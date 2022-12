Inflación en Cali está cerca del 13%; ¿Se mantendrá la tendencia en 2023?

Los precios de la canasta familiar siguen imparables: en los últimos doce meses, con corte a noviembre, la inflación se ubicó en 12,53% en el país y en 12,93% en Cali, cifras que superan los pronósticos de los economistas.



La inflación anual en Colombia, a noviembre, reportó un incremento de más de 7 puntos porcentuales frente a la registrada en igual lapso del 2021, cuando llegó a 5,26%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.



Como es habitual, la abultada variación de los precios estuvo impulsada por el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que en los últimos doce meses subió 27,08%.



Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria, dijo que es la mayor inflación desde marzo de 1999.

Como se sabe, los alimentos fueron los que impulsaron más la inflación. Sólo en el mes de noviembre su precio se incrementó en 1,50 %, y el aumento se acerca al 30 % en términos anuales.



“La depreciación del peso y la dificultad por el invierno hicieron que algunos alimentos perecederos subieran demasiado y adicionalmente la comida por fuera del hogar y el transporte también ayudaron bastante a que la inflación fuera tan alta”, explicó el economista.



Añadió que es una inflación atípica para un noviembre. “Normalmente en el penúltimo mes del año no supera el 0,20 %; ahora seguramente el Banco de la República, en su última reunión del año la del 16 de diciembre, decida subir otro punto porcentual la tasa de interés, esperando que la inflación baje en un futuro cercano”.



Para el economista, es probable que la tasa de interés del Banco termine en 12% al finalizar el año.

Por su parte, el también economista y consultor empresarial Memphis Viveros opinó que la inflación sigue creciendo por encima de lo esperado, en noviembre los precios al consumidor subieron 0,77% en el país.



“Alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, restaurantes y alojamiento vienen creciendo por encima del 1% mensual y en la temporada navideña y Feria de Cali esos rubros serán más costosos”, anotó.



Según Viveros, en el 2023 seguirá la tendencia al alza, dado que el panorama global también está agitado. “Lo que está pasando con la inflación lleva a pensar que el alza de tasas del Banco de la República no está dando el resultado esperado y su obligación constitucional de mantener el poder adquisitivo del ingreso no se ha cumplido”, dijo.



No paran de aumentar

Al observar el comportamiento de los precios de algunos productos de la canasta familiar de los colombianos, como los de la yuca y la arracacha, el aumento ha sido notorio.



La cotización de la yuca aumentó 107,6% y la de la arracacha 104% en el último año. Le siguieron la cebolla, que se incrementó 89,6%; el plátano, 53,3%; el azúcar, 43% y los huevos, 36% (ver gráficos).

Voceros del sector gastronómico, especialmente de panaderías y cafeterías, dijeron que varios insumos de la industria tienen precios altos, lo que los ha obligado a incrementar los precios finales de los productos.



“Nosotros facturábamos a los clientes el pandebono a $900 la unidad, hace un poco más de un año, pero hoy lo cobramos a $1.400 por el elevado incremento de la materia prima, como el queso, los huevos y la mantequilla, entre otros. Sin embargo, hay colegas que han subido más los precios finales”, indicó Miguel Guerrero, administrador de un local en un barrio popular.