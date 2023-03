¿Por qué las pólizas de seguro para los carros están 'por las nubes'? Estas son las razones de los altos precios

"Señora Helena le informamos que el próximo 12 de marzo de 2023 vence su póliza colectiva, en la cual se encuentra asegurado su vehículo. Desde hace más de una semana nos encontramos en negociaciones, pues el incremento para la vigencia 2023- 2024 está muy alto, alcanzando para su auto un alza del 248% con respecto del pago de 2022”.



Este documento lo recibió la caleña Helena Gálvez, propietaria de un Kía Picanto modelo 2011 y quien afirma que por esta misma póliza de seguro contra todo riesgo, el año pasado pagó $900.000 y este 2023 tendrá que cancelar más de $2.000.000, la cotización más económica que encontró en el mercado.



El caso de Helena es solo un ejemplo de lo que están viviendo miles de caleños y colombianos que se enfrentan a un desmesurado incremento en las pólizas de seguros de los vehículos, alza que puede superar, incluso, el 300%.



En diferentes aseguradoras como Allianz, Equidad Seguros, Axa Colpatria y Liberty Seguros, entre otras, las cotizaciones para este vehículo oscilaron entre $2.220.000 y $15.300.000.



“Viendo las cotizaciones me voy a quedar con la que me ofrecen por $2.220.000, que para mí es muy costosa, teniendo en cuenta que el año pasado por ese seguro no pagué ni un millón de pesos”, dice Helena.



La póliza de todo riesgo no es obligatoria, pero muchos propietarios de vehículos la toman para proteger su capital de accidentes o robo. El año pasado se hurtaron en Cali 1558 autos y este año van 292. Pese a esto, ya son muchos los usuarios que no están asegurando sus carros por los incrementos desproporcionados en los seguros.

¿A qué de debe el alza?

Carlos Varela, vicepresidente técnico de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, explica que hay diversos factores que inciden en el costo del seguro de automóviles como la accidentalidad vial, problemas de movilidad en las ciudades, tiempos de suministro de los repuestos, costo de los fletes, el valor dél dólar, la inflación y la limitada oferta de vehículos nuevos, entre otros.



“Todos estos efectos de la coyuntura del mercado automotor han generado un aumento en el valor de la indemnización por pérdida total, lo que va en línea con el aumento de los precios de los vehículos, y, asimismo, se presenta un aumento en el costo de los repuestos”, asegura.

Es importante destacar que de cada $100 que se pagan en siniestros, entre $70 y $75 corresponden a la reparación de los carros.



“Las aseguradoras de automóviles en Colombia, y en el mundo, utilizan variables adicionales para definir el valor del seguro, por consiguiente, este valor está sujeto a diversos factores internos y externos que responden a las coyunturas macroeconómicas y sociales del país”, advierte el Vicepresidente de Fasecolda.



Agrega que la coyuntura está afectando de manera diferencial a las aseguradoras y cada una busca soluciones para enfrentarla y así poder tener un producto competitivo, al tiempo que garantizar los recursos para pagar los siniestros.



“Es relevante tener en cuenta el valor de la póliza depende de diferentes variables como el tipo de cobertura que cada usuario quiera tomar.



Actualmente el mercado cuenta con diversas compañías de seguros que tienen un amplio portafolio de servicios. Asimismo, el costo del seguro tiene en cuenta la marca y el modelo del carro”, sostiene.



Entre tanto, para Oliverio García, presidente de Andemos, la inflación ha sido la mayor causante de las afectaciones que ha sufrido el mercado automotor, incluyendo a las pólizas de seguros todo riesgo.



El ejecutivo asegura que el incremento ha sido tan alto, que ha llevado a que muchos propietarios duden si aseguran o no su vehículo y qué tanta cobertura toman.



“Los precios de los carros subieron entre 20% y 40%, lo que hace que su base gravable también aumente. Si mi carro usado, que valía $50 millones, hoy cuesta $70 millones, el valor del seguro lo cotizan con el último precio”, añade y dice que se siente esperanzado en que los precios de los vehículos se estabilicen este año o empiecen a ceder un poco y por ende el efecto se traslade a las pólizas de seguros.

Repuestos costosos

Otro de los factores que incide en los costos elevados tanto para el mercado automotor como para el seguro de vehículos es la disponibilidad de los repuestos. Según Carlos Pineda, presidente ejecutivo de Asopartes, la cadena logística mundial ha venido en una importante reactivación desde noviembre del año pasado, generando así unos mayores niveles de almacenamiento de autopartes en el país. “La fabricación de los repuestos de los vehículos se produce principalmente en Asia y Europa, en donde los inventarios dependen directamente del suministro eficiente de estos, tanto para las reparaciones por colisión del vehículo como para las reparaciones preventivas y correctivas”, explica.



Añade que pese a que desde el último trimestre del 2022 se empezó a normalizar la cadena logística de las autopartes, a causa del incremento del dólar se han generado presiones al alza en el valor de los repuestos. Esto ha ocasionado que, en lo corrido de este año, el crecimiento nominal del precio de estos se ubique en 40%.



Inversión en seguros

Según datos de Fasecolda, en el 2022 el mercado asegurador en Colombia emitió primas (valor del seguro) por $47,3 billones, lo que representa un crecimiento del 33.9% con respecto al 2021.



Los caleños invirtieron en seguros de autos, el año pasado, $564.000 millones, lo que significa $115.000 millones más frente al 2021.



Las cifras no necesariamente indican que más personas compraron pólizas, sino que el valor de estas creció significativamente.



En la capital del Valle, la inversión en compra de seguros de auto tuvo una participación del 18 % frente al total de pólizas que las empresas comercializan en la ciudad. Por ejemplo, en seguros de salud los habitantes de Cali invirtieron $277.000 millones, el año pasado y en pólizas de protección a la vida un total de $292.000 millones.



En todo el país, los propietarios de carros compraron pólizas de todo riesgo de autos por un valor de $5 billones en 2022, de acuerdo con los datos de Fasecolda.