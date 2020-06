Segundo día sin IVA: así se prepara el comercio para las compras virtuales

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El pasado día sin IVA rompió récords en el comercio electrónico en el país. Las ventas fueron superiores frente a jornadas como el cyberlunes que ya tiene cierta tradición entre los consumidores colombianos.



En múltiples plataformas se tuvo un crecimiento del tráfico de visitantes de más de 18 veces (1.700% de crecimiento) frente a un día promedio y algunas marcas tuvieron el día con mayores niveles de ventas en su historia, con crecimientos, en promedio, de 5 a 8 veces, de acuerdo con cálculos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE.



Asimismo, según análisis de Bancolombia, el 63% de las compras hechas con tarjetas de crédito en el día sin IVA se hicieron por comercio electrónico, porcentaje superior al cyberlunes del 2019.



Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, la plataforma tuvo al final de la jornada un registro de más de 4 millones de sesiones activas, reportando un incremento en el tráfico de más del 70% comparado con el tráfico en un día normal, informó la empresa. Las ventas realizadas a través de este sitio repuntaron 1000%, comparado con lo que lleva corrido del año y más del 400%, frente a la semana anterior al día sin IVA.



Esta mayor demanda de los compradores hizo que algunos sitios colapsaran y ahora que se propone, por parte de algunos comerciantes y otros sectores, que los restantes días sin IVA sean virtuales, surge la inquietud si tanto pequeños como grandes almacenes están listos.



Al respecto Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, aseguró que los empresarios están haciendo los ajustes necesarios para estar más preparados para una mayor demanda virtual, sin embargo, reconoce que no es tan fácil.

“Creo que estaremos más preparados para el último día sin IVA de este año. Esto requiere inversiones en tecnología, horas de trabajo para ampliar las plataformas, hacerlas más versátiles y rápidas e implica inversiones”, reiteró.



Erick Rincón, profesor asociado de Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, considera que el comercio electrónico ha venido creciendo de manera importante en los últimos años en Colombia “y antes de la pandemia ya existía cierto hábito de algunas personas, sobre todo de los jóvenes”.



Pero considera que lo que pasó en la primera jornada sin IVA muestra la poca preparación que tenían algunos comercios para un nivel de concurrencia tan alto y evidenció algunas deficiencias en la cadena logística. Por ejemplo, algunos están demorando 15 días o más las entregas de productos comprados en línea.



“Después de la pandemia lo que uno verá es que la gente que no estaba habituada a comprar con canales electrónicos, lo haga y es posible que esta opción se quede de forma permanente, es decir que el país tendrá un cambio importante a partir de la adherencia de esa transformación digital del consumidor”.



De ahí que surja varios desafíos para el Gobierno y para el comercio.

Los retos



Uno de la necesidades actuales para promover el comercio electrónico, según plantea el profesor Rincón es que el Gobierno modernice las normas de pagos electrónicos, sistema que resulta costoso y que no incentiva su implementación, sobre todo en los pequeños y medianos negocios. “Hay que tener una norma que permita modernizar esto, hoy representa un alto costo que lo asume el empresa y que al final se refleja también en el consumidor porque los productos resultan más caros”.



María Fernanda Quiñones, presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE, considera que en los siguientes dos días sin IVA es importante que se revise la parte operativa de la jornada debido a las exigencias que hay sobre la facturación, por “lo que sugerimos una flexibilización en esta materia para poder contar con más tiempo en el proceso de conciliación y facturación”.



En el caso de las plataformas de comercio electrónico, agregó que es importante robustecerse tecnológicamente para poder hacer frente a esta nueva realidad que ha llevado a un volcamiento de los colombianos a la economía digital. “Además, contar con plataformas más robustas dará la confianza a los consumidores para trasladar sus compras a medios digitales y contribuir a las medidas de distanciamiento social que son esenciales en medio de la emergencia sanitaria que atravesamos”, destacó.



Otro de los retos es que el aumento de la demanda de compras en internet, ocasionará una presión sobre las empresas de logística, “estas compañías tampoco proyectaban los crecimientos de demanda del pasado 19 de junio, si bien están ajustando su capacidad operativa ante esta situación, en los próximos se pondrá a prueba la capacidad instalada con la que hoy cuenta el sector”.

¿Y los pequeños negocios?



Una de las preocupaciones de realizar un día sin IVA totalmente virtual es que no todos los comerciantes está preparados, en especial los pequeños negocios que no se favorecerían de la actividad.



Por ejemplo, el comercio del centro de Cali siente que no se ha beneficiado de la norma porque no todos manejan pagos electrónicos.

Al respecto Albeiro Aristizábal, presidente de Grecocentro, dijo que el aislamiento sí llevó al comercio del centro a mirar la opción virtual y muchos han migrado. “Pero en el día sin IVA se benefician son las grandes superficies y los bancos, no el comercio en general que aún no tiene pagos electrónicos”, reiteró.



Aún así cuenta que empresas como El Templo de la Moda, que había incursionado lento en las ventas virtuales, fortaleció este mecanismo y hoy están logrando negocios por ese medio, similares a las ventas que hacen 4 tiendas presenciales.



La presidente de la CCCE, considera una de las estrategias de esta organización es apoyar a las mipymes a que hagan sus procesos de digitalización. “En la medida en que la situación de crisis no parece solucionarse en el corto plazo, las empresas deberán moverse hacia canales de comercio electrónico o iniciar sus procesos de transformación digital para poder continuar sus operaciones”.



Lo cierto es que el comercio electrónico sigue creciendo y en abril y mayo se presentó un repunte en promedio semanal de 12% y de 73% durante toda la cuarentena.



Asimismo, entre 2016 y 2019 las ventas realizadas y pagadas a través de internet crecieron 64,6% y el número de transacciones de compra repuntaron 171% en el mismo periodo. Anualmente, la tasa promedio de crecimiento de las ventas ha sido del 18%.

Otras cifras



Según un estudio de consumo del Bbva, entre los sectores que más se vieron beneficiados se encuentran las tiendas por departamento, el vestuario y los comercios de electrodomésticos.



Cali, Medellín y Bucaramanga fueron las ciudades que mejor desempeño tuvieron en el sector de vestuario.



Aunque se vio un crecimiento en el consumo tanto de tarjetas débito como crédito, el impulso fue mayor en el caso de las últimas.



En los sectores que ya venían mostrando señales de recuperación, como restaurantes, combustible y transporte, no hubo impulsos adicionales por la jornada sin IVA en todo el país.