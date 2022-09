Resoluciones de la Creg no resuelven el problema de energía en el Caribe colombiano

Dos expertos en el tema de energía dijeron que las resoluciones O17, 018 y 019, divulgadas por la Creg, no resuelven el problema tarifario del Caribe colombiano, porque apenas se reduciría en 1% el valor de la factura actual.



El directivo de Acient en el Atlántico, César Uparela, afirmó en Emisora Atlántico, que las tres resoluciones 017, 018 y 019, no tocan por ningún lado el problema que más afecta al Caribe colombiano. “Para que baje sustancialmente la tarifa en esta región es necesario que la Creg derogue las resoluciones 078 para Air-e y a 079 para Afinia. Que son las que incrementó a PR en 550%, en su momento, y que hoy va en 600%”.



Indicó que si se aplica la resolución 019 que está sacando en este momento, que consiste en cambiar, transitoriamente, el indexador IPP al IPC, realmente lo que se está rebajando es un uno por ciento mensualmente. "Ese 1% mensualmente en el costo total de la tarifa, eso no es muy representativo, es absolutamente nada”.



Lea aquí: Reforma a las pensiones: ¿Cómo entender la polémica propuesta del presidente Petro?



“Lo que le recomendamos a la Creg es que el indexador, que debería tomarse a los generadores permanentemente, que no sea transitorio, que sea menor que el IPP y que el IPC; que ese cambio no sea transitorio, sino permanente bajo el criterio antes expresado. La Creg debe ser un ente regulatorio dinámico, con el fin de que esté permanentemente estudiando y mirando cuál de los dos indexadores es el menor para que no haya problemas de ninguna naturaleza”, terminó diciendo César Uparela.



Por su parte, Carlos Diago, expertos en el sector energético, fue enfático en decir: “lamento decepcionarlos, por cuanto los tres proyectos de resolución no tienen que ver con el tema central que nos afecta en el Caribe, que es el reconocimiento de las pérdidas de energía”.



Argumentó que el tema de las pérdidas reconocidas, que son las que afectan a la Región Caribe como régimen tarifario especial, “impacta el 70% de la tarifa en el Caribe. Y parece que no es la prioridad del Ministerio de Minas, porque el otro 30%, que es el que afecta a nivel nacional, es el que han tenido en cuenta”.



Sostuvo que los tres proyectos de resoluciones tienen que ver “con darle un plazo adicional a los operadores de red para el pago de sus obligaciones en el mercado de energías mayoristas; una resolución referente al despacho de energía bastante compleja y, finalmente, la resolución del IPP. Por lo que puedo decir que el beneficio lo veo lejano”.



Terminó diciendo que los cambios de índice tienen efectos a largo plazo. “O sea, que seguimos con la tortura. Y no le han dado la prioridad a la Región Caribe. Esa es la realidad. Otra cosa grave: los proyectos de resolución lo sacaron a las 11:00 de la noche del martes y solo dieron el tiempo hábil del miércoles para hacer comentarios. Los únicos que podían hacer comentarios eran las empresas porque tienen empleados dedicados para eso. Los usuarios no tuvimos la posibilidad de hacerlo y esas resoluciones van a quedar en firme”.