Petro logra respaldo de todos los sectores económicos a designación de José Antonio Ocampo como Minhacienda

Sacar adelante la reforma tributaria que pretende generar alrededor de $75 billones es el principal reto que tendrá el futuro ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunciado ayer por el presidente electo, Gustavo Petro.



No será una tarea fácil, pero la gran mayoría de líderes de los sectores económicos confía en que la cumplirá muy bien porque es un gran conocedor de los temas fiscales.



Algunos de los puntos claves que tendría el proyecto son los siguientes, según lo había anticipado el propio Presidente:



No tocará el IVA. Esos ingresos entrarán por otros medios y promete que será una reforma estructural. Explica que meterse con el IVA, es meterse con la canasta básica y “no se quiere volver a incendiar el país”.



Sobre el impuesto de renta, se dice que este impuesto tiene muchos problemas: “el de personas naturales no es progresivo, mientras el de las jurídicas no es justo ni equitativo”. Se contempla la idea de bajar la tasa para las personas jurídicas, siempre y cuando se bajen las exenciones y beneficios y, para las personas naturales, se dice que el panorama es muy parecido, que hay demasiadas exenciones y beneficios.



Para la reforma tributaria tendrán en cuenta un proyecto del denominado “Acuerdo Nacional”, parte fundamental de su creación será sentarse a hablar con “varias voces del país”.

“Desde la Red de Cámaras de Comercio de Colombia le deseamos al señor Ocampo éxitos en su gestión y le presentamos nuestra disposición para trabajar de manera conjunta con el propósito de seguir construyendo por el progreso y bienestar de todos los colombianos”, dijo Julián Domínguez, presidente de Confecámaras.”

Vale la pena señalar que el señor Ocampo Gaviria manejará las finanzas públicas, en principio, por 18 meses, tiempo que dura la licencia que entregó la Universidad de Columbia, donde se desempeña como profesor desde hace dos años. Este vallecaucano es economista con Ph.D. de la Universidad de Yale. Actualmente es uno de los economistas colombianos más reconocidos en el exterior. Incluso, ha sido coautor de libros con el premio Nobel Joseph Stiglitz.



Ha tenido una larga trayectoria en el sector público: lideró el Ministerio de Hacienda bajo el mandato de Ernesto Samper, fue codirector del Banco de la República, director del Departamento Nacional de Planeación y Ministro de Agricultura.



Realizó sus estudios de economía y sociología en la Universidad de Notre Dame, y obtuvo su doctorado en economía de Yale, en 1976.



Ocampo fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, por cinco años desde 1998, y el rol académico siempre ha estado entre sus intereses.



En este campo se destaca la dirección de Fedesarrollo, fue profesor de Economía de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, y profesor visitante en Cambridge, Yale y Oxford.

“En nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) felicitamos a José Antonio Ocampo, designado como ministro de Hacienda y Crédito Público. Desde el tejido empresarial del sector de la construcción destacamos que su trayectoria académica, de servicio público, experiencia internacional y liderazgo técnico son garantes de una gran gestión en la política económica de nuestro país. El caleño de 69 años ha explicado que como ministro se enfocará en la recuperación del empleo con programas de gasto público orientados".

Sus libros y artículos se han centrado en teoría y política macroeconómica, desarrollo económico, comercio internacional e historia económica.



Ocampo ha sido el colombiano que ha ocupado la más alta posición en la historia de la Naciones Unidas: lideró la Secretaría General Adjunta de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, donde dirigió el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) y presidió el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales.

Para empresarios y líderes gremiales del país, el nombramiento en el manejo de las finanzas públicas ha sido uno de los más acertados del Presidente de la República electo.