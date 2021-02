Opinión: ¿cómo hacer uso de las cesantías en época de pandemia de manera óptima?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Ahora más que nunca las cesantías tienen importancia para la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Durante esta compleja situación generada por el covid, muchas personas han perdido el empleo o se han visto afectadas con una reducción severa del ingreso.



De allí la relevancia de comprender la filosofía y el propósito de las cesantías con el objeto que sean una verdadera ayuda para los trabajadores en momentos de crisis.



En primer lugar, es pertinente recordar que las cesantías son una obligación que tienen las empresas con sus empleados, representada en un salario por cada año de trabajo, o si es menor dicho tiempo, en proporción. La responsabilidad del empleador debe cumplirse de dos maneras:



a) el pago de los intereses sobre las cesantías el 30 de enero directamente a la nómina del trabajador y



b) la consignación antes del 14 de febrero en un fondo de cesantías privado o al Fondo Nacional del Ahorro.



En segundo lugar, para que se retiran: cuando la persona se queda sin empleo (cesante), para estudios superiores propios o de los hijos, para adquirir vivienda o mejorarla. El año pasado -por la situación de la pandemia- se habilito la alternativa de retirar las cesantías por una reducción del ingreso del trabajador. Es fundamental hacer especial énfasis en este aspecto, porque infortunadamente hay trabajadores que han dado un uso indebido de las cesantías y ahora que las han necesitado, han visto la importancia de conservarlas. De allí también la necesidad que las áreas de recursos humanos vigilen que los empleados destinen los recursos de las cesantías para lo que realmente son.



Dicho en términos prácticos, hay personas que las solicitan con el argumento de hacer una “mejora locativa”, pero realmente retiran el dinero para otros fines no consagrados en la ley.



En mi opinión esta compleja situación de salud pública ratifica la importancia que tiene el ahorro para enfrentar momentos difíciles. Siendo las cesantías -justamente- un instrumento que busca guardar dinero, para enfrentar situaciones repentinas, ejemplo el desempleo. De otra parte, he visto personas muy juiciosas conservando sus cesantías durante varios años y construyendo un capital que les ha permitido posteriormente adquirir su vivienda. Es un magnifico ejemplo que demuestra que con disciplina, un objetivo claro y perseverancia es factible utilizar una forma de ahorro - para efectos del ejemplo las cesantías - con el objeto de construir calidad de vida para el trabajador y su familia. O como lo mencionaba previamente, tener ahorrados para imprevistos. Mi consejo es tratar de ahorrar, no solo para el mediano plazo sino para la edad adulta.