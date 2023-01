Cómo funcionan ahora los créditos del Icetex: lo explica en detalle su Presidente

El director del Icetex, Mauricio Toro, explica cómo son las tasas de interés de los créditos educativos en el 2023 para estudiantes que ya terminaron sus estudios y para los que apenas comienzan su carrera.



El pasado 12 de enero el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y el presidente del Icetex, Mauricio Toro, hicieron un importante anuncio sobre la reducción en las tasas de interés de esta entidad durante todo el 2023 para 130.000 jóvenes que se han beneficiado de sus créditos y que hoy están en etapa de amortización.



Es decir, que con esta estrategia se beneficiarán aquellos jóvenes que ya culminaron sus estudios y que se han visto agobiados con las altas tasas de interés que estaban pagando hasta el 2022 por los préstamos educativos.



En diálogo con El País, el presidente de la entidad detalla en qué consiste esta estrategia, las diferencias que existen en el pago para los que están iniciando su carreras y para quienes ya las culminaron. Además, habla sobre el proceso de humanización que está implementando en este organismo del estado.



¿Cuáles son las razones por las que esta estrategia de la reducción de la tasa de interés para deudores antiguos la hayan catalogado como histórica y a quiénes beneficiará?



El Icetex no es una entidad financiera que presta créditos educativos, sino una entidad social que acompaña a los jóvenes y dentro de eso está apostándole a la educación, pero a unas tasas de intereses justas, que ellos puedan pagar en los próximos años. A raíz de esto se ha tomado esta decisión histórica. La primera, que se anunció a finales del 2022, es que los jóvenes que recién ingresan a la universidad y piden un crédito con el Icetex, ese crédito va a un 0 % del interés + IPC. Anteriormente esto funcionaba por una tasa del IPC + 7 + 9 hasta +12 puntos, lo cual hacía que los créditos empezaran a tener unos intereses elevados, generando que algunos colombianos se alejaran del sueño de estudiar.

¿Y qué significa el anuncio que hicieron el pasado 12 de enero?



El anuncio que hicimos hace pocos días está dirigido a los jóvenes que ya están en amortización, es decir, que ya están en su proceso de pago.



La diferencia entre los dos es que el primero será para los jóvenes nuevos que apenas empiezan sus compromisos académicos, y el segundo, para los jóvenes que ya los culminaron. Serán en total $350.000 millones que van a beneficiar a 130.000 jóvenes para llevarles la tasa de interés del 12 % o 9% hacia el 2% y 3% para evitar el escalamiento de las cuotas, entonces, aquello se considera la reducción de la tasa de interés más alta de la historia.

¿Sin embargo, estas tasas cómo funcionarán con relación al IPC?



Vale la pena recordar que nosotros tenemos un millón de usuarios, entre los cuales, aproximadamente, un grupo de casi 780.000 o 900.000 venían con un subsidio de tasa cero, eso hace parte de otra estrategia que el Icetex viene implementando desde el 2018 y por consiguiente, estos jóvenes lograban su libertad, pero, en el otro lado, había 130.000 jóvenes que no lograban esa libertad y que hasta hoy estaban pagando sus créditos al 9 %, 10% y 12% de intereses. Entonces, para ellos es que van estos $350.000 millones, como plan de choque y de esta manera, llevar todos sus créditos al 3 %, porque desde hace por lo menos 50 años que no se tenía una tasa del 3 %.



El IPC sí ha subido, pero hoy es una tasa de interés histórica, la cual será al 3 % para algunos y al 2 % para premiar a quienes han tenido un buen comportamiento de pago durante los últimos doce meses. El 90 % de los usuarios son juiciosos y pagan su deuda de manera cumplida. Para ellos es que su crédito durante el 2023 tendrá una reducción del 7 %, 9 % y 12 % + IPC al 2 % + IPC para el resto a 3 % + IPC tanto para los que están en mora, como para quienes no han tenido un comportamiento constante durante el 2022 y eso quiere decir que pasarían a pagar una tasa supremamente elevada del IPC + 12 %, hay gente que se podría ir al 28 % y gracias a este esfuerzo las tasas van a ser del 15 % y del 16 % más el IPC, pero no al 28 %, no al 29 % y tampoco al 30 %.

“El Ministro de Hacienda fue solidario para que se pudiera llevar a cabo esta estrategia porque él también fue beneficiario del Icetex cuando cursó sus estudios de educación superior”.

¿Puede ilustrarnos todo esto con un ejemplo?



Sí, claro. Voy a plantear un ejemplo básico para que la gente vea lo que estamos haciendo. Un joven que pidió $30 millones al Icetex hoy a una tasa de interés del IPC + 9 %, estaría pagando $706.000 y un joven que pidió su crédito a cinco años por $40 millones y que estaba a una tasa de interés del IPC + 9% estaba pagando su cuota en 2022 a $506.700.



Con la estrategia nosotros hemos planteado que ese joven pasará a pagar beneficiándose con el IPC + 2% por haber tenido un buen comportamiento de pago durante el 2022 de $706.700 a $704.100. Muchos dirán que la diferencia es apenas de $2000, pero si no fuera por esta estrategia su crédito hubiera pasado de $706.000 a $820.000.



Sin embargo, en el caso en que el joven no ha tenido un buen comportamiento de pago en su crédito, pagaría el IPC + 3% y entonces pasaría de $706.000 a $719.000 y, por lo tanto, ahí aumenta $13.000, pero de no hacerlo así, sería a unos $120.000. Esto es un esfuerzo que el Icetex ha realizado porque nunca antes había bajado sus tasas al 3 %.

¿Piensan prolongar esta estrategia para el 2024 y los años siguientes o eso dependerá de la situación económica del país?



Cabe aclarar que lo que es sobre nuevos desembolsos y nuevos jóvenes aplicará de ahora en adelante el IPC + 0 % de interés, eso quedó muy claro porque quedó aprobado en la Reforma Tributaria. Agradezco de gran manera a las universidades porque en un acto de solidaridad con el estudiantado, con la entidad y con el país, fueron quienes lograron que esto se pudiera hacer, al igual que el ‘Gobierno del cambio’ y el Icetex.



Por lo tanto, esta medida es para el futuro, a no ser que se decida cambiar la Reforma Tributaria o que demanden el artículo.

En cuanto a la estrategia de los jóvenes que están en amortización, es de un plan para el 2023, porque el dinero invertido por parte del Ministerio de Hacienda solamente alcanza para este año.



Para el 2024 estamos trabajando por conseguir recursos para mantener un subsidio de tasas para aquellos jóvenes que tienen tasas pagadas del

12 % + IPC o del 9 % + IPC, pero por ahora no me puedo comprometer más que con la voluntad política de buscar ese recurso para mantener ese beneficio por lo menos hasta 2024, para que se estabilice el IPC y pueda bajar sus tasas y aun así, si se estabiliza, es necesario generar los recursos para seguir subsidiando tasas, porque si el IPC de todas maneras llega a bajar, como esperamos, ya sea al 4 %, 5 % o 12 % sigue siendo supremamente alto ya que no se está comprando un carro, sino que se está invirtiendo para educación.



El país tiene que entender que la educación como inversión social para la productividad y el desarrollo tiene que tener unas tasas justas y subsidiadas, algo que hoy no sucede, pero por ahora solo me comprometo a trabajar por los recursos para el 2024 con el fin de así también mantener unas tasas máximas del IPC en +2 o +3 puntos y que por lo menos, sus créditos no se vayan a duplicar o triplicar durante el 2023.

“Los partidos de oposición en el Congreso también comprendieron que esto se hacía por los jóvenes del país y no por un color político”.

¿Cómo la estrategia de la reducción de la tasa de interés ayuda a fortalecer el proceso de humanización al que ustedes le apuestan?



La humanización parte de entender que la educación no es un negocio, hay que entenderla como una necesidad y como una inversión de un país con productividad y un país competitivo, un país en donde el talento no está capacitado y eso parte desde la educación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr eso, si estamos comprando tasas en los mercados financieros o del nivel del mercado financiero? No estamos proponiendo que sea regalado, sino que el ciudadano debe tener una tasa justa que ha hecho el estado en el pago de este terreno para que más jóvenes puedan defenderla.



Eso básicamente es la humanización, parte de entender que la capacidad del pago del joven esté desde una tasa justa y una cuota que esté de acuerdo al ingreso que tenga cada joven, para que así pueda pagarla, no agote su crédito y de esa manera, continuar con sus estudios de posgrado.



Tal como lo ha pedido el Presidente de la República, nosotros tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para que la gente en Colombia continúe con sus estudios de posgrado, tanto en Colombia como en el exterior, con apoyo del Icetex.

“Debimos haber tenido más diálogo con las universidades, pero ellas entendieron que era ahora o nunca que se debía implementar esta estrategia”.



En segundo lugar, partimos de que el Icetex no es más una entidad financiera, sino una entidad social que acompaña proyectos de vida de los colombianos y esto tiene que estar acompañado de aspectos como la salud mental y la no deserción. La deserción es un problema que nos impacta, por ejemplo, ver como el joven tiene que abandonar su carrera porque no puede luego pagar ese crédito a una tasa totalmente alta.

Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad, de la mano con las universidades, de acompañar el proyecto de vida y si el joven tiene problemas en la mitad de sus estudios, debemos tener las alianzas necesarias con las instituciones universitarias para poderle permitir continuar con sus estudios, a pesar del incremento que puede haber, pero también tenemos que acompañarlo en el mercado laboral y desde el Ministerio de Educación vamos a ayudar a gestionar sus perfiles y capacidades.



Del mismo modo trabajaremos en los aspectos que tienen que ver con descuentos para que el joven tenga acceso a un computador y a plazos preferenciales, seguramente de paquetes de telefonía, para que así pueda continuar sus estudios. Este fue un triunfo del movimiento estudiantil durante el 2022 y aceleraremos a toda máquina.