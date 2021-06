Opinión: los puntos clave y las fechas a tener en cuenta para su declaración de renta

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las personas naturales que deben declarar renta deben revisar su patrimonio, ingresos, compras, uso de las tarjetas de crédito y el monto de las consignaciones por el año 2020.



Los topes establecidos para cumplir con esta obligación tributaria son los siguientes:



• Patrimonio bruto a diciembre 31 de 2020, si excede $160.231.500



• Ingresos brutos a diciembre 31 de 2020 si superaron $49.850.000



• Consumos con tarjeta de crédito si fueron superiores a $49.850.000



• Compras totales durante el año 2020 que exceden de $49.850.000



• Consignaciones, depósitos o inversiones en el año 2020 si superaron los $49.850.000.



Además, si es una persona natural responsable de IVA, está también obligado a declarar renta.



Es importante tener presente que el patrimonio está conformado por los bienes y deudas y se debe declarar con base en la realidad, so pena de ser sancionado por activos omitidos o pasivos inexistentes (cuentas por pagar que no son reales).



En cuanto a las consignaciones, recuerde que el monto de estas se determina por los movimientos de crédito de todas las cuentas a su nombre, independientemente de que el dinero sea suyo o de terceros.

¿Cuándo debo declarar renta?



A partir del 10 de agosto y hasta el 20 de octubre del año en curso se deben presentar las declaraciones de renta de las personas naturales.

Estas fechas se determinan por el último dígito de su número de NIT. sin tener en cuenta el dígito de verificación.



Recuerde que, como persona natural, el NIT es el número de cédula más un dígito de verificación.

¿Qué documentos debo alistar?



Para el contador que elabora su declaración de renta es muy importante los documentos que soportan las cifras que se están declarando, pues en caso de una revisión por parte de la Dian es lo primero que van a solicitar.



Debe tener siempre certificado de ingresos y retenciones, en caso de ser empleado, certificados de indemnizaciones, dividendos y participaciones, extractos bancaria, inversiones, etc.



Para soportar costos y gastos debe tener certificados de intereses pagados por créditos hipotecarios, medicina prepagada y pagos por salud y pensión, certificados de donaciones, etc.



Para declarar el patrimonio, debe aportar escrituras, certificados tributarios de las cuentas en entidades financieras, pagarés, pago de impuesto predial, factura de vehículos, etc.



Recuerde que las retenciones en la fuente que le practicaron deben estar soportadas, por lo tanto, debe pedir a cada entidad que le retuvo, dicho certificado.



El contador pedirá todos los documentos que considere necesarios.

gerencia@capacitate.live