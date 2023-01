Más de 235.000 estudiantes se benefician de programa de bilingüismo en el Valle del Cauca, Nariño y Cundinamarca

La Corporación Talentum junto a los gobiernos departamentales de Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca implementaron un proyecto de bilingüismo (español-inglés) con el cual más de 235.000 niñas, niños y jóvenes de estos departamentos se han visto beneficiados. Se estima que hasta la fecha, gracias a esta estrategia 109 municipios de estas regiones se han consolidado como territorios bilingües.



Esta iniciativa nace a raíz de la importancia que tiene el idioma inglés en el mundo de hoy, el cual abre muchas oportunidades laborales para los jóvenes, tanto dentro como fuera del país, con el fin de que tengan un futuro más promisorio.



Lea también: Profesores que sepan inglés tienen la posibilidad de enseñar en Estados Unidos



Por medio de este proyecto se busca que los estudiantes mejoren sus habilidades y competencias en la lengua inglesa. A través del mismo también se brindan las herramientas necesarias en el acompañamiento a aquellas instituciones educativas que tengan baja o ninguna conectividad a internet. Del mismo modo, gracias a la gestión que han desarrollado estas entidades se ha podido capacitar a más de 500 docentes para la enseñanza de la lengua inglesa y del uso de recursos educativos, los cuales son parte de los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional.



Para comprobar que este tipo de estrategias bilingües estén teniendo éxito en cada una de las instituciones en donde se están implementando, se evalúa habitualmente el nivel de los estudiantes y educadores beneficiados con el fin de percibir los resultados obtenidos y la eficacia de los procesos de formación; todo esto se hace por medio de pruebas que se desarrollan al inicio, a mediados y al finalizar la estrategia.



Desde el 2019 los profesores, estudiantes e instituciones educativas han recibido materiales pedagógicos, colecciones de contenidos, equipos tecnológicos, mobiliarios y material complementario, que permiten mejorar los procesos formativos bilingües y al mismo tiempo, facilitan la adquisición de herramientas que actualizan la metodología en la lengua inglesa.



Por otro lado, se desarrollan talleres de capacitación en donde se potencian las habilidades de escucha, habla, escritura, lectura, el intercambio cultural, experiencias de uso y exposición a la lengua extranjera con el objetivo de mejorar los resultados de los jóvenes en las pruebas Saber 11 para que Colombia se transforme en una nación bilingüe y competitiva.



En el Valle del Cauca el programa de bilingüismo llega a municipios no certificados o sea que no tienen autonomía en su presupuesto como sí lo tienen Cali, Yumbo, Palmira o Jamundí.



Por lo tanto, esta iniciativa se aplica en las escuelas públicas de los municipios no certificados. La Gobernación del Valle , entonces, entrega insumos como tablets, libros y cuadernos con el fin de que el proyecto sea exitoso.



En el Valle del Cauca actualmente son 34 municipios los que se benefician de este programa. Se aplica en centros educativos como la Institución Educativa Eleazar Libreros Salamanca, de Andalucía; la Institución Educativa Antonio Nariño, de Bugalagrande; las Instituciones Educativas La Tulia y Primavera, de Bolívar, las Instituciones Educativas Panebianco Americano, Nuestra Señora de la Candelaria y Rodrigo Lloreda Caicedo, de Candelaria.



Vale la pena destacar que la Corporación Talentum es una ONG colombiana que desarrolla proyectos de formación y acompañamiento en temas pedagógicos, educativos, sociales, agrícolas, culturales, deportivos, de emprendimiento y economía solidaria dirigidos a las comunidades con alta vulnerabilidad de sus derechos tanto en el sector público como en el privado.