"No la votaría": expresidente César Gaviria expone sus reparos a la reforma tributaria

En 17 páginas que tituló como 'Anotaciones a la reforma tributaria', el expresidente de la República y jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, expresa las razones por las cuales se aparta de ese ley que es fundamental para el gobierno de Gustavo Petro.



Aunque Gaviria esperaba exponer sus razones ayer mismo ante los senadores y representantes liberales, solo lo podrá hacer hasta el miércoles al medio día, por cuanto las plenarias de Senado y Cámara estuvieron votando el presupuesto general de la Nación para 2023 hasta entrada la noche del martes.



Uno de los puntos del documento de Gaviria hace referencia a la tributación de personas naturales, en donde sostiene que "las personas con ingresos inferiores a $10 millones obtendrán una reducción de su tributación y las personas con ingresos superiores a este monto tendrán un incremento de su tributación que se concentra especialmente en personas con ingreso mensual entre 15 millones y 75 millones".



Lea además: Colombia formalizó solicitud para retirar visa a turistas que viajen a Estados Unidos



Plantea que es inequitativo y desproporcionado que “mientras a una persona con un ingreso mensual de $30 millones se le eleva la tributación en un 57%, para una persona con ingreso mensual de $500 millones la elevación en la tributación es de tan solo un 2.1%".



Sobre el impuesto al patrimonio, Gaviria Trujillo considera que "el proyecto de ley pretende establecer de manera permanente un nuevo impuesto al patrimonio con tarifas de hasta el 1.5 por ciento anual que se aplica a las personas naturales sobre su patrimonio líquido (activos menos pasivos), lo que resulta altamente inconveniente".



En cuanto a los impuestos a las pensiones, el jefe liberal estima que "el proyecto de reforma está gravando dos veces la pensión. Esta doble tributación sucede en la medida que el proyecto de reforma está gravando (i) los aportes a los fondos de pensiones superiores a una cuantía cercana a $1,300,000, y (ii) la pensión de más de $9.500.000. Para muchas personas en esta situación, una parte de la pensión quedará doblemente gravada".



Gaviria además analizó lo referente a los impuestos del sector minero y de hidrocarburos, y dice que "incrementa artificialmente los ingresos gravados, pretende obligar a las empresas hidrocarburíferas a tributar sobre una base teórica que no tiene la virtualidad de incrementar el patrimonio de estas empresas que por mandato constitucional, le corresponde al Estado colombiano".



Con respecto a los dividendos, Gaviria Trujillo, dice que es clave fijar nuevas tarifas del impuesto sobre los dividendos únicamente generados a partir del año 2023 y siguientes, más no de forma retroactiva.



Lea aquí: Jair Bolsonaro pidió disculpas por insinuar que menores venezolanas se prostituían en su país



Considera además que la reforma como está no corrige los problemas causados por el ICA (impuesto de Industria y Comercio) y por el 4 x mil que son dos tributos que no gravan la utilidad de los contribuyentes sino su actividad.



Por su parte el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que los once puntos que expone el expresidente Gaviria son muchos y que los mismos no corresponden a la realidad de la reforma tributaria.



“Mañana veremos ese debate, los parlamentarios liberales ponentes y miembros de las comisiones económicas han apoyado la reforma tributaria, hay temas que están sobre a mesa”, declaró a la vez que precisó que “hay temas como la doble tributación, el impuesto a los dividendos en máximo el 20%, mientras que en las pensiones es a las pensiones de más de trece millones de pesos, eso es apenas el uno por ciento, es el beneficio mejor que va a haber en América Latina, no hay doble tributación”, sostuvo.



Y precisó que “todos serán temas que vamos a discutir, las observaciones las tendremos en cuenta viniendo del expresidente Gavira, las veremos una por una pero son demasiadas”.



Finalmente el también expresidente Álvaro Uribe, compartió la postura de César Gaviria sobre la reforma y en un trino expresó que: “ Una Reforma Tributaria moderada, por la cual, desde la oposición, luchan parlamentarios nuestros, como también creo entender al ex Presidente César Gaviria, mantendría confianza de inversión. La radical genera dineros los primeros dos años y después veremos la pobreza económica”.