Que no le pase: las claves para evitar ser víctima de robo o fraude en la banca digital

La presencia de la banca digital en Colombia sigue creciendo a buen ritmo, pero en forma paralela muchos usuarios aún no la utilizan porque temen ser víctimas de fraudes.



Sin duda alguna, cada quien es dueño de sus temores y eso es muy respetable, “pero lo cierto es que las transacciones virtuales son cada vez más seguras y confiables”, expresó el asesor comercial digital Joaquín Jaramillo.

40 por ciento crecieron las ventas a través del comercio electrónico en el 2021, frente al 2020.



La apreciación fue ratificada por el superintendente Financiero, Jorge Castaño, quien sostuvo que las transacciones en internet son cada vez más seguras.



“Hay una gran cantidad de operaciones que se están haciendo permanentemente en el sistema financiero y no son solo transacciones de las entidades bancarias como tal, son operaciones de las personas que pagan servicios públicos y que venden productos, así como de la pequeña microempresaria que tiene un catálogo de ventas y recauda el dinero del negocio a través del mundo digital y de miles y miles de colombianos que usan la virtualidad para enviar y transferir recursos”, señaló.



Todo eso refleja la dinámica que viene mostrando el país a través del avance tecnológico del sistema financiero.



Recomendaciones básicas

Lo primero que se debe precisar es que el tema de la seguridad digital depende, por supuesto, de los mecanismos y altos estándares que manejan las entidades financieras. “La banca exige los mejores estándares y en esa parte se avanza permanentemente, sin embargo, no puedo afirmar que estamos blindados del todo”, anotó el Superintendente.



De acuerdo con el señor Castaño, no están blindados del todo porque la seguridad también depende de las buenas prácticas que los usuarios tengan en el momento de utilizar la red para hacer pagos, compras y/o transferencias de dinero.



En otras palabras, esa es la primera recomendación para los usuarios, que tengan buenas prácticas en el uso de la red de internet.



33,2 millones de adultos (mayores de 28 años) tenían algún producto financiero en septiembre de 2021.

¿Qué significan las buenas prácticas?

1- Utilizar una red de internet confiable y segura, como la de su casa o la del plan de datos personal en su equipo móvil.



2- Si se encuentra fuera de casa, como en una plazoleta de un centro comercial o un lugar público y va a realizar un pago u otro tipo de transacción virtual desde su celular o el computador portátil, verifique antes que no tenga activado el ‘wifi’. La recomendación es usar su plan personal de datos.



3- No comparta información relevante, personal o familiar, a través de las redes sociales, tampoco con sus conocidos o compañeros de trabajo.



4- Si bien puede tener mucha confianza con algunas personas, la recomendación de los asesores de la banca digital es que evite prestar las tarjetas débito y/o crédito para que hagan cualquier tipo de transacción. Recuerde que si presta el ‘plástico’ deberá compartir la clave y lo ideal es evitar que eso suceda. Obviamente, hay algunas excepciones. Tenga en cuenta que estas condiciones hacen más vulnerable la posibilidad de una suplantación.



5- Si usted es un adulto mayor o simplemente no está muy conectado con el mundo virtual y requiere usar su tarjeta para hacer alguna operación, la recomendación es que la haga acompañado de una persona de su entera confianza. Proteger su dinero es lo más importante.

El monto de las transacciones monetarias fueron muy positivas. En internet se reportaron $4.133 billones y en banca móvil, $301 billones en el 2021, según la banca.

Sobre las transacciones

En el 2021 se reportaron cerca de 5.000 millones de operaciones en el país de manera virtual.



Esa cifra muestra un crecimiento del 30% comparado con el 2020. La banca móvil registró una tasa de crecimiento del 72%. Se hicieron 1.043 millones de operaciones.



A través de internet se contabilizaron 703 millones de operaciones, lo que mostró una tasa de crecimiento del 7% en el 2021 frente al 2020.