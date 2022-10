Presidente de la Andi acusa a Petro de liderar campaña de desprestigio contra empresas 

El presidente de la Bruce Mac Master, arremetió nuevamente en contra del presidente Gustavo Petro. Esta vez, lo acusó de liderar una campaña de desprestigio hacia las empresas colombianas.



“Es inaudito que un presidente, que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de los señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”, escribió en su cuenta de Twitter.



Desde el Gobierno Nacional, el consejero presidencial para Asuntos Empresariales, Juan Fernández, respondió a los señalamientos del empresario.



Según Fernández, “el Presidente no está liderando ninguna “campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la Andi”.

Doctor @BruceMacMaster: @petrogustavo NO está liderando ninguna “campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la @ANDI_Colombia ? https://t.co/SxrOhAKN7v — Juan Fernández (@FernandezJuanOf) October 19, 2022



No es la primera vez que Mac Master se refiere en estos términos al Gobierno Petro. Recientemente habló sobre el impacto que la reforma tributaria tendría en la economía colombiana.



"No es justo y es estigmatizante que el presidente diga que no queremos pagar impuestos para pagar la paz. Somos el país donde más pesa el pago de las empresas como porcentaje del PIB. Este gobierno ya tiene un recaudo garantizado, sepamos entonces en qué se van a gastar", dijo hace pocos días el Director de la Andi.



Así, el Presidente de la Andi ha evidenciado en varios momentos sus diferencias con Petro. Recientemente, Mac Master hizo una dura advertencia relacionada con la posición del Gobierno frente a Ecopetrol y la producción de crudo en el país.



“Con anuncios y amenazas en los últimos meses los colombianos hemos perdido 20.000 millones de dólares en el valor de Ecopetrol. Eso es más de 100 billones de pesos. ¿Es que no nos damos cuenta? Hay que ser muy miope para no darse cuenta de que al Estado y a todos los colombianos, independientemente del gobierno, les conviene tener un Ecopetrol fuerte y rentable”, dijo en Twitter.