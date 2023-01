Profesores que sepan inglés tienen la posibilidad de enseñar en Estados Unidos 

El programa de intercambio ‘Participate learning’ abrió una convocatoria dirigida a profesores de Latinoamérica que sepan inglés para que tomen una alternativa de enseñanza con el fin de fortalecer sus habilidades estando en un entorno de habla inglesa y adaptarse a una estructura educativa de Estados Unidos.



En la actualidad el programa está aceptando solicitudes de docentes colombianos, quienes tienen plazo de inscribirse hasta el próximo 28 de febrero por medio de la página web participatelearning.com/teach-in-the-usa/



¿Qué docentes pueden participar?

Los educadores que ‘Participate learning’ está buscando son aquellos que por lo menos tengan dos años de experiencia continúa enseñando inglés a tiempo completo en centros educativos, un título académico que los respalde, la licencia de conducción vigente y la mejor actitud para vivir una experiencia profesional enseñando en colegios estadounidenses en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur o Virginia. Del mismo modo, este proceso de reclutamiento busca a que los maestros colombianos tengan el deseo de ser embajadores culturales de su nación.



En cuanto a lo que deben de enseñar los docentes participantes una vez que estén laborando en los colegios que les asigna el programa, todo depende del área en que cada uno se haya desempeñado en Colombia, pero pueden hacerlo en las distintas ciencias básicas como matemáticas, biología, sociales, (exceptuando si es historia, debido a que la estadounidense es totalmente distinta a la colombiana), aunque lo más probable es que enseñen español. También pueden enseñar la gramática en inglés si es que tienen un dominio en profundidad de la lengua inglesa o inclusive, otros idiomas en que tengan conocimiento como el portugués o francés. Pero el requisito fundamental es que todos los participantes, sin importar el área en que van a enseñar, deben saber hablar inglés.



Si el educador es seleccionado por el programa, inmediatamente entra en una de las oportunidades de intercambio con la posibilidad de trabajar en Estados Unidos durante cinco años. Por otro lado, el profesor tendrá el derecho a recibir un apoyo económico durante el proceso de inmigración y mudanza hacia Estados Unidos, con el fin de que todas sus habilidades estén enfocadas en el cumplimiento de sus deberes profesionales de la mejor manera posible.



El profesor podrá viajar de manera individual o con su pareja e hijos, en caso de que tenga, debido a que ‘Participate learning’ ofrece la opción de que al igual que el educador, su familia tenga visas para estar en Estados Unidos durante todo el tiempo en que dure el intercambio, e incluso, la pareja puede escoger un permiso de trabajo que le permita laborar legalmente durante todo el tiempo de su estadía en Estados Unidos.



Desarrollo profesional

El programa anima a los educadores contratados a que se mantengan actualizados profesionalmente a través de la plataforma de aprendizaje profesional de ‘Participate learning’, la oferta de cursos, el acceso a recursos didácticos y los entornos de colaboración entre pares que permiten el intercambio de experiencias culturales.



Del mismo modo, los maestros que entran dentro del proceso de selección tienen la opción de convertirse en miembros de ‘Comunidades de práctica’, en las que ellos cuentan con el apoyo de sus colegas de todo el mundo para resolver los retos que surjan dentro del salón de clase al momento en que los educadores aprenden a enseñar en una nueva cultura. Por lo tanto, este acceso a recursos y puntos de vista multiculturales ayuda a que se amplíe las competencias de los participantes.



Se estima que hasta el 2022 han participado del programa ‘Participate learning’ alrededor de 1200 educadores colombianos, como Carolina Montealegre, una periodista de profesión y profesora bilingüe de Barranquilla, que gracias a esta iniciativa ha estado durante los últimos dos años enseñando inmersión en español en la escuela primaria Jeffreys Grove Magnet, ubicada en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. Ella sostiene que dicha experiencia le ha aportado a su desarrollo tanto profesional como personal.



“Había oído hablar muchas veces de ‘Participate learning’ a través de compañeros de trabajo, pero no me había atrevido a venir sola, hasta que en una conversación con mi esposo decidí tomar la decisión. Lo que más me motivaba era poder mejorar mi inglés y el hecho de convertirme en embajadora de mi país. A veces pensamos que solo los artistas y los famosos pueden hacerlo, pero los maestros fuera del país también somos ‘famosos’, esta experiencia nos permite compartir nuestra cultura y a la vez enriquecernos culturalmente”, asegura Montealegre.