Jhon Edward Montenegro Jimenez

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió, en conversación con el diario económico La República, sobre la informalidad y la necesidad de aminorar costos laborales para incentivar la contratación en este año coyuntural.



El jefe de la cartera aseguró que, "la informalidad es un crimen de la sociedad, el hecho de que sea tan costoso contratar hace que muchas personas caigan en este fenómeno. En la informalidad están condenados a la baja productividad, siempre va a ganar menos del salario mínimo y no tendrá ahorros pensionales".



Así mismo, Carrasquilla discutió sobre el tema del salario mínimo y recalcó que se debe dejar que terminen los estudios respectivos, sin embargo, detalló que sí le parece razonable que el aumento sea de 2%, tal y como los gremios lo están proponiendo. Esto, debido que, a su juicio, la base que se debe tomar para la discusión es el aumento de la inflación, que según él para este año estará en 1,5% y para el primer trimestre de 2021 en 2,5%.

"2% debe ser el punto de llegada, no veo porque con este desempleo e informalidad se le ponga unos incrementos justo en el año que está tratando de rebotar, me parece que es justo 2% y además es razonable", dijo Carrasquilla.



Frente al tema del proyecto del Centro Democrático de reducir la jornada laboral, el ministro señaló que no se debe hacer si el trabajador estará el mismo horario, por lo que esto sería aumentar los costos laborales de los empresarios, "lo que debemos hacer como Gobierno es aminorar las cargas laborales par que la gente se entusiasme a contratar formalmente", dijo.



Finalmente, el ministro agregó que en 2021 si habrá reforma tributaria y laboral, "en este momento tenemos 80% de la población en edad de estar jubilada sin recibir remuneración debemos aplicar el régimen ampliado universal, que no haya una sola persona en edad jubilación que este en pobreza", dijo.