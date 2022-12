Ministra de Trabajo explica los cambios que se avecinan por alza del 16 % del salario mínimo

Como ya fue acordado, gremios y centrales obreras, finalmente, llegaron a un consenso frente al incremento para el salario mínimo el próximo año.



La cifra quedará en $1.160.000 tras un incremento de 16% y el subsidio de transporte en $140.606, que subió 20%.

Ese 16% hoy hace que 204 actividades suban cada año por el ritmo del ajuste del salario mínimo; ahí aparecen puntos como elementos o tareas vinculadas al agro, que más le aportan a la inflación, la producción y comercialización de carne de res, de cerdo y de leche, además de los servicios veterinarios.



Pero adicionalmente, el presidente Gustavo Petro, según él mismo afirmó, no quiere que otro grupo de bienes se disparen arriba de la inflación (la cual podría cerrar encima de 12%).

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, habló de este y otros temas que se definirán por la vía del decreto.



¿Qué pasará con servicios clave, como el de la energía?

Ni los arriendos, ni la energía eléctrica y los servicios, ni el transporte, ni la comida deben crecer 13% el próximo año.

Sus precios deben bajar. Hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado.



¿Qué estrategias se pondrán en marcha para lograrlo?

El Gobierno Nacional implementará medidas adicionales para que se proteja el poder adquisitivo de los trabajadores en los sectores más vulnerables, con el fin de que no se registren incrementos desmesurados.



¿En el acuerdo para definir el alza del salario mínimo se miró el impacto de los precios en los hogares pobres?

Dentro de la discusión del incremento se tuvo en cuenta la inflación de los pobres, que suele ser mucho mayor a la tradicional porque allí es donde más ha habido impacto.



Con base en esto se expedirán decretos para desindexar tanto del cálculo de inflación como del aumento del salario mínimo productos, bienes y servicios de la canasta básica para que el impacto sea directo.

Es la primera vez que nos enfocamos en proteger el poder adquisitivo.



¿Puede anticipar algunos temas que se incluirán en las normas ?

En el primer decreto se incluirán 50 actividades y elementos de esa indexación y a lo largo del año se trabajará con los demás productos.



¿En total cuántos productos y bienes se tendrán en cuenta?

Los llevaremos al Plan Nacional de Desarrollo. Son en total 204 entre elementos y bienes y servicios, que van a tener un impacto real en la canasta básica y, desde luego, para proteger el valor adquisitivo.



¿Volviendo al tema de los servicios públicos, que son claves para las familias colombianas, las tarifas no subirán igual que la inflación?

Quiero recalcar lo que dijo el presidente Gustavo Petro... ni los arriendos, ni la energía y los servicios, ni el transporte, ni la comida tendrían que crecer 13% el próximo año y por el contrario deben disminuir los precios.



Pero también quiero reiterar que es necesario bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública. Para nosotros esa tasa debe ser la más baja del mercado.



¿En caso de que la demanda y el consumo tomen fuerza no se afectará el ingreso?

Mire, estas medidas deben velar porque el salario y los ingresos reales de los colombianos suban. Ese incremento de la demanda interna no se debe reflejar en aumento de los precios, sino en un alza de la producción y el trabajo.



Si la demanda interna crece en Colombia el año entrante, estoy convencida de que también crecerá la economía nacional.



¿Qué otras medidas tienen en estudio para ayudarle a la economía colombiana?

El paquete que se está estudiando es amplio, pero puedo decir que entre ellas se destaca la entrega de subsidios a los fertilizantes y a los agroinsumos.



Esto se hará en coordinación con el Ministerio de Agricultura, a fin de proteger el campo e impulsar la producción agroindustrial colombiana.



¿Qué se estudiará con otros ministerios?

Estamos mirando los servicio y como ya lo he dicho, las tarifas de energía tienen un impacto profundo en la canasta básica. Por ello tendrán su manejo y desde los ministerios correspondientes se velará porque siga su disminución y regularización durante el próximo año.



¿Otro tema fundamental y que afecta a los colombianos es la salud. Qué se puede esperar sobre el sistema de salud en el país?

También se trabajará en la disminución de la base de cotización en salud, que pasaría de 12% a 10% para los pensionados que reciben entre dos y tres salarios mínimos.

Esta medida entraría a complementarse con la próxima reforma a la salud en la que trabaja la cartera.



¿Cómo van los acuerdos con los pensionados?

Una primera petición es la de disminuir de la cotización la salud, ellos tienen unas razones argumentadas, nosotros lo que hicimos es que aquellos pensionados que están entre dos y tres salarios mínimos en su pensión, bajamos dos puntos de su cotización a salud, es decir, en vez de 12 % van a tener el 10 %, esto se va hacer a través del Plan Nacional de Desarrollo. Un segundo elemento es que piden que la pensión les aumente de acuerdo con como aumenta el salario mínimo, esta es una propuesta que no podemos asumir.