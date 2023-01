Oferta, la palabra 'mágica' que busca jalonar el comercio empezando el 2023

Llegaron las ofertas de enero. El espacio esperado por todas aquellas personas que no suelen hacer compras en la temporada de fin de año, sino que prefieren aguardar las tan anheladas promociones que ofrecen las diferentes marcas.



Distintos sectores del comercio, especialmente el de la moda, invaden las vitrinas de sus almacenes y las redes sociales con saldos de hasta el 70%, que se hacen efectivos tanto en sus tiendas físicas, como en sus páginas virtuales.



Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección dijo que, en el caso de este sector, usualmente las marcas aprovechan el primer mes del año para vender la mercancía que quedó de la temporada de fin de año.



“El ciclo de la confección generalmente tiene cuatro periodos importantes, uno de ellos es diciembre y en este momento las marcas buscan liquidez, por ello salen a rematar una buena parte de los inventarios para con ellos comprar a mejores precios las materias primas que se usarán durante los próximos meses y colecciones”, explicó.



Estas ofertas se presentan tanto en las marcas nacionales como en las extranjeras y aplican solamente para ediciones especiales (por ejemplo prendas relacionadas con la Navidad o las festividades), además de colecciones que dejarán de circular o que ya no marcarán tendencia durante este año (2023), ya sea por sus diseños, colores, texturas e incluso personajes incorporados en sus diseños.

¿Cuál es la ventaja?

Al consumidor que prefiere esperar las promociones no le es primordial si el producto que va a comprar estará o no de moda, pues lo que busca es sacar ventaja para sus finanzas comprando más barato.

Memphis Viveros, analista económico, señaló que esta temporada de rebajas no solo es beneficiosa en porcentaje de descuento, sino que es un atractivo para el consumidor.



“ Sicológicamente la palabra oferta impulsa a querer comprar. Pese a la alta inflación, el consumo aún tiene un buen impulso y la gente sigue comprando. ]El ocio siempre será jalonador de la economía”, sostuvo.

¿Cómo hacer compras inteligentes?

Las recomendaciones de los expertos son hacer un presupuesto y no excederse en el gasto, pese a que los precios suenen atractivos. Adicionalmente, comprar los productos en diferentes tiendas para asegurarse de cuál es la mejor opción y verificar la calidad de los productos seleccionados.



Y si las compras son virtuales, el experto en producto de Infobip, Alberto Guevara, recordó que es importante cerciorarse de usar conexiones seguras, preferiblemente un computador o dispositivo móvil propio y redes WiFi conocidas.



“Compremos a marcas confiables y validemos que la URL contiene la (https) y desconfiemos de los descuentos demasiado altos”, concluyó el experto.