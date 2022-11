Pese a la inflación, colombianos gastan más en alimentos y actividades de ocio

Pese al momento de incertidumbre que existe alrededor de la economía nacional, con una alta inflación y unas tasas de interés elevadas, los colombianos siguen ‘metiéndose la mano al bolsillo’ para suplir no solo sus necesidades básicas, sino otras que les generan bienestar y diversión.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, el gasto de los hogares en el país sigue creciendo y en octubre registró un incremento del 4,5 %, frente al mismo mes del año pasado (2021).



A través de su informe, el Dane señaló que el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida y actividades de entretenimiento, registraron los mayores aportes a la economía.



Julieth Solano, subdirectora del Dane, por medio de un comunicado destacó que en los sectores que más crecieron están los eventos artísticos, de entretenimiento y otras actividades de servicios, representadas en un 36,4 %.



“Por primera vez hay un repunte en las categorías del ocio, que se suman en la misma categoría con los servicios, es decir, todos aquellos negocios que nacen en los hogares”, explicó la Subdirectora de la entidad, quien agregó, además, que de mantenerse este nivel hasta el mes de diciembre, “la economía estaría en línea de la meta del Banco de la República del 7,9%”.



Al respecto, el analista económico Memphis Viveros dijo que no es extraño que las actividades culturales jalonen la economía nacional, ya que “las personas después de la pandemia le dan mucho valor al ocio y al entretenimiento. Por eso, se explica que este tipo de actividades brinden un mayor aporte a la economía. Además, siempre al final de cada año el consumo se dispara”.



Entre tanto, Eliana Narváez, ama de casa caleña, manifiesta que, aunque la diversión es fundamental en una familia, en su caso particular prefiere comprar los alimentos de principal consumo en su hogar.

“Las salidas a comer por fuera las hemos restringido. También, preferimos ver películas en casa a través de una plataforma”, dijo la ama de casa.

Claro está que señaló que para las festividades decembrinas sí cuentan con un presupuesto para comprar ropa principalmente.



El consumo no frena

La Consultora Raddar en su informe mensual mostró que el gasto de los hogares en Colombia en octubre de 2022 fue de $78,6 billones y en los últimos 12 meses fue de $921,8 billones. Aunque el informe destacó que en los últimos meses los bienes durables han tenido un crecimiento, en medio de los altos precios, los hogares han reestructurado sus desembolsos y asignan mayor parte de su gasto en alimentos, mientras sacrifican la compra de bienes y servicios de vivienda, pues factores como las altas tasas de interés y el fortalecimiento del dólar han generado una mayor incertidumbre en el consumidor colombiano, lo que ha llevado a que tanto sus expectativas, como su disposición a comprar bienes durables disminuyera para este mes (octubre).



En cuanto a la canasta familiar, el informe precisó que para el décimo mes del año, la compra de alimentos para el hogar presentó el mayor incremento de la inflación a nivel mensual del 1,4 % y 28,5 % anual.

Asimismo, comer fuera de la casa sostuvo su crecimiento del 1,9 % mensual y 11,3 % anual.



Por su parte, las actividades de entretenimiento y ocio tuvieron un alza mensual del 1,8 % y su incremento en lo que va corrido del año es del 8,8%.



Los servicios de transporte y comunicaciones registraron también un alza del 2,0 % a nivel mensual y 7,8 % en el año.



Para algunos especialistas lo anterior corrobora que la inflación provoca un alza en el consumo, pues las personas son conscientes de que cada día los precios aumentarán, por lo que prefieren comprar antes de que ya no puedan hacerlo.