¿Por qué el Banco de Occidente es la mejor entidad para trabajar en el país?

Andrés Camilo Osorio

El Banco de Occidente, que nació en el Valle del Cauca, es el mejor banco para trabajar en el país y la tercera mejor empresa para laborar en Colombia.



Ese fue el reconocimiento que recibió del Instituto Great Place To Work, una entidad global de consultoría que evalúa y califica el ambiente laboral en las organizaciones.



Así lo muestra la encuesta que desarrollo el instituto en el año 2020 con base en la categoría de empresas de más de 1.500 colaboradores y que reveló recientemente.



Adicionalmente, el banco también recibió de manos de Great Place to Work el certificado que señala que el ambiente laboral está en la calificación de muy sobresaliente.



Por esas dos grandes razones, César Prado Villegas, presidente del Banco de Occidente se siente muy orgulloso de hacer parte de esa compañía que genera 7.400 puestos de trabajo sin contar las filiales.

Hace dos años y medio llegó a la presidencia de la entidad y desde entonces su apuesta ha sido mejorar día a día, brindar oportunidades de crecimiento a sus colaboradores y fortalecer la transformación digital del banco.



Le puede interesar: Así le fue a la economía del Valle en 2020

Prado Villegas dialogó con El País sobre el reconocimiento del instituto, el presente y futuro de la banca y de la economía en medio de la compleja situación que ha generado la pandemia.

Es un orgullo recibir ese reconocimiento a escala nacional...



Sin duda alguna esto nos dejó muy orgullosos y contentos. En el grupo de empresas de más de 1.500 empleados ocupamos la tercera posición en el país, pero somos el único banco que está en el ranking y por eso hemos sido considerados el mejor banco para trabajar en el país. Las otras dos empresas no tienen nada que ver con el sector financiero.

Es un reconocimiento que se hizo para el 2020.

¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta en la evaluación?



La metodología es internacional y mide cinco dimensiones. Ellas son la credibilidad, la imparcialidad, el respeto, la camaradería y el orgullo.

La credibilidad tiene que ver con temas como el liderazgo del equipo directivo, su visión estratégica, la forma como se comunican las ideas a los subalternos y al resto de la organización.



En el caso de la imparcialidad, lo que se mide es que la organización sea meritocrática, que no haya elementos de favoritismo o de discriminación por factores asociados al género, a la raza, a las preferencias sexuales. Que realmente haya igualdad de oportunidades para todos los funcionarios.



El respeto no es un tema asociado solamente al buen trato a los empleados, sino que tiene en cuenta las oportunidades de desarrollo de los colaboradores dentro de la organización. Por ejemplo se analiza el balance entre la vida personal y la vida laboral, entre otros temas.



En la camaradería se miden aspectos como la calidad de la hospitalidad en el ambiente de trabajo y si hay procesos claros de inducción para las personas nuevas, entre otros aspectos. El orgullo tiene que ver con el sentido de pertenencia que tengan los colaboradores y de orgullo por lo que hace la empresa, no solo frente a sus clientes, sino frente a otros grupos de interés.

¿Es la primera vez que el banco recibe ese reconocimiento?



No, desde el año 2010 el banco ha aplicado en siete ocasiones a la Encuesta de Ambiente Laboral con el Instituto Great Place To Work. hemos recibido 5 reconocimientos a escala nacional y 3 a nivel de América Latina.

¿Cuál es su gran apuesta para el 2021?



Somos conscientes que el simple hecho de mantener el índice de ambiente laboral es un reto enorme, sin embargo nos hemos propuesto mejorar , ese es el desafío que nos hemos planteado en el equipo directivo, todos, incluido yo.



Lo que típicamente hacemos es definir un plan de acción tratando de identificar dónde pueden haber aspectos de mayor oportunidad de mejora. El indicador que sacamos es muy alto y eso muestra que no tenemos puntos de debilidad en ningún lado, pero siempre habrá oportunidades para mejorar.



Este 2021, a sabiendas de que vamos a seguir teniendo un año complejo, con altibajos económicos, vamos a seguir trabajando con mucha virtualidad, vamos a seguir en la misma lógica del 2020. Necesitamos que bajo esta normalidad, la gente siga teniendo el mismo nivel de entusiasmo y motivación con lo que estamos haciendo.

Ahora que dice virtualidad, el reto para la banca es cada vez más fuerte. ¿Cómo van las inversiones en esa área?



Hemos hecho muchas inversiones en transformación digital, las seguimos haciendo y las hemos profundizado ahora con la pandemia. Afortunadamente eso nos ha ayudado bastante en atender las necesidades de los clientes en un momento en que la presencialidad física no era posible o conveniente. En términos generales, intentamos mantener nuestra red de oficinas y puntos de contacto físico disponibles durante la pandemia.



Lea también: Las duras lecciones que el covid-19 le dejó a la economía nacional

¿Pero qué han hecho?



Fortalecer todos los canales no presenciales, incluyendo los digitales. Hoy por hoy tenemos productos digitales que incluyen desde la apertura de una cuenta de ahorro hasta la consecución de un crédito.

Hicimos una renovación el año pasado en nuestro portal transaccional para personas naturales y eso también nos ayudó mucho.



Vimos con mucho agrado el incremento de la transaccionalidad en los medios digitales. Muchos clientes que por sus hábitos o su cultura no usaba canales digitales, con la pandemia se vieron forzados a hacerlo y una vez los probaron se dieron cuenta que son seguros y fáciles de usar y de alta conveniencia. Una vez se vaya la pandemia va a dejar un incremento importante en el uso de canales digitales.

¿Hoy el canal digital qué participación tiene en los servicios para los usuarios?



Hemos visto un incremento exponencial. Nuestros canales electrónicos tuvieron un gran comportamiento en número de transacciones. Le cuento que en la banca móvil el aumento fue 67,97%, el Portal Bancario de Personas creció 65,57% y Occired, que es nuestro Portal de Banca Empresas, aumentó 44,33%.



Nuestro centro de pagos virtuales AvalPay Center tuvo un crecimiento del 119,94% en obligaciones y del 367,54% en convenios.

Aún así, le cuento que nuestra red de oficinas sigue siendo muy relevante, tenemos cerca de 200 puntos físicos en el país y hay clientes que prefieren hacer uso del canal físico, pero la tendencia desde antes de la pandemia es el incremento de los canales digitales.



Incluso en el caso nuestro ha habido un canal que, siendo físico, ha tenido un incremento gigantesco que es el de corresponsalía bancaria, somos el banco con mas corresponsales en el país, tenemos alrededor de 25.000 puntos. En medio de la pandemia han sido de gran ayuda, porque muchos usuarios pueden hacer por allí giros o pagos.

¿Este año cómo observa el desempeño de la economía?



Creemos que este año va a ser mucho mejor que el 2020. El 2021 es un año diferente y todo indica que vamos a tener un crecimiento económico positivo. Creemos que una recuperación por encima del 4% es posible, hay buenas señales. Las expectativas son favorables y este año empieza el proceso de recuperación. Desde el banco sentimos que la dinámica económica está despegando y lo vemos con la demanda de crédito de los deudores.

¿Se acabarán las oficinas físicas en el mediano plazo?



Desde antes de la pandemia los bancos empezamos un proceso de optimización de la red física, pero creo que nadie está pensando que en un horizonte mediano y hasta de largo plazo Colombia vaya a ser un país virtual, sin oficinas físicas, eso no va a pasar. Pero claramente es posible que la pandemia pueda acelerar el proceso.



Muchos bancos han tomado la decisión, y nosotros no somos la excepción, de reducir la huella física, pero sobre todo racionalizarla, es decir, identificar cuáles son los puntos físicos que valen la pena dejar porque tienen una transaccionalidad y una ubicación adecuadas, pero al mismo tiempo racionalizar la red significa repensar los formatos, los bancos tenían oficinas relativamente grandes con muchos empleados y lo que todo esto nos ha enseñado es que debemos migrar a tener diferentes formatos dependiendo de lo que realmente se necesita.

Va a haber una reducción de los puntos físicos, un replanteamiento de los formatos de las oficinas, algunas se quedarán iguales, otras se volverán más pequeñas o más digitales, pero eso va a estar acompañado de un fortalecimiento de los canales digitales.

¿Cuántos empleos genera el banco?



7.400 a nivel banco, pero con filiales estamos por encima de los 16.000.

Cifras de canales físicos y digitales

A través de los canales electrónicos el banco tuvo el siguiente comportamiento en número de transacciones:



La Banca Móvil creció 67.97%, el Portal Bancario de Personas aumentó 65.57% y Occired, que es el Portal de Banca Empresas creció 44.33%.

Nuestro centro de pagos virtuales AvalPay Center tuvo un crecimiento del 119,94% en obligaciones y del 367,54% en convenios.



En canales de red física el canal de cajeros tuvo una disminución del 27.65%, la red de oficinas 38.12% y el canal de corresponsales bancarios un aumento del 65,35%