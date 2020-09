Jhon Edward Montenegro Jimenez

"No queremos que más empresas cierren": Tatiana Zambrano, subsecretaria de Desarrollo

La subsecretaria de Desarrollo Económico de Cali, Tatiana Zambrano, ha trabajado de la mano con diferentes dependencias de la Alcaldía y empresarios para lograr reactivar los distintos sectores económicos de la capital del Valle.



La funcionaria ayer antes de disfrutar del plan piloto de ‘agüelulos’, contó en el Facebook Live de El País los detalles de cómo funcionará este pilotaje durante los 15 días, con el cual se logra recuperar 1000 empleos. Tiene expectativas, que con el compromiso de los caleños, este sector pueda seguir reactivándose.



Asimismo, reveló que este domingo empezarán a funcionar las salas de cine. Habló de los otros sectores que próximamente van a reabrir.



Zambrano, quien se contagió Covid-19 en medio de su labor, a pesar de guardar las medidas de bioseguridad, invitó a todos los caleños a apoyar las reaperturas económicas pero con autocuidado.



¿En qué consiste el piloto del ‘agüelulo’?



Es una actividad en la que vamos a rescatar nuestras raíces culturales, la salsa vuelve a vivir en Cali. Queremos demostrar que podemos divertirnos, volver a nuestras raíces de manera biosegura con mucho compromiso y corresponsabilidad tanto pública como privada.



Tenemos protocolos especializados. En Alameda como el Bulevar tienen un cordón sanitario, es decir, la persona que vaya a entrar debe tener reserva; se hace un tamizaje, quien tenga más de 37.5 grados, no puede entrar.



En Alameda tenemos 19 establecimientos que tienen su actividad comercial de bares y seis más de bar-restaurante. En el Bulevar del Río, 8 establecimientos como bares, salsotecas. Cada establecimiento tiene en su espacio asignado 8 mesas, en cada una puede estar máximo 6 personas.



Tenemos restricciones: no va a ver licor, no puede bailar con personas de otras mesas. Solo pueden permanecer tres horas en sitio. Se tiene media hora para desinfectar el lugar.

¿Existe la posibilidad que en 15 días se venda licor?



Ya enviamos la carta al Ministerio de Interior, les hemos dicho que vamos a implementar todos los protocolos. Hemos llegado a un acuerdo que va a hacer un consumo de licor controlado, se va a vender por mesa dos canecas o su equivalente en cervezas, que sería más o menos 15 para 6 personas. Apenas el Gobierno nos de el aval lo incluimos.

¿Las personas que hayan cumplido las tres horas y deban irse del piloto en el que estén, pueden irse a otro establecimiento?



Esperamos que no lo hagan. Invitamos a las caleños a que tengamos ese acto de corresponsabilidad, que estemos en una sola jornada del piloto.

Después de estos pilotos, ¿qué sigue, vienen más?



Desde la Alcaldía lo hemos pensado por fases. Así como fue el gastronómico, igual vamos a hacer con bares, con el beneplácito del Ministerio del Interior, y si las cifras nos acompañan, vamos a tener una segunda fase. Los bares se van a inscribir, empezaremos con los que estén al aire libre, los más grandes, verificamos que tengan los protocolos de bioseguridad y así paulatinamente vamos a ir reactivando el sector.

¿Qué sectores faltan por reabrir?



El 85 % de nuestro tejido empresarial está activo, falta el 15 %. Vamos a firmar un pacto por la vida con el sector de los eventos banquetes, el Decreto Nacional nos deja hacer eventos de máximo 50 personas. Es una cadena de valor muy grande, se mueve el mesero, decorador... Ese pacto lo vamos a hacer el sábado en la Hacienda El Limonar.



Nos faltan los casinos y juegos de azar, son 180 empresas legales, pero cuando miramos la encuesta Integrada de Hogares nos muestra que en Cali 8000 empleos depende de ello. El viernes firmamos ese pacto.



El sábado se firma el pacto con salas de cine y teatros. Se están revisando los protocolos de cada uno. El domingo ya estarían funcionando. Las personas deben comprar la boleta virtual, se tendrá el distanciamiento, se va a vender comida con un empaque especial, lo entregan empaquetado.



La próxima semana firmamos pacto con entretenimiento para adultos. Estamos ultimando detalles.



¿Las academias de baile ya pueden funcionar?



Vamos a hacer un piloto, estamos trabajando con las academias de Salsa, estamos actualizando protocolos, mirando la forma de operación. Para la próxima semana podría ser.

A los pilotos ustedes le hacen una evaluación epidemiológica. Cuéntenos cómo fue la experiencia con el primero que fue el Parque del Perro...



Con el piloto del sector gastronómico dijimos: empezamos el 12 de agosto, el último fin de semana de ese mes podíamos hacer el balance epidemiológico de cómo se había comportado la reapertura. Hicimos reunión con la Secretaría de Salud y vimos que a pesar de la reapertura y tener un colchón frente a UCI, la reducción de contagiados y fallecidos, se mantuvo constante, eso también fue un factor determinante para que empezaramos a reactivar actividades económicas que nos faltaban.



En esta pandemia tenemos dos luchas: una es la de salud, la otra es que más empresas no cierren; en el momento que le ganemos la lucha al covid va a venir una lucha constante de ganarle a la pobreza y al hambre.

¿Se imaginan la Feria de Cali con algo similar a los pilotos, en vez de hacer un gran evento, hacer muchos con pocas personas?



El día que abrimos el sector gastronómico dijimos que este era el primer paso, abrir de manera biosegura. Con el Gerente de Corfercali, con el Alcalde, hemos pensado en una feria semipresencial, algunos satélites de la Feria.



Estoy convencida que si seguimos con buen comportamiento lograremos hacer una feria no como antes, pero sí que todos podamos gozar.

¿Cuál fue el piloto que más angustia le causó?



La verdad el de los ‘agüelulos’ porque a nosotros nos encanta, bailar, está en nuestra sangre, hace parte de nuestra forma de vida, además hace parte de cómo nos vendemos al mundo, entonces como los caleños estamos un poco necesitados de bailar, de la sonoridad, espero que entendamos los requisitos y no vamos a salir desmedidamente.

Apertura de los gimnasios



"Nosotros lo tuvimos que analizar mucho. El sector empresarial de gimnasios, deportivo, se comprometió a cumplir los protocolos, van a estar con menos capacidad, con distanciamiento y algo importante es que la mayoría de las personas que van a estos lugares están en rangos entre 16 y 50 años, a quienes el impacto covid no es tan alto".