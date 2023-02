Cinco estrategias de las universidades caleñas para recibir a los primíparos

Las instituciones de educación superior desde sus áreas de Bienestar Universitario diseñan distintos programas y actividades con el fin de que los estudiantes de primer semestre o primíparos, puedan adaptarse al medio universitario y encuentren alternativas fuera del ámbito académico que les ayuden a tener equilibrio emocional.

Estos son algunos de los programas que implementan cinco universidades de Cali, con los cuales contribuyen a la formación personal y académica de los estudiantes durante su primer semestre.

‘Estás en casa’

Los programas y actividades de la Icesi para los primíparos se desarrollan a lo largo de todo el semestre, desde la primera semana hasta la semana 16. Lo primero que hacen es una inducción liderada por Bienestar Universitario con una duración de alrededor de una semana en la cual hacen algunas actividades que están divididas en las subáreas de Cultura y Deportes. Además, les explican toda la información relacionada con horarios flexibles, ya que cada estudiante, sin necesidad de inscribirse, puede asistir, por ejemplo, a la clase de violín y en caso de que no pueda estar tiempo completo, puede retirarse cuando desee, sin que le pongan alguna restricción. O también, a lo largo del semestre, puede variar actividades, como por ejemplo, asistir una semana a sesiones de yoga, y en la otra, a la clase de salsa.



Para los primíparos provenientes de distintas regiones del país, específicamente del Chocó, Nariño, Eje Cafetero, etc, existe el programa ‘Estás en casa’, que consiste en que Bienestar Universitario invita a estos chicos migrantes, en un espacio libre de su tiempo semanal, para que, sin importar de que región vengan, puedan conocerse, hacerse amigos y dialogar sobre sus experiencias de estar lejos de casa a través de subgrupos virtuales, los cuales se forman en el encuentro de integración que se realiza en el mes de llegada de los ‘debutantes’ a la universidad.



Cada uno de estos subgrupos tiene un monitor líder que se encarga de crear un contacto virtual con ellos y semanalmente deben comunicar al equipo de Bienestar el estado en que se encuentra su respectivo subgrupo.



También en este en el campus se realizan otras actividades especiales como pícnics, almuerzos, fiestas y cine.



Igualmente, existe el programa ‘De paseo por Cali’, en donde un domingo al mes Bienestar Universitario realiza una salida con ellos desde el campus hacia los lugares emblemáticos de la capital del Valle, con el fin de que ellos puedan conocer la ciudad que los acogió.



“Todas estas actividades se desarrollan y se dan a conocer al primíparo en el proceso de inducción, esto significa que al finalizar la semana, ellos tienen no solamente las vivencias desde su parte académica con sus respectivas metodologías y con sus directores de programas o sus decanos, sino que se han impregnado mucho del vivir el campus a través de todo el área de Bienestar Universitario, que les ofrece una universidad hermosa, pero, además, múltiples actividades con profesores preparados para eso y el viernes cuando terminan la inducción ya van a tener información detallada a qué pueden acceder”, resalta Ana Cecilia Jaramillo, directora de Bienestar.

En la Icesi, durante la inducción liderada por Bienestar Universitario, invitan a profesores y colaboradores a darles la bienvenida a los primíparos. Especial para El País

‘Plan padrino’

En la UAO existen programas como el ‘Plan padrino’, que es exclusivo para quienes inician sus carreras y tiene como objetivo que estudiantes de semestres superiores que apoyan esta estrategia inviten a primíparos provenientes de ciudades fuera de Cali, como Palmira, Candelaria, Puerto Tejada y Jamundí, los acepten como sus padrinos.



De esta manera, los pueden invitar durante sus tiempos libres a ir al cine o al zoológico, actividades que les ayudan emocionalmente a los primíparos a superar sensaciones de soledad y falta de relaciones sociales.



Otros programas son las pasantías universitarias y el Programa de Articulación con la Educación Media (Paem). Ambos se realizan para que alumnos que están terminando su bachillerato, experimenten la vida universitaria.



El primero consiste en que alumnos de undécimo grado junto a sus familias puedan experimentar una especie de ambientación preliminar a la universidad mediante un recorrido dentro del campus para conocer todas sus instalaciones, desde los salones de clase hasta los laboratorios especializados en las áreas de las distintas carreras que ofrece la universidad y tengan algún contacto con profesores y con universitarios.

Este recorrido también lo pueden tomar grupos de estudiantes de algún colegio de Cali o de municipios del suroccidente colombiano.



Mientras, el Paem es un convenio de varios años que tiene la universidad con 13 colegios de Cali con el fin de que los estudiantes pueden empezar su vida universitaria a través de una configuración de planes educativos y asignaturas. Esto quiere decir que desde sus últimos años escolares pueden optar por cursar algunas asignaturas del primer semestre pertenecientes a las carreras que vayan a elegir, dictadas por docentes de la misma universidad, así, una vez inicien formalmente su etapa universitaria, tienen el derecho a homologarlas y de esta manera, en su primer semestre toman asignaturas de semestres más avanzados.



“Cuando los estudiantes ingresan a la universidad, todos tienen mayor o menor riesgo de no seguir estudiando la carrera o en la universidad, o incluso, el de abandonar el sistema de educación superior, entonces, desde primer semestre, logramos hacer una conexión especial con los estudiantes, unos acompañamientos, detecciones de estados que se pueden convertir en situaciones de riesgo y dar los apoyos que un estudiante podría necesitar”, asegura Claudia Valero, directora de Bienestar Universitario de la UAO.

Estrategia ‘Ases’

En la Universidad del Valle se realiza una inducción general a los primíparos con el fin de mostrarles las distintas actividades y opciones que se les brinda, como el restaurante universitario, el cual ofrece almuerzos saludables.



El restaurante sirve diariamente alrededor de 5300 almuerzos para quienes inician sus estudios, los cuales son subsidiados por la universidad. Esto es algo que no tiene ninguna otra institución universitaria en Colombia, destaca Alfonso Puchana, jefe de la Sección Vicerrectoría de Bienestar Universitario.



Al ser una universidad en donde la gran mayoría de sus primíparos son de estratos socioeconómicos 1,2,3, víctimas del conflicto armado, población étnica (afros e indígenas) o integrantes de la colectividad LGTBI, desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario cuentan con el área de asuntos étnicos, el cual les brinda acompañamiento académico, subsidios, becas de alimentación, apoyo a investigaciones de grupos estudiantiles étnicos, fortalecimiento de iniciativas académicas, o espacios en los que puedan expresar su cultura hacia la comunidad universitaria.



Del mismo modo, existe un equipo experto en el tema de discapacidad para los primíparos que lo requieran con el propósito de que tengan un buen rendimiento académico.



Desde el área académica, existe la estrategia ‘Ases’, un acompañamiento que ha ayudado a prevenir la deserción de los primíparos y en palabras de su directora, la profesora Martha Lucia Vásquez, “cuenta con alrededor de 3500 monitorías en las cuales sus monitores son estudiantes de semestres avanzados que deben tener un buen rendimiento académico y su misión es brindar apoyo a quienes ingresan a su primer semestre en Univalle”.

‘City tour’

Desde Bienestar Universitario, la Santiago de Cali ofrece para los primíparos programas como ‘Yo también soy de allá’, dirigido a aquellos que llegan desde otras regiones del país, a través de los cuales se realizan actividades como manejo de sus emociones, recorrido por la institución y la ciudad (City Tour), manejo eficiente de sus finanzas, talleres de oralidad y escritura, proyecto de vida, entre otras.



Del mismo modo, se encuentran las actividades de apoyo psicológico por medio de consultas con profesionales en este campo, la realización de talleres de crecimiento personal para proporcionar acompañamiento a los estudiantes en el proceso de adaptación y espacios de libre esparcimiento, en donde se llevan a cabo actividades deportivas y culturales.



Cuando los primíparos llegan se hace una feria llamada ‘Expobienestar’, donde se les muestra todos los beneficios que hay en cuanto a cultura, arte, ciencia y recreación al estudiar en esta universidad. El estudiante, durante todo el año, puede acceder a estos espacios.



Todas estas actividades son de un proceso continuo y la mayoría de los estudiantes cuando terminan su primer semestre manifiestan querer continuar en estas.



“Se trata de proporcionar un bienestar integral, que permita que el estudiante pueda articular su formación académica con actividades que le ayuden a ser personas de bien y consoliden su proyecto de vida”, sostiene Óscar Gallego, director de Bienestar Universitario de la USC.

En la USC, durante la inducción a los primíparos se hace una demostración de las actividades culturales y deportivas en las que pueden participar. Especial para El País

‘Experiencia formativa’

En la Universidad Javeriana tienen un plan de permanencia. Dentro de él está el proceso de inducción y una semana antes de iniciar las clases se realiza la Semana de Bienvenida y continúa a lo largo del semestre en una ‘Experiencia formativa universitaria’, una asignatura obligatoria que no tiene calificación, por lo que es de cero créditos, la cual es dirigida a los primíparos de todos los programas de pregrado y consiste en que les enseñan temáticas como el reglamento de la universidad, el plan de estudios, los acompañamientos al manejo del tiempo para sus actividades universitarias, el reconocimiento de necesidades y habilidades propias.



Al mismo tiempo, cuando los estudiantes ya están vinculados a la universidad, les llega un link con una encuesta que le permite a Bienestar Universitario hacerles acompañamiento para identificar variables de riesgo, porque por experiencia, tienen conocimiento de que hay aspectos que de alguna manera pueden predecir que algunos estudiantes requieren estar bajo vigilancia en caso de que sean menores de edad o provengan de zonas rurales.



Desde Bienestar Universitario ofrecen actividades deportivas y culturales, acompañamiento psicológico, espiritual, médico, la posibilidad de un liderazgo y voluntariado, y la activación de ruta del proceso de inclusión, si fuera necesario.



Una de las cualidades de estos programas que maneja la Pontificia Universidad Javeriana es que le apuestan a que todos los primíparos tengan en cuenta que desde esta institución tienen a su disposición distintos servicios de acompañamiento que les ayuden a su permanencia en la vida universitaria, porque dicho desde la voz de Maribel Carreño, directora de Bienestar Universitario: “Lo primero es asegurarnos de que sepan que tienen centros académicos y que la Vicerrectoría está acompañándolos para evitar que caigan en las pruebas académicas.



Lo segundo es favorecer la prevención de la violencia, ya que hay estudios que muestran que un indicador positivo para permanecer en la universidad es hacer una buena integración a grupos, a cursos, o a la vida universitaria más allá de las clases, y eso es lo que procuramos con el primer semestre, que sientan que hacen parte de esas redes

de apoyo que ofrecemos aquí en la Javeriana”.