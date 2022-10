Reforma tributaria: así llegarán los partidos políticos a la votación en el Congreso 

A la reforma tributaria le está empezando a llegar su momento definitivo en el Congreso se la República. Con la radicación de la ponencia definitiva para las plenarias de Senado y Cámara que muy seguramente se dará el viernes, queda todo listo para que desde el martes arranque su discusión y votación definitiva.



Durante la presente semana el propio ministro de Hacienda, Antonio José Ocampo y hasta el presidente Gustavo Petro, han estado al frente con los ponentes del proyecto para definir de dónde se podrá permitir algunos recortes.



Las cuentas del gobierno Petro han ido cambiando casi desde el mismo momento en que se radicó la reforma tributaria, esto porque la meta de recaudar $25 billones bajó a $22 billones y no se descarta que con los últimos ajustes puedan llevar a que la reforma puede caer ya de los $20 billones.



Ahora la gran apuesta del gobierno es lograr que en las plenarias el proyecto sea aprobado los más completo posible. Por el momento es claro que gracias a las mayorías y los acuerdos políticos reforma tributaria sí habrá, aunque existen posturas claras de algunos partidos que se alejarán de la misma.



Le puede interesar: España y Chile acompañarán el proceso de paz en Colombia, confirmó Álvaro Leyva



Por ejemplo el partido Cambio Radical, que está declarado en la independencia al gobierno votará negativamente el proyecto. En la misma línea estará el Centro Democrático, el principal partido en oposición, que también votará negativamente la mayoría del proyecto.



El senador opositor Miguel Uribe, destacó sin embargo algunos avances en correcciones al articulado. “En la última reunión de ponentes seguimos avanzando con la reforma tributaria, si bien no logramos las modificaciones ideales, estamos avanzando y en plenaria daremos la pelea. Estamos salvando las zonas francas, logramos volver a incluir a las profesiones simples como abogados, periodistas para promover la formalidad, el problema fundamental es el tope de ingresos, pero seguimos trabajando en eso. Seguimos enfrentando la persecución a las iglesias, esta vez logramos que si bien se van a cobrar impuestos a ciertas actividades económicas no asociadas con su misión todos los ingreso producto de esas actividades que sean reinvertidos en trabajo social serán exentos de renta”.



El Partido Conservador, que hace parte de la coalición de gobierno, acompañará el proyecto pero ha logrado algunos ajustes y tendrá lo que han denominado las líneas azules a la iniciativa. El ponente de la misma representante a la Cámara Wadith Manzur, sostuvo que “rescatamos cerca de 450.000 millones de pesos para inversión en vías terciarias. Años atrás habíamos propuesto que la sobretasa financiera, el impuesto adicional que se le cobra a los bancos, fuera dirigido a la inversión de vías terciarias y esto se había derogado, lo habían tumbado”.



Según Manzur, “ahora revivimos nuevamente esta posibilidad en esta reunión de ponentes y es una victoria en favor de nuestros campesinos y del sector productivo de Colombia”.



Desde el Pacto Histórico, el principal partido del petrismo, que acompañará de lleno la reforma, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, aseguró que en el marco del debate de la reforma tributaria para la igualdad y justicia social, envió al presidente de la Republica, Gustavo Petro, y a su ministro de Hacienda y Crédito Público, una propuesta de una tarifa diferencial en el impuesto de renta para las micro y pequeñas empresas.



Otros de los partidos de la coalición como el liberalismo, La U y la Alianza Verde, también acomparán el proyecto, sin embargo el liberalismo aún tiene algunas posturas contrarias a cómo va el articulado, observaciones que podrían tener algún cambio dependiendo de como quede el articulado de la ponencia final.



Por ahora es claro que el Congreso acompañará la reforma tributaría, aunque la gran pregunta se la norma seguirá siendo 'peluqueada'.