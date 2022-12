¿Qué respondió Davivienda por la caída de sus sistemas la semana pasada?

La semana pasada, Davivienda presentó caídas masivas en sus sistemas durante los días de pago de nómina que afectaron las transacciones y retiros de los colombianos.



Durante gran parte del jueves pasado, toda la plataforma de Davivienda estuvo caída, los cajeros no tenían servicio, el canal digital no tenía funcionamiento y DaviPlata tampoco funcionaba, lo cual generó que cuando se reactivaron los canales, hubiese largas filas en los cajeros automáticos.



Las personas aquejaron en redes sociales que, justamente en las quincenas las aplicaciones móviles, e incluso los cajeros presentan fallas que les impiden usar su capital.



Frente a esto, Javier Suárez Esparragoza, presidente de Davivienda indicó, "estamos trabajando en entregarle las mejores soluciones a los clientes, como Mi Comercio, y de cara a la capacidad transaccional, nuestro compromiso es que las plataformas estén permanentemente disponibles".



Aseguró también que la última vez que Davivienda tuvo una caída en quincena como la experimentada durante la semana pasada, fue hace seis años, "no nos pasa que en las quincenas de manera reiterativa esté cayendo la plataforma, son seis años, más de 100 quincenas, en que no nos había pasado una situación como esta", completó Suárez.



A su vez, indicó que esto se debió a un fallo en un componente de comunicaciones que les tomó tiempo volver a habilitar porque les dieron prelación a los recursos de sus clientes, haciendo todas las validaciones internas correspondientes.



Finalmente, hizo énfasis en que están haciendo inversiones para mitigar la situación, "hemos hecho inversiones en ciberseguridad, en nuevas tecnologías con inteligencia artificial, en servidores, en buena parte de nuestra tecnología que ya está en la nube y la hace más segura y resiliente", concluyó Suárez.



Aunque el presidente de la entidad garantiza que cada vez es menos probable que estos fallos ocurran y que los recursos están seguros, los usuarios siguen a la espera de lo que deparen el próximo año en materia de estabilidad de las plataformas.