descifran en tener vivienda propia, un logro elemental en las familias colombianas y en el que los vallecaucanos no se quedan atrás.



Obtener vivienda no resulta muy sencillo en algunas grandes capitales, por eso muchos interesados optan por adquirirla en lugares cercanos a la ciudad, más frescos, tranquilos y asequibles. Es así como muchas ofertas de vivienda alrededor de Santiago de Cali se convierten en un plus a la hora de buscar dónde invertir.



Florida, Valle, es un municipio ubicado al suroriente del departamento, el cual ha empezado a tener un gran reconocimiento, proyección y acogida entre los municipios del Valle, que ven a este municipio como el sitio ideal para adquirir vivienda y trasladarse a vivir con sus familias. Su ubicación geográfica, sus hermosos paisajes montañosos, la generosidad, empatía y carisma de la población hacen cada día más llamativa hacer una vida en familia en este territorio.



La Asociación Florida de Vivienda ASOFLOVI, en cabeza de su representante legal el ingeniero Javier Quevedo, desde el 2009 ha construido 5 proyectos urbanísticos en este municipio, beneficiando a 1.343 familias.



En planes próximos se tiene la construcción de 'Mi Pueblito Valluno', proyecto de la mano de Asoflovi Imagen especial para El País

La Primavera, Cañaverales de Quevedo, Samanes, Mi Pueblito y Tejares del Pedregal, este último de hermosas casas campestres, son algunos de los proyectos que se han desarrollado enfocados en la vivienda de interés social, VIS, y está en planes un nuevo proyecto, pronto a iniciar, denominado Mi Pueblito Valluno, en el cual 1.511 familias podrán construir sus viviendas y seguir cumpliendo sus sueños.

Gracias a este proyecto, pese a la calamidad ocasionada por el Covid -19, ASOFLOVI conserva intacta su nómina de 700 empleos directos e indirectos, contribuyendo a la reactivación económica nacional y a la economía de Florida, que en gran porcentaje depende del comercio y el trabajo informal.



Son en total 2.864 soluciones de vivienda que le ha brindado la Asociación Florida de Vivienda ASOFLOVI a las familias floridanas, permitiendo que muchas de ellas que habían salido de este municipio por diferentes motivos retornen a su terruño de nuevo dando gracias a la asociación y al amor, entrega, pasión y compromiso del ingeniero Javier Quevedo que tiene en planes muchísimos más proyectos urbanísticos, sociales y de desarrollo para este municipio del suroriente del Valle del Cauca.