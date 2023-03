Reforma pensional será radicada este miércoles en el Congreso

La reforma pensional será radicada hoy en el Congreso de la República, según lo anunció la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



La funcionaria destacó que el proyecto llega al legislativo concertado, pues la Comisión de Políticas Laborales y Salariales aprobó 86 de los 89 artículos del proyecto.



“Hoy es muy importante decir que efectivamente hemos logrado el sistema de pilares, que es un cambio cualitativo, es decir, pasamos de un régimen que está en competencia y paralelo a un régimen unificado. Esto nos va a garantizar que a diferencia de lo que ocurre hoy que, por cada 4 adultos mayores, solo uno alcanza la pensión, que efectivamente este derecho lo extendamos a muchos más”, dijo la funcionaria.

58% de los colombianos considera que se debe igualar la edad de pensión de las mujeres.

El delegado de la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, Anselmo Gómez, destacó que se presentará un proyecto de reforma pensional unificado, en el que hay unos alcances sociales para todas las personas que no tenían la posibilidad de jubilarse.



“Sobre todo, resaltamos que quedará dentro del marco de esta reforma la seguridad jurídica de las pensiones, tema bandera nuestro, no pueden continuar revisando jubilaciones de más de 20 o 25 años del pensionado haber adquirido sus derechos”.



Según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, con este proyecto se amplía, de una manera sustancial, la cobertura en pensiones y se comienza a pagar la deuda social con los adultos mayores de 65 años sin posibilidad de pensionarse, es una de los grandes logros de esta reforma”.



Sin embargo, no todos los gremios hicieron presencia en la Comisión de Concertación Laboral y, mientras el Gobierno anunciaba la presentación de la reforma, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) presentaban un encuesta de percepción sobre el sistema pensional colombianos.

48% de los encuestados tienen una opinión positiva del proyecto de reforma pensional.

En dicha encuesta, el 62% de los consultados aseguró que el sistema pensional actual debe cambiar en alguna medida; 35% opinó que esa transformación debe ser parcial y otro 27% cree que debe hacerlo totalmente.



Asimismo, el 94% de los colombianos ve como un derecho poder elegir dónde aportar a su pensión (público o privado), y el 81% de las personas prefieren que se acumulen sus cotizaciones en una cuenta de ahorro individual a su nombre, en la que sus recursos son de su exclusiva propiedad.



“El mayor temor de las personas respecto del ahorro pensional es que cambien los requisitos para pensionarse, por ejemplo, que incrementen la edad de pensión o las semanas cotizadas”, comentó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



La encuesta indagó sobre las medidas que la ciudadanía propone para mejorar el sistema pensional actual y el 52% aseguró que una de las opciones sería la de eliminar los subsidios que hoy entrega Colpensiones a las pensiones.



De igual manera, para hacer viable el sistema de pensiones, dado que la población colombiana está viviendo más años, el 53% de los colombianos considera que podría darse el aumento del porcentaje de cotización.



Según analistas, la reforma elimina la opción de elegir fondo, aumenta semanas de cotización y pone en riesgo la plata de las pensiones.

Claves de la pensional

El principal cambio propuesto en el régimen pensional es la creación de los pilares: Solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.



Todos los trabajadores que ganen entre uno y tres salarios mínimos estarían obligados a cotizar en Colpensiones; si el trabajador gana más, cotizaría por el resto de su salario en los fondos de pensiones.

Además, cerca de 3 millones de adultos mayores, sin posibilidad de pensión, recibirán $223.000 mensuales.

94% de los encuestados por el Centro Nacional de Consultoría dicen que ven como un derecho poder elegir dónde aportar a su pensión.

Los recursos de Colpensiones serán destinados al ahorro para garantizar el pago de pensiones y se creará un nuevo fondo de ahorro.



Se establecen condiciones especiales para la mujer, otorgando una reducción en la cantidad de semanas mínimas exigidas para jubilarse por cada hijo (50), sin que supere los 3 hijos, es decir, máximo 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado.



En la propuesta se establece un régimen de transición para aquellas personas que cuenten con 1000 semanas o más cotizadas. A ellos se les respetará las condiciones actuales.