"Mipymes de Cali necesitan un plan de reactivación": Acopi Valle

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El aparato productivo de Cali está compuesto hoy en un 90% por micro, pequeñas y medianas empresas y debido a la pandemia y a las últimas medidas de las autoridades por el cierre de factorías y negocios por los toques de queda, miles de empleos están otra vez en riesgo este año.



Por ello, el panorama no es nada halagador, afirma Yitci Becerra, directora de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, Acopi, seccional Valle, tras señalar que ante la falta de un plan de reactivación económica –que se quedó en anuncios— alrededor de 2000 empresas de ese sector podrían entrar en insolvencia en 2021.



Sostiene la dirigente que la incertidumbre es total, ya que medidas como el toque de queda ampliado y la ley seca han sido ineficaces para controlar a los indisciplinados, además de que centenares de Mipymes han dejado de producir y de aportar a la ciudad. Y lo peor, anota, es que se afecta seriamente la contratación de personal y el consumo para ayudar a la reactivación de la economía local.

¿Qué tanta ha sido la afectación entre las Pymes este año por las nuevas restricciones a la movilidad por los toques de queda ampliados en Cali?



Las empresas iniciaron este año nuevos procesos los cuales van acompañados de nuevas contrataciones, y nos preocupa cómo se va a reactivar ese empleo. Llevamos dos semanas donde muchas personas han tenido que ser devueltas a sus casas luego de haberlas contratado, lo cual ha implicado un doble costo para las empresas, y en especial porque el Gobierno local ha anunciado una serie de medidas, pero sobre la marcha.



El gran reto es tratar de disminuir la brecha de desempleo en la ciudad, que es una de las más altas del país, pero con este nivel de incertidumbre no vamos a poder lograrlo.

¿Dónde están esos mayores perjuicios?



Con el acompañamiento de las universidades del Valle e Icesi hicimos una evaluación y encontramos que el mayor impacto ha sido entre las microempresas, en especial aquellas que no tienen más allá de diez empleados. Y lo peor, es la no renovación de la matrícula mercantil en 2020 por parte de 11.993 empresas, esto es 13,4%, según la Cámara de Comercio de Cali con corte a octubre, cuando la tasa de desocupación alcanzó el 19% en la ciudad de acuerdo con el Dane.



Cabe resaltar que el 63% de las empresas de Cali son micros, la mayor parte ubicadas en el sector comercio, también otro de los más afectados. Preservar la salud es muy importante, pero también lo es el empleo y la reactivación económica, algo que le hemos pedido al alcalde (Ospina), pero recibimos con gran sorpresa las últimas medidas.

Ese cierre temporal o definitivo de empresas, ¿dónde se ha focalizado?



Le cuento que entre las empresas que están legalmente constituidas y formalizadas, se han presentado 680 solicitudes de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades en Cali. Y hemos proyectado que esos procesos podrían alcanzar los 2000 este año. Se tienen comprometidos $309.490 millones en esos procesos y 1.228 empleos formales.

¿Qué tan preparadas han estado las micro y pequeñas empresas de Cali y el Valle frente al tema de la bioseguridad?



De acuerdo con los sondeos que hemos hecho, las empresas han invertido importantes sumas para el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, lo cual significó un aumento de sus costos en 21%, ya que no solo es el tema del tapabocas ni el amonio cuaternario, o el alcohol.



Todo ello ha implicado un cambio en los procesos de contratación de transporte y una ampliación de espacios y de turnos. Y entre esos sectores a los cuales les ha costado más figuran el químico, el farmacéutico y el de alimentos.



Otros sectores afectados han sido los del calzado y las confecciones y para recuperarse iniciaron sus contrataciones de personal el 11 y el 12 de enero, pero por las últimas medidas muchos operarios debieron regresar a sus casas. Esa incertidumbre afecta la reactivación, ya que otros sectores como el manufacturero nada ganan con abrir si no hay comercio igualmente abierto.

¿Qué ha pasado con las ayudas del Gobierno?



Hasta el momento en el Valle solamente se han beneficiado con los subsidios a la nómina (programa Paef) 7.157 empresas de un total de 77.269, apenas el 9,26%. Por ello necesitamos que el Gobierno local complemente esos apoyos con otros programas, ya que muchas no podrán sobrevivir.



Del total de las empresas beneficiarias del Paef, el 98% son de Cali, mientras los recursos entregados a las Mipymes sumaron $42.116 millones que corresponden solo al 48% del total, ya que el 52% se destinó a grandes compañías o firmas muy grandes.



Hace poco nos reunimos con el Gobierno local y supuestamente habían aprobado un descuento del impuesto predial, pero qué pena con el Alcalde, pero eso no está directamente relacionado con las empresas, ya que nosotros generamos empleo formal, y lo que necesitamos son aportes reales importantes, dado que no existe un programa de reactivación.

Los tributos hay que pagarlos, pero incluso hay fallas para hacerlo porque los canales virtuales son insuficientes y ha faltado inversión para tener un gobierno local en línea. Y para ello deben existir unos nuevos calendarios y descuentos porque las Mipymes no están produciendo lo mismo. Se requiere un plan de reactivación con beneficios.

En otras palabras, el programa de reactivación anunciado meses atrás se quedó solo en anuncios...



Nosotros no lo conocemos. Reconocemos que el Secretario de Desarrollo Económico ha sido una persona que ha tratado de conciliar, por decirlo de alguna forma, entre el Alcalde y el sector empresarial, pero la verdad es que no conocemos ese tipo de estrategia.



Existen programas de emprendimiento y otros dedicados a lo social y a los micronegocios. En este aspecto cabe tener en cuenta que Cali tiene un nivel de informalidad del 60% a nivel empresarial, que es un dato del Dane, pero para el sector formal que es el que tributa, produce y genera empleo, no existe un solo programa.



Hemos hecho propuestas, sin que hayan sido atendidas. Por ejemplo, el Gobierno de Cali debería comprarles a las empresas locales como una forma de crear y sostener el empleo formal.

¿Qué hacer entonces para que esos empleos no desaparezcan si no hay apoyos este año debido a la continuidad de la pandemia?



Somos una ciudad que merece la mayor atención para su sector privado. En ese sentido le envié un comunicado la semana pasada al Alcalde para que no contemple que las empresas de Cali paguen la vacuna contra el Covid-19. Eso teniendo en cuenta que el 99% de las empresas locales son micro, pequeñas y medianas, y de ese 99%, el 63% son pequeñas unidades productivas. No somos una capital de grandes compañías.



El gran interrogante es qué hacer para que esas empresas de hoy crezcan y atraigan inversión, ya que crear empresa es muy costoso en Colombia. Por eso se requiere apoyo gubernamental.

¿Han sido eficaces esas últimas medidas locales?



Esas medidas lo que han generado es incertidumbre para poder producir, y más cuando los decretos (de toque de queda y las restricciones a la movilidad) salen a última hora, lo cual producirá una contracción a la economía local, y se va a estancar lo poco que habíamos ganado en empleo en la época decembrina. En Cali las Mipymes formales generan 812.000 empleos.

Las medidas han sido ineficaces con los toques de queda porque finalmente la gente se contagia en rumbas, paseos y fiestas. En Europa ya se cansaron de los toques de queda y se dispuso que cada persona que esté sin tapabocas en la calle la multan con 200 euros.



Aquí hay comparendos, que ni siquiera los pagan, o solo cuando van a ocupar un cargo público.