El encanto de Cali, visto por una europea que decidió quedarse y hacer empresa

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Una experiencia, toda Cali es una experiencia. Quizá, para el que vive en la ciudad, ya todo es paisaje, pero para el viajero europeo o el norteamericano, la ciudad es el resumen perfecto de sensualidad latina, sabor pacífico y exuberancia.



Susana Salo, una finlandesa que se quedó en la ciudad con un emprendimiento en turismo, lo resume sencillamente: Cali es el cielo.



De hecho, hoy, se cierran las votaciones a nivel mundial de los World Travel Awards, los premios más importantes de turismo a nivel global y donde la capital del Valle está nominada en dos categorías: mejor destino cultural y como mejor destino emergente.



“Usted puede votar —cualquier caleño— para este certamen, es un proceso un poco largo, pero que vale la pena para posicionar internacionalmente a Cali (ver recuadro)”, dice el secretario de Turismo de Cali, Carlos Martínez.

El cielo de Susana

​

Susana Salo se autodenomina una adicta de la salsa, “soy seriamente salsera, yo amo la salsa”, dice. En su natal Finlandia compraba obsesivamente discos de Ismael Miranda, La Fania y Hector Lavoe, pero en especial le llamaba la atención cómo orquestas como el Grupo Niche y Guayacán dedicaban canciones a una ciudad en Colombia que describían como la sucursal del cielo, Cali.

Mientras escuchaba la clave de las canciones, se imaginaba el puente de Juanchito, las palmeras de la Calle 5, la Loma de la Cruz. “Sultana llena de encanto, tan ajena y tan bonita, se ve que te cuidan tanto, como a niña pequeñita”, canta Óscar de León.



Susana se graduó en Finlandia como gerente de turismo, “y al terminar de estudiar, viajé por todo el mundo, al llegar a Colombia recorrí todo el país y a Cali la conocí en plena Feria. Cuando dejo de viajar regreso a Finlandia y decido que mi lugar para vivir era Colombia, en Cali, donde me sentí en casa, por su música, por la amabilidad de la gente y estoy aquí para quedarme y vivir una experiencia nueva”.

Susan junto al director del Museo de la Salsa, Carlos Molina, en una fotografía tomada antes de la cuarentena. Especial para El País

Primero empezó a buscar trabajo en el sector turístico y se formó como guía profesional del Sena, pero se dio cuenta de que en Cali no había muchas experiencias o tours. Así que creó su propia empresa, Ritmos de Colombia, enfocada en música, baile, pero con guías que supieran muchos idiomas.



“En febrero, hasta antes de pandemia, manejábamos grupos entre cinco y 25 extranjeros, cada semana, donde les mostrábamos la alegría de los caleños y la empresa comenzó a crecer”, cuenta.



El tour de esta finlandesa por Cali es de solo salsa, tanto en el día como en la noche. En las mañanas y tardes el recorrido es para hacer en familia, con los niños, donde se visitan sitios donde se vive la salsa: las academias de baile, los coleccionistas, los zapateros, los museos, los confeccionistas de los trajes.



“Hablan con todos los protagonistas. El tour nocturno vivimos desde las experiencias de los shows lujosos tipo cabaret hasta las viejotecas en el barrio Obrero, son muchas las opciones”, dice.



¿Pero qué hace falta para que la industria del turismo de Cali deje de ser emergente y se convierta en un brazo fuerte de la economía de la ciudad? La respuesta de Susana en sencilla: “Hacen falta más profesionales en marketing para el turismo y que las experiencias sean siempre acompañadas por guías profesionales que manejen varios idiomas y que conozcan muy bien el tema y la cultura, conocedores de la historia de la ciudad que sepan manejar grupos”.



El otro tour de Susana es el de la marimba, donde se adentra en la cultura musical y gastronómica del Pacífico colombiano.



“El potencial turístico de Cali es enorme. A los extranjeros les encanta caminar por el bulevar de la Avenida Colombia en medio de palmeras. A ellos les interesa saber toda la historia de la ciudad relacionada con la industria de la caña de azúcar. Lo que se busca es la experiencia vivencial fuera y dentro de la ciudad y la gran ventaja es que todo en Cali está relativamente cerca. A 25 minutos tienes los shows de salsa o toda la oferta de naturaleza”, dice.



Susana se está preparando para lo que será el 2021, pues dice que con la pandemia este año prácticamente se fue en blanco.



“La pandemia en Europa aún está viva y la gente este año no viajará, pero cuando termine, cuando se abran las puertas, todo el mundo va a querer viajar mucho y Cali necesitará mucho marketing y en especial mostrar que Colombia es un país muy organizado en los temas de bioseguridad frente al covid. Ustedes no lo ven, pero así es y eso es una ventaja que se tiene que mostrar en esa promoción de la ciudad”, concluye.

Vamos a promocionar a Cali desde nuestras fortalezas

​

El secretario de Turismo de Cali, Carlos Martínez, se sueña tours por Siloé y el Distrito de Aguablanca, con recorridos religiosos por las principales iglesias del centro, con Cristo Rey como un mirador de primer orden mundial, con un bulevar en San Antonio que sea el epicentro y punto de encuentro de los turistas que visitan a Cali.



Eso sueños espera concretarlos durante los próximos tres años y que sirvan como punta de lanza para lo que será la reactivación económica de la ciudad luego de la pandemia.



“Aunque la ciudad estuvo paralizada por la pandemia, ya hemos construido mucho y hemos crecido turísticamente, pero nos falta aún camino por recorrer y ser competitivos, porque nosotros tenemos una reserva natural a 25 minutos del centro de la ciudad y la gente no lo sabe, tenemos una gastronomía ancestral vinculadas a las comunidades indígenas y afro. Por eso tenemos que promocionar a la ciudad desde nuestra fortalezas y estamos trabajando para ello”, sostiene.



A votar...

​

Los World Travel Awards se crearon para identificar y reconocer la excelencia de los destinos más importantes en la industria de viajes y turismo; estos premios son mundialmente conocidos por la industria turística debido al prestigio que estos aportan al presentarse como una ventana de promoción mundial para mostrar y difundir la oferta de una ciudad.



Para ser ganadores de estos premios, cada destino turístico nominado se encuentra habilitado a través de un portal web para recibir votaciones a su nombre, con lo cual se busca que actores representantes del turismo y ciudadanía en general, vote.



Es por esto que cada destino nominado deberá realizar una estrategia de comunicación y mercadeo, fomentando e invitando a sus actores estratégicos y comunidad en general, a votar por él en las categorías establecidas.

El proceso de votación se realiza en línea a través de la plataforma https://www.worldtravelawards.com/vote



Para este año, Cali ha sido nominada en dos categorías:

La primera como destino ciudad cultural líder en el mundo 2020: Otros nominados son Batumi, Georgia- Colombo y Sri Lanka.



La segunda nominación es por destino turístico emergente líder en el mundo 2020, lo que permite que la ciudad se reconozca como un destino que está en proceso de darse a conocer. Por esto, se considera que Cali es un destino emergente, un destino joven que están incursionando poco a poco en mercados internacionales.



La votación por estas nominaciones categoría mundial estará disponible hasta hoy a media noche en el enlace anteriormente señalado. Además, a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo (@SecTurismoCali), se compartirá el instructivo de cómo votar.