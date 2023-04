"Tenemos una deuda con el sector pesquero": MinAgricultura sobre el Pacífico colombiano

La ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, aseguró que el Gobierno está en deuda con el sector pesquero del país, en especial del Pacífico colombiano.



“Estoy terriblemente preocupada porque esa es mi gran deuda en este momento. No hemos podido nombrar al director de la Aunap (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca), en parte porque hay que resolver unos conflictos, los pescadores del Pacífico no se entiende con los del Atlántico ni con los de San Andrés y entonces hay una lucha con la pesca industrial y con la pesca artesanal. Nosotros tenemos que impulsar el sector, estoy en las decisiones finales de cómo vamos a organizarlos”.



Agregó, en entrevista con El País, que esta es la institucionalidad más débil que tiene el Ministerio de Agricultura, “lo que hicimos fue fortalecer su presupuesto y empezamos a distribuir esos apoyos que los pescadores no han tenido, sobre todo los pescadores artesanales.



Se distribuyeron plantas de energía, congeladores, cuartos fríos, pero eso no es la política, la política está por hacerse. Estamos trabajando en eso, pero necesito muy rápidamente que definamos, quién estará al frente. Tengo un equipo haciendo la transición, pero yo sé que ese es una deuda que tiene el Ministerio y esa va a ser una gran prioridad. Yo estoy de acuerdo en que hay un potencial que hemos subestimado, a través de la historia del país”.



Asimismo, la funcionaria reconoció que el país viene de un ciclo muy alto de precios, pero dice que ya es evidente el quiebre grande en alimentos “y a diferencia de la inflación total, que no se quiebra, la de alimentos sí”.



La funcionaria afirmó que es “absolutamente claro que la inflación de alimentos llegó un máximo en diciembre del 2022, en este periodo la inflación tenía al Gobierno muy preocupado, fue de 27.8%, pero desde ese momento los precios de los alimentos se han desacelerado al comparar marzo del 2023 con diciembre del 2022, eso ha disminuido seis puntos porcentuales, o sea la conclusión es que sí, la inflación de alimentos ha sido una preocupación muy grande y con razón de todo el Gobierno y del país, pero la verdad es que se quebró la tendencia y en ese momento estamos mostrando, entre diciembre y marzo, un descenso en la tasa de inflación de alimentos de seis puntos porcentuales”.