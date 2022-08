Reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela podría tardar máximo dos meses

La estabilización de las relaciones diplomáticas con Venezuela es uno de los puntos más importantes en la agenda de Gustavo Petro. Así quedó demostrado este jueves en Cúcuta, a donde viajaron los ministros de Transporte, Guillermo Reyes, y Comercio, Germán Umaña, para participar en una jornada de difusión sobre los avances del llamado 'Acuerdo de la Frontera'.



Germán Umaña, ministro de Comercio, señaló que no solo el comercio bilateral se fortalecerá, sino que así lo hará la situación que viven los pobladores de la región.



"Ahora es posible que por primera vez en siete años tengamos un camino común. Los objetivos de ustedes y nosotros son compartidos. El objetivo que estamos persiguiendo es cerrar las brechas sociales mediante el desarrollo, la creación de empleo y que la relación entre Colombia y Venezuela sea una relación virtuosa, no es solo negociación, lo que estamos hablando es de una relación real como ya la tuvimos", dijo.



Se estima que Colombia podría registrar ingresos anuales superiores a 6.500 millones de dólares por exportaciones.



Umaña fue claro en que lo único que trajo el cierre de la frontera fue un incremento en los índices de pobreza monetaria, la informalidad y el desempleo.



Dijo también que con la reapertura de la frontera el contrabando, la ilegalidad y la violencia en zona fronteriza se van a disminuir casi hasta la extinción de estos delitos allí.



"Poco a poco y paso a paso vamos a restablecer las relaciones entre los dos países, sabemos que no será de manera rápida pero sí de manera segura, esperamos que esas relaciones políticas, comerciales trasciendan a los territorios en generar mecanismos de desarrollo que, además, reactiven el comercio", señaló Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander.



Se espera que la reapertura no tome más de dos meses, una vez se hayan restablecido formalmente las relaciones diplomáticas.