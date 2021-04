Precio de la gasolina también se 'inflaría' con la reforma tributaria

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En marzo del 2020, cuando inició el aislamiento por la pandemia del Covid-19, el precio de referencia del galón de gasolina en Cali era de $9.590 (incluso llegó a estar en $9.718 en enero del año pasado).



La situación excepcional que se presentó en el país llevó al Gobierno Nacional a bajar de una el valor de los combustibles 15 % ($1.200) y durante siete meses el precio estuvo congelado en $8.301, con unas ligeras variaciones al finalizar el año.



Cálculos de Julio César Vera, presidente la Fundación XUA Energy, indican que el Gobierno asumió un subsidio promedio de $1.800 por galón para poder bajar los precios, lo que significa un gran gasto que suma a los problemas fiscales del país.



A partir del 2021 el costo de los combustibles inició su escalada o ‘normalización’ y a la fecha el galón en Cali tiene un valor de referencia de $8.885, lo que significa un incremento de $562 frente al valor de diciembre pasado.



El alza no va a parar aquí, pues en el proyecto de reforma tributaria, que cursa en el Congreso, el Gobierno propone aumentar nuevamente el IVA de los combustibles del 5 % al 19 %.



Cálculos de Fendipetróleo muestran que con ese cambio el valor de la gasolina tendría un alza de $640 y, en el caso del diésel, sería de $532. Es decir que, de aprobarse la reforma tributaria, se volvería a los precios antes de pandemia: unos $9.525 para la gasolina, en la capital del Valle del Cauca.

Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, considera que el consumo de combustibles en el país no se afectaría tanto por el alza en los precios como sí lo ha hecho por las medidas restrictivas que se han tomado de manera repetitiva en las ciudades.



“Las personas que requieren salir compran los combustibles sea como sea, sobre todo los transportadores de carga, pero los cierres que se dan en las ciudades si generan una baja en las ventas”.



Recordó que el año pasado la caída en el consumo de combustibles en el país fue de 20 %, con algunos meses como abril del 2020 en el que la reducción llegó al 60 %. Esto generó que unas 500 estaciones en el país salieran del mercado porque no volvieron a hacer pedidos y hay un número similar en peligro este año.

¿Cuál sería el impacto?



El senador Luis Fernando Velasco, quien no avala el proyecto de reforma tributaria, considera que incrementar el IVA del 5 % al 19 % a los combustibles es una medida inflacionaria que al final golpeará a los hogares más vulnerables del país.



“Colombia no tiene una red férrea importante, su carga y sus pasajeros se movilizan mayoritariamente en vehículos que usan diésel y gasolina. Esa alza afectará directamente el costo de vida porque subirían los fletes, el transporte público y los alimentos, todo eso se termina pasando al producto y al consumidor”, explicó.



Agregó que mientras en Colombia no haya un sistema masivo de carga y pasajeros que no dependa del diésel y la gasolina, “todo aumento en el precio termina siendo inflacionario y golpea el costo de la canasta familiar y el ingreso de los trabajadores, en especial de los más pobres que diariamente toman uno o dos buses para ir a sus trabajos”.



Para el senador Velasco la tributación de los combustibles en Colombia es muy alta, por cada galón de gasolina que se vende se terminan pagando unos $2.300, en promedio, en impuestos y con el alza del IVA cada galón tendría un carga de $2.900 en tributos, “eso es una exageración”, afirmó.

El Gobierno Nacional argumentó, en el proyecto de reforma tributaria, que es necesario limitar los tratamien tos diferenciales a determinados bienes y servicios, en especial a los que tienen un impacto sobre el medio ambiente, como lo son los combustibles fósiles (acpm, gasolina, y carbón), el biodiesel, el alcohol carburante, entre otros. “El diseño actual del IVA otorga preferencia a estos bienes cuyo consumo tiene efectos negativos sobre el medioambiente, siendo necesario corregir dicho tratamiento”, es decir ponerles la tarifa general del 19 %.

Los impuestos



Lo que sí le dejará el alza del IVA a la Nación son nuevos recursos. Se calcula que por los cinco impuestos que tienen los combustibles el Gobierno recauda al año unos $6 billones (algunos dineros van para los departamentos y los municipios, por ejemplo, la sobretasa que hoy financia en su mayoría los transportes masivos.



Con el incremento del IVA se podría aumentar la recaudación entre $1,25 billones y $1,5 billones. Pero cálculos de Fendipetróleo indican que ese dinero adicional, incluso, podría llegar a los $2 billones. Es decir que la Nación estaría recibiendo unos $8 billones por los gravámenes a los combustibles.



Los cinco tributos que tienen tanto gasolina como acpm son: impuesto nacional, que para el caso de la gasolina en Cali, para este mes de abril, es de $532,85; el IVA de 5 % que sería de $226,25; el impuesto al carbono, $152,64; la sobretasa que suma $1.218 y un segundo IVA de $78, más otros cobros.



En el proyecto de reforma tributaria también se hace una cambio a la estructura de la sobretasa, que era un valor fijo y ahora tendría un ajuste, según el IPC -Índice de Precios al Consumidor-, que de acuerdo con el senador Luis Fernando Velasco, implicaría otra leve alza que sumaría al costo del combustible.



Julio César Vera Díaz, presidente Fundación XUA Energy, cree que de continuar el trámite de la tributaria en el Congreso, el aumento del IVA para la gasolina pasaría ‘fácilmente’, teniendo en cuenta que quienes consumen este combustible son “los colombianos con mejores condiciones económicas que tienen la capacidad de comprar un vehículo. Para el diésel lo veo más complejo porque esto sí afecta el transporte de carga y eso tendría un impacto en la canasta familiar, por lo que algunos partidos políticos se podrían oponer”.



Sobre el tema Sandra Awakon, directora de Sodicom (gremio que agrupa a distribuidores minoristas en la región), dice que “entendemos la necesidad del Gobierno de gestionar ingresos para poder soportar los compromisos del país, sin embargo creemos que la reforma debió proponer mayor austeridad -cosa que no vemos en ella. El incremento que propone en los combustibles será de gran impacto para todos en el país”.



Agregó que como muchos sectores, los distribuidores de combustibles han estado impactados por la situación actual, “pero han hecho grandes esfuerzos para mantener sus nóminas y cumplir a cabalidad con todas las exigencias normativas”, afirmó.

40% o hasta 50% disminuye la venta de combustibles en el Valle cuando se decretan confinamientos, de acuerdo con datos de Sodicom, gremio que agrupa a distribuidores minoristas.

$640 subiría el precio de la gasolina en Cali si se aprueba el proyecto de la reforma tributaria que incrementa el IVA de los combustibles al 19%.

25% del precio de la gasolina son impuestos. Si se concreta el alza del IVA del 5% al 19% este porcentaje aumentaría a 32%.

319 millones de galones de combustible se vendieron en el Valle en 2020, 15% menos que en el 2019.