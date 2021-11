Llamadas, mensajes al Whatsapp y correos electrónicos de parte de los jefes después de cumplido el horario laboral son algunas de las prácticas que afrontan algunos trabajadores colombianos en su día a día, prácticas que ya no serán válidas luego de que el Congreso aprobara la nueva Ley de Desconexión Laboral en la noche de este martes.



El proyecto busca que se respeten los límites de los horarios de los empleados con su tiempo de descanso. Esto también cobija a servidores públicos y personas que ejercen el teletrabajo, quienes ya tienen el derecho de no responder a sus jefes hasta que inicie la siguiente jornada laboral del día.



"El Congreso de la República da un paso histórico en la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos y en la actualización de nuestra legislación conforme a las nuevas realidades laborales", celebró Rodrigo Rojas, representante a la Cámara y autor del proyecto de ley.



El País le explica cuáles son los puntos más importantes para entender la iniciativa que recibió 'luz verde' en el último debate del Senado de la República.

¿El empleado queda protegido de sanciones si no responde una llamada de sus jefes?

El trabajador tiene todo el derecho a no responder los requerimientos de su empleador fuera del horario laboral diario y el segundo no tendrá ninguna posibilidad de tomar acciones en su contra, ya sea despidos, memorandos, sobrecarga de la jornada ordinaria, entre otros.



Esto es clave en un escenario post-covid, en el que el teletrabajo fue una de las formas más comunes para reactivar la economía, pero que también trajo consigo ciertos excesos que afectaban al empleado.



"Sin desconocer las bondades que esta modalidad de trabajo aportó a la economía y al empleo de miles de colombianos, (...) no se pueden dejar pasar los problemas que esta forma de trabajo ha traído para los trabajadores. Concretamente se han conocido y denunciado casos de sobrecarga laboral y desbordamiento exponencial de las jornadas y horarios laborales", señala el proyecto de ley.



¿Cuáles son los fundamentos de la nueva ley?

Además de que el articulado se sustenta en principios constitucionales, también cita a convenios firmados con la la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que también dio vía libre para su aprobación en el Congreso.

¿Cuáles son los tiempos de descanso que no podrán ser trasgredidos por el empleador?

La normativa no solo aplica para los horarios por fuera de la jornada laboral, sino también en momentos de vacaciones, licencias, permisos, toma de compensatorios y situaciones extraordinarias por enfermedad o calamidades familiares.

¿Qué medidas puede tomar el empleado si se le vulnera su tiempo libre?

El trabajador que crea vulnerado su derecho a la desconexión laboral puede poner en conocimiento dicha situación ante el Inspector de Trabajo o de la Procuraduría General de la Nación. La denuncia deberá detallar los hechos y anexar una prueba que la demuestre. Si se llega a comprobar lo dicho por el trabajador, el ente de control tomará medidas contra la empresa o institución.

¿Cuáles son las excepciones en las que no aplica?

De acuerdo con lo consignado en el proyecto de ley, no estarán sujetos los trabajadores y servidores públicos "que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo", así como "aquellos que por la

naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de

socorro".



Igualmente, el documento reza que la ley no tendrá lugar en "situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución".