Lo que dicen los empresarios caleños sobre el reajuste del salario mínimo para el 2023

A pesar de que el incremento dejó satisfechos a los miembros de la mesa de concertación laboral, empresarios caleños opinan que el aumento los deja preocupados.



Marcelo Duque, líder de la firma Como Me pensiono, considera que “es un valor alto que no hará fácil la creación de empleos formales. Incluso será un reto mantener los actuales puestos de trabajo”.



“Pienso que para las Pymes es aún más desafiante seguir creciendo el número de trabajadores activos”, recalcó.



De igual manera, expresó que el alza generará mayor presión sobre la inflación. “Para nosotros no es una dinámica sencilla porque diferentes insumos incrementaran el valor y nuestros ingresos no necesariamente aumentarán al mismo ritmo”, precisó el señor Duque.



Para Carlos Pérez, gerente de la empresa de tecnología Centro Net, este aumento representa un gran desafío para las micro y pequeñas empresas, que son grandes generadoras de empleos formales.



“El alza llega en un momento particularmente difícil, pues 2023 será un año de menor crecimiento y gran incertidumbre para diversos sectores.



En el sector de tecnología, donde se pagan salarios relativamente altos, esta medida tendrá muy poco impacto, pues persiste la gran demanda por personas con formación técnica, tecnológica y profesional en diversos campos, particularmente en las áreas de electrónica, electricidad, procesos industriales y todas las ramas de la ingeniería”, explicó.



Por su parte, Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, era necesario ajustar el salario mínimo debido a que los hogares colombianos están experimentando una inflación de dos dígitos este año.



“Sin embargo, es necesario enviar un mensaje de cautela sobre el posible impacto en la generación y retención de empleo, que en el caso nuestro en Cali, ha tenido una gran dinámica durante este 2022. Segundo, es importante recordar que el 95% de las empresas en Cali y el Valle son micro y pequeñas, por lo que aumentos desproporcionados en el costo de la nómina, terminan llevándolas a reducir su planta de trabajadores o aumentado la informalidad laboral, que además sigue siendo muy alta: a octubre, el 45,4% de los ocupados en Cali se encontraban en esta situación”, explicó.