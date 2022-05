Venta de motos en Colombia aumentó 'a toda velocidad' en el primer cuatrimestre del año

Si el mejor amigo del hombre es el perro, el segundo mejor amigo es una moto. No es exagerado decir que, hoy por hoy, en el hogar de un barrio popular no tienen una, sino dos motocicletas, nuevas o usadas.



En otras palabras, este tipo de vehículo se convirtió en el mejor aliado para el transporte de millones de colombianos. Su precio, su versatilidad y el ahorro en tiempo que le ofrece al usuario al momento de desplazarse lo convierten en el gran aliado.



A esas tres ventajas se suma una más que surgió en plena pandemia y tomó gran velocidad después de que el país le dijera adiós al confinamiento. Y es que miles de personas prefieren el uso de la moto por encima del transporte público, no solo para evitar la aglomeración con más usuarios en los buses, sino para ganar tiempo en desplazamiento.



Esta afirmación no corresponde solamente a la voz de los motociclistas y a los usuarios de estos aparatos. La conclusión se desprende de un foro sobre movilidad urbana que organizó la Asociación de Movilidad Sostenible, Andemos, y que dio cuenta del acelerado crecimiento del mercado de las motos en Colombia.

Lea también: Casi un millón de turistas en tres meses, ¿por qué el Valle se convirtió en un destino apetecido?



Las cifras de ventas de los llamados vehículos de dos ruedas, como técnicamente se les conoce, ratifican la tenencia de los mismos.



Solo en abril pasado, los colombianos matricularon 68.306 motocicletas, cifra que muestra un aumento del 27,4% frente al mismo mes del 2021, según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y cálculos de Andemos, el gremio de la movilidad sostenible.

Sin embargo, el mayor crecimiento en ventas se percibe en los cuatro primeros meses del 2022. Las cifras acumuladas en ese período dan cuenta de que en el país se matricularon 287.066 unidades, 33,3% más que en igual lapso del año pasado.

​

Según las proyecciones de Andemos, el mercado de motos en todo el 2022 superará las 900.000 unidades. De llegarse a esa cifra, el mercado de las motos mostrará un aumento del 22% respecto del año pasado.



Oliverio García, presidente de Andemos, explicó que el incremento en las ventas muestran que Colombia se perfila como el segundo mercado más grande de motos en América Latina, después de Brasil.



Para la economista caleña Esperanza Ramírez la moto es sinónimo de ahorro para muchas familias. “Miles de hogares colombianos la utilizan como su principal medio de transporte que les facilita el desplazamiento, pero también les hace la vida un poco más económica”.



Otro aspecto muy diferente, agregó la señora Ramírez, es que haya personas que aprovechen la versatilidad de la moto para cometer fechorías.



De hecho, las motos de baja cilindrada, hasta de 125 centímetros cúbicos, no están obligadas a pagar el impuesto de circulación. Por ello, el 90% de las motocicletas que compran los usuarios están dentro de ese rango.



A eso se suma que ninguna moto paga peaje en el país.



De acuerdo con las cifras del Runt, de las 68.306 motos que se matricularon en abril, la gran mayoría está en el grupo de baja cilindrada.

Los registros oficiales muestran que en el cuarto mes de este año se matricularon 66.326 motos hasta de 250 CC (Centímetros Cúbicos).



Le siguieron las de 251 a 500 CC. En ese grupo solo se matricularon 1.473 y entre 501 y 800 CC, 128 en el país.



Por marcas, Bajaj fue líder en ventas al llegar a 11.686 en el mes de abril, lo que representó un crecimiento del 40,1% con respecto al año anterior.

Le siguieron Yamaha, con 10.590; AKT con 10.222; Suzuki, con 8.173 y Victory, con 7.094, según las estadísticas del Runt.

Testimonios



Gian Carlo Moncaleano es guarda de seguridad en Cali y afirma que la motocicleta que tiene le ha dado mucho la mano para ahorrarse unos buenos pesos.



”Tengo una moto de 100 CC y cada diez días, aproximadamente, la tanqueo con $10.000. La utilizo todos los días para llevar a mi esposa al trabajo. Ahí nos ahorramos una platica en transporte público”, dijo.



Ana Miryam Salgado es cajera de un supermercado de cadena y sostiene que la moto es su mejor medio de transporte. “Me endeudé en plena pandemia y me compré una moto de 125 Centímetros Cúbicos. Es semiautomática. La verdad es que lo que pago como cuota mensual del crédito es lo que antes pagaba en buses al mes. Y lo que más me gusta es que ya no uso con frecuencia el MÍO”.



“Yo fui motociclista muchos años y para mí es el mejor medio de transporte. Me pensioné y decidí venderla”, dijo Guillermo Delgado.