Salario mínimo: este jueves se lograría acuerdo sobre su alza para el 2023

Gremios, centrales obreras y Gobierno Nacional confían en que hoy lleguen a una cifra concertada para el incremento del salario mínimo 2023.



Las partes están de acuerdo en que los colombianos que devengan el ingreso básico no pierdan la capacidad adquisitiva, pero que el incremento no afecte el nivel de los precios.



Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, señaló que todos en la mesa de concertación están en el mejor ambiente de hacer un esfuerzo para concertar una cifra y entregarla hoy a los colombianos y no dejarla para la firma de un decreto, que no refleja el trabajo que se ha hecho todos estos días.



“Estamos con las centrales obreras tratando de ajustar una cifra razonable entre el piso de negociación, que es 13,77% por ley (la suma de la inflación más productividad) y el techo que es el 20% que propusieron las centrales obreras. Las conversaciones van avanzando positivamente, pero acordamos dejar un espacio hasta hoy, que es el día tope para ponernos de acuerdo y tratar de llegar a una cifra más aterrizada”, explicó Cabal.



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, expresó que la mesa de concertación sigue analizando elementos importantes y se han evaluado las medidas que impactan o que mitigan la inflación en los alimentos, fundamentalmente las tasas de usura que impiden el acceso a los créditos y los precios de los medicamentos.



Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, resaltó que el Gobierno recogió las propuestas del Comando Nacional Unitario. “La CUT presentó una propuesta de incremento salarial del 20% y por supuesto la hemos sustentado con suficiencia, porque consideramos que hay que hacer justicia social en este país”, anotó.



Vale la pena recordar que la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, insitió en que se deben tener en cuenta seis elementos clave que giran alrededor de la economía colombiana antes de tomar una decisión sobre el alza del salario mínimo.



Ellas son:

- El poder adquisitivo de los hogares, de los empresarios y de los empleados colombianos.

- La competitividad de los empresarios.

- La actividad económica y la capacidad de generar más empleo productivo.

- La formalidad de los puestos de trabajo.

- La competitividad en términos internacionales para que los productos colombianos puedan ser vendidos.

- Y el equilibro fiscal, toda vez que el salario tiene un efecto importante en las finanzas públicas.



Es de anotar que la presidenta de Aliadas, el gremio de los gremios del país, María Claudia Lacouture, precisó y reiteró que las asociaciones empresariales, que generan 5 millones de empleos formales, le solicitó al Gobierno, a los gremios y a los sindicatos una concertación que tenga en cuenta el contexto macroeconómico, tanto externo como interno, la inflación, las tasas de interés, los temores de una recesión mundial, la devaluación del peso y una perspectiva de crecimiento del país que será muy baja en el 2023.



Se estima que el PIB crecerá entre el 0,5 % y el 2%.

Economistas y líderes de las organizaciones de recursos humanos, como la Acrip, coincidieron en afirmar que las partes deben tener presente que un alza que supere la inflación más el índice de productividad del país puede generar un impacto negativo en el empleo. Por esa razón sostienen que lo correcto es plantear un incremento que no exceda el 13,7% para el 2023.



Daniel Velandia, director económico de la firma Credicorp Capital, se mostró de acuerdo con la Acrip y expresó que uno de los grandes retos que tendrá el país el próximo año es cuidar el empleo y el aumento de la economía.