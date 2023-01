Becas para estudiar ingenierías en la UAO

La organización colombiana sin ánimo de lucro Manos Visibles, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, y con la organización estadounidense Comic Relief U.S. lanzaron el programa de Fondo de Becas Valle del Naidí, con el cual se beneficiarán diez jóvenes de comunidades afro provenientes de los territorios del Litoral Pacífico colombiano o que, siendo de esa región, se encuentren viviendo en Cali, para que puedan estudiar Ingeniería en la UAO.



Este fondo surge para darle solución a una de las mayores problemáticas de desigualdad social que existen en Colombia, como lo es que el 70% de los colegios rurales no poseen acceso a internet y, por lo tanto, el Pacífico colombiano está por encima de ese porcentaje con un 82%, de acuerdo con un informe de la Comunidad de Observatorios y Centro de Pensamiento en Educación de Colombia.



A estos datos se suman las pocas oportunidades que tienen los jóvenes de esta región para cursar estudios de educación superior. La Cámara de Comercio de San Andrés de Tumaco registra que solamente el 87% de los estudiantes graduados han estudiado en institutos no formales y en consecuencia, sus certificados les generan pocas oportunidades laborales tanto dentro de este municipio como en otras partes de Colombia.



El Fondo de Becas Valle del Naidí tiene el objetivo de impulsar una generación de jóvenes líderes que puedan involucrarse en el desarrollo de su región y en la transformación digital de ella, con el propósito de dar un cambio a la realidad de un Pacífico colombiano que ha estado desconectado durante décadas, para que se convierta en una región que logre tener una conexión que le permita incorporarse con el resto del país y del mundo.



Manos Visibles desde hace casi diez años fundó el programa Fondo Juventud y Construcción de Paz, del cual hace parte el Fondo de Becas Valle del Naidí con el que han logrado convertir en profesionales a 30 líderes de los territorios del Pacífico colombiano por medio del ofrecimiento de formación académica en programas de pregrado.

Asimismo, esta organización quiere apostarle a que el Pacífico colombiano llegue a convertirse en un futuro en una región para la innovación y el emprendimiento, tomando como inspiración a la famosa subregión Silicon Valey en Estados Unidos, la cual tenga como propósito que la tecnología sea una opción de vida y de superación para las nuevas generaciones del Litoral Pacífico.



Estas becas aplicarán únicamente para programas de pregrado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, los cuales son:



• Ingeniería Informática.

• Ingeniería Mecatrónica.

• Ingeniería Biomédica.

• Ingeniería Multimedia

• Ingeniería de datos e inteligencia

• Ingeniería Mecánica



Hasta el próximo 6 de febrero los jóvenes podrán hacer sus respectivas inscripciones. Para mayor información pueden consultar la página web en https://www.manosvisibles.org/es/fondo-valle-del-naidi-becas-en-ingenieria