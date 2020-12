Salario mínimo del 2021 quedaría en $908.526

Erika Mantilla

En el rango de entre 3,0% y 3,5% estaría el alza del salario mínimo en Colombia para el año 2021, decisión que se conocerá en las próximas horas.



Esto significa que habría un incremento de $30.723, si el alza se concreta en 3,5% ($908.526) o de $26.334, si corresponde al 3% ($904.137).



Este aumento estaría por encima de lo que ofrecieron los empresarios que fue 2,7% ($23.700), pero también muy alejado de la propuesta de los trabajadores de 13,7% para llevar el salario a $1 millón.



El Gobierno Nacional ha insistido en que el alza salarial permitirá que se mantenga el poder adquisitivo de los colombianos, es decir que estaría por encima de la inflación del 2020, dato que podría ser menor al 2%.



El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que el incremento del salario en 2019 fue 2,8% por encima de la inflación y en 2020, 2,2% en términos reales, lo que representa un incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores.



“Lo que este Gobierno quiere es que el trabajador en Colombia que gana un salario mínimo, no solo mantenga su poder adquisitivo, sino que este crezca”, reiteró el funcionario.

Las voces sobre este tema siguen encontradas. Según Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, el incremento salarial de este año debe tomar en cuenta, más que en otros años, el impacto económico que dejó la pandemia.



“En un contexto donde existe mucho desempleo y alta informalidad, el aumento en la remuneración debería ser la menor posible. Según la situación económica del país, el ajuste debería estar cercano a 2%”, afirmó Sepúlveda.



Por su parte, el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, dijo que se debe estimular el poder adquisitivo de los trabajadores con un incremento generoso y envió un mensaje claro al Gobierno Nacional para la definición del salario.



“No se puede hablar del desarrollo de un país, no se puede ufanar un gobierno de haber ingresado al grupo de países ricos de la Ocde, con gente aguantando hambre, con gente que con el salario mínimo no compra sino la mitad de la canasta familiar”, señaló.



El dirigente agregó que “no se puede descargar el peso de la crisis y los efectos de la pandemia sobre los hombros de quienes no tienen nada que ver, entre otras cosas, porque la cifra controlada de inflación que hablan se debe a que la gente dejó de comprar, la gente no está comprando”.



Actualmente el salario mínimo en el país es de $877.803. Según un sondeo realizado por el Diario La República, tomando en cuenta una TRM de $3.416,21, la remuneración básica en Colombia está por debajo de países como Chile que tiene un salario mínimo de US$457; Uruguay, US$424 y Ecuador, US$400.



El país se encuentra por debajo de la mitad de la tabla de 12 países de Latinoamérica con un mínimo de US$256. Solo supera a países como Argentina (US$249), México (US$217), Brasil (US$209) y Venezuela (US$1,14).

