Críticas a Minhacienda por decir que una docena de huevos cuesta $1.800

Erika Mantilla

Periodistas, políticos y miles de colombianos han criticado duramente al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien afirmó que una docena de huevos en Colombia puede costar $1.800 en medio de una entrevista que concedió a Semana TV.



El comentario se dio en el marco de una conversación sobre la reforma tributaria que el Gobierno presentó al Gobierno, y que de ser aprobada, implicará más tributación para la clase media, entre otros cambios.



Carrasquilla, en conversación con Vicky Dávila, también reconoció que desconoce el precio de otros productos básicos en la canasta familiar.



"O sea que ni le pregunto cuánto vale un huevo, una libra de arroz. Le confieso yo no lo sé, no lo tengo en mis cuentas", afirma la comunicadora. "Me corcha", responde el Ministro. Y agrega: "quedo como un zapato, pero en el tema de los huevos depende de si es... de su calidad. Digamos que $1.800 la docena, o algo así".



Por eso este lunes en redes, no paran los cuestionamientos para el jefe de la cartera de Hacienda por este hecho. Vanessa de La Torre, Mábel Lara, Félix de Bedout y el caricaturista Matador son algunos de los que trinaron al respecto.



Para la mayoría de ellos es inaceptable que Carrasquilla lidere el proyecto para la reforma tributaria, que el Gobierno Nacional ya presentó ante el Congreso, sin conocer a ciencia cierta lo que paga cada colombiano por los productos que buscan gravar. Él no se ha pronunciado al respecto.

De razón creen que los $160mil de Ingreso Solidario si alcanzan para toda una familia😡😡😡😡pic.twitter.com/xx6LiO7C2R — Karina Rincón (@ikarinarincon) April 19, 2021

Vanessa De La Torre decidió compartir una imagen con el precio de varias marcas, y luego compartió una serie de trinos de otros usuarios que usaron la etiqueta #TieneHuevo.



Mábel Lara señaló la "desconexión" que existe entre los funcionarios y la realidad del país, mientras De Bedout afirma que ese desconocimiento explica los fuertes reparos hechos a la propuesta desde varios sectores.



Estas son algunas de las críticas que hacen al funcionario y a la propuesta del Gobierno:



La falta de empatía de los ministros en nuestro país, demuestra la falta de garantías que nos brindan para vivir en el.



Carrasquilla #tienehuevo — Karina Valderrama (@La_Laboyana) April 19, 2021

Este gobierno #TieneHuevo, no sabe cuánto cuestan los alimentos y aún así quieren grabarlos con IVA. — Diego Maldonado (@DiegoMaldonadoR) April 19, 2021

Los políticos y las burbujas en la que ellos viven, piensan que los obreros y la gente de la calle tienen los mismos sueldazos y adicionales que ellos mismos se aprueban, que vergüenza !!! — Antonio Parra (@03Fonsec) April 19, 2021

#TIeneHuevo el ministro nunca ha comprado un huevo, pero sin embargo sabe que el salario mínimo alcanza para vivir. — Ana Doris Rodríguez Mercado (@AnaDoris02) April 19, 2021

La desconexión total de la realidad colombiana: "$1800 la docena." ¿Dónde? https://t.co/32BNlTDeBQ — Mábel Lara (@MabelLaraNews) April 19, 2021

#EstarDesconectadoEs no saber cuánto vale un huevo pero proponer IVA a la canasta familiar — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 19, 2021

#EstarDesconectadoEs que el mismo Ministro de Hacienda que dice que una docena de huevos vale 1.800 pesos afirme que el salario mínimo en Colombia es “ridículamente alto”. Ahora todo tiene sentido y mucho 🥚. — Félix de Bedout (@fdbedout) April 19, 2021

También han señalado la reacción de la comunicadora y consideran que su reacción demuestra que ambos están desconectados "de la realidad colombiana".

El Ministro de Hacienda no sabe cuánto vale un huevo en Colombia, pero, quiere gravar la canasta familiar.

Dice que $1.800 la docena, serán huevos de Tortola, porque en Mahates-Bol compramos la unidad en $500.

A Vicky Dávila se ignora, ella no sabe NADA.#CarrasquillaTieneHuevo pic.twitter.com/m3tVCmrW1M — Ian M.Sarabia (@IanMSarabia) April 19, 2021